Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фиорентина обмисля раздяла с 35-годишния Де Хеа

Фиорентина обмисля раздяла с 35-годишния Де Хеа

31 Октомври, 2026 22:42 426 0

  • давид де хеа-
  • фиорентина-
  • ръководството-
  • вратар-
  • изяви-
  • фактор-
  • възнаграждение-
  • евро-
  • де хеа-
  • флоренция-
  • паоло ваноли

Високата заплата на испанския вратар и колебливите му изяви карат ръководството да търси алтернативи за следващия сезон

Фиорентина обмисля раздяла с 35-годишния Де Хеа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Давид де Хеа може да напусне Фиорентина след края на сезона. Според информация на “Viola News” ръководството на клуба вече разглежда възможността да продаде испанския вратар, чиито последни изяви предизвикват съмнения.

Сериозен фактор е и възнаграждението му – около 5,56 милиона евро годишно преди данъци. Де Хеа пристигна във Флоренция като свободен агент, което означава, че евентуална продажба би донесла чист приход на клуба.

Треньорът Паоло Ваноли обаче продължава да демонстрира доверие към опитния страж. „Де Хеа е моят капитан, в това няма никакво съмнение“, заяви наставникът миналия петък. Въпреки публичната му подкрепа, ръководството вече проучва други варианти.

Сред възможностите е младият Томазо Мартинели, който играе под наем в Авелино в Серия Б. Представянето му до края на сезона може да убеди Фиорентина да му повери титулярното място.

В списъка е и 22-годишният Сантяго Белтран от Ривър Плейт. Аржентинският клуб оценява вратаря на около 20 милиона евро, но интерес към него проявяват също Интер и отбори от Висшата лига и Бундеслигата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове