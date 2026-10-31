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Марин Петков и Ал Таавун изпуснаха победата в последните минути срещу Ал Етифак

Марин Петков и Ал Таавун изпуснаха победата в последните минути срещу Ал Етифак

31 Октомври, 2026 21:56 467 0

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Бившият футболист на Левски отново получи доверието на треньорския щаб и започна от първата минута

Марин Петков и Ал Таавун изпуснаха победата в последните минути срещу Ал Етифак - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ал Таавун с българския национал Марин Петков в стартовия състав не успя да задържи преднината си и завърши 1:1 с Ал Етифак в двубой от 12-ия кръг на Саудитската професионална лига. Домакините бяха на крачка от ценен успех, но допуснаха изравняване в заключителните минути.

Срещата се проведе на „Ал Таавун Арена“ в Бурайда, където домакините се нуждаеха от трите точки в борбата за оставане в елита.

Бившият футболист на Левски Марин Петков отново получи доверието на треньорския щаб и започна от първата минута. Българинът беше активен по фланга, участваше в атаките на своя тим и помогна за натиска, който Ал Таавун упражняваше върху съперника.

Домакините имаха инициативата през по-голямата част от срещата и успяха да открият резултата. Дълго време изглеждаше, че това попадение ще бъде достатъчно за спечелването на трите точки.

В края на двубоя обаче Ал Етифак се възползва от колебание в отбраната на съперника и успя да възстанови равенството – 1:1. Така Ал Таавун пропусна възможността да запише изключително важен успех пред собствена публика.

След поделените точки тимът на Марин Петков остава на предпоследното, 17-о място в класирането с едва 5 точки. Ал Етифак заема седмата позиция с 19 пункта.


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