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Драма до последно в „Дер Класикер“! Байерн и Борусия си разделиха точките

Драма до последно в „Дер Класикер“! Байерн и Борусия си разделиха точките

31 Октомври, 2026 21:39 489 0

  • байерн мюнхен-
  • борусия дортмунд-
  • дер класикер-
  • бундеслига-
  • хари кейн-
  • серу гираси-
  • дайо упамекано-
  • конрад лаймер-
  • фабио силва-
  • джоуб белингам-
  • майкъл олисе-
  • германски футбол

Двата германски гранда остават с по 18 точки на върха

Драма до последно в „Дер Класикер“! Байерн и Борусия си разделиха точките - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд завършиха 2:2 в голямото германско дерби „Дер Класикер“, което се проведе на „Алианц Арена“. Двата тима предложиха интригуващ сблъсък с отменен гол, пропусната дузпа, няколко греди и драматично изравняване в заключителните минути.

Баварците започнаха по-настъпателно и още в 10-ата минута Майкъл Олисе беше близо до откриване на резултата, но ударът му от наказателното поле срещна дясната греда.

В 34-ата минута Джоуб Белингам прати топката във вратата на домакините след рикошет, но след намесата на ВАР попадението не беше зачетено заради засада. Само четири минути по-късно Байерн нанесе своя удар. Конрад Лаймер реагира най-бързо при отскочила топка и даде преднина на мюнхенския гранд.

Преди почивката Белингам отново имаше шанс да се разпише, но изстрелът му премина малко над напречната греда. Първата част донесе и неприятности за домакините, след като Серж Гнабри и Исмаел Сайбари получиха контузии и трябваше да напуснат терена принудително.

В началото на второто полувреме Байерн получи отлична възможност да увеличи аванса си. В 56-ата минута Хари Кейн застана зад топката от бялата точка, но изпълнението му срещна напречната греда.

Дортмунд се възползва от пропуска и четири минути по-късно възстанови равенството. Серу Гираси получи чудесно подаване от Карни Чукуемека и с прецизен удар направи резултата 1:1.

Радостта на гостите обаче не продължи дълго. В 66-ата минута Дайо Упамекано се включи успешно в атаката и след асистенция на Кейн отново изведе Байерн напред – 2:1.

В 75-ата минута Хари Кейн пропусна нова отлична възможност да сложи точка на спора, след като ударът му срещна страничната греда. Домакините не успяха да задържат преднината си и в 89-ата минута Фабио Силва се възползва от отскочила топка в наказателното поле, за да оформи крайното 2:2.

В добавеното време Ленарт Карл можеше да донесе победата на Байерн, но и неговият удар срещна напречната греда.

След равенството двата германски гранда остават с по 18 точки на върха в класирането на Бундеслигата. Байерн обаче запазва първата позиция благодарение на по-добрата си голова разлика.


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