Фиорентина обмисля раздяла с 35-годишния Де Хеа

Давид де Хеа може да напусне Фиорентина след края на сезона. Според информация на “Viola News” ръководството на клуба вече разглежда възможността да продаде испанския вратар, чиито последни изяви предизвикват съмнения.

Сериозен фактор е и възнаграждението му – около 5,56 милиона евро годишно преди данъци. Де Хеа пристигна във Флоренция като свободен агент, което означава, че евентуална продажба би донесла чист приход на клуба.

Треньорът Паоло Ваноли обаче продължава да демонстрира доверие към опитния страж. „Де Хеа е моят капитан, в това няма никакво съмнение“, заяви наставникът миналия петък. Въпреки публичната му подкрепа, ръководството вече проучва други варианти.

Сред възможностите е младият Томазо Мартинели, който играе под наем в Авелино в Серия Б. Представянето му до края на сезона може да убеди Фиорентина да му повери титулярното място.

В списъка е и 22-годишният Сантяго Белтран от Ривър Плейт. Аржентинският клуб оценява вратаря на около 20 милиона евро, но интерес към него проявяват също Интер и отбори от Висшата лига и Бундеслигата.