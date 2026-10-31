Григор Димитров отпадна в квалификациите в Париж

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на квалификациите за „Мастърс“-а в Париж. Българинът загуби от 56-ия в световната ранглиста Адолфо Даниел Вайехо със 7:6(3), 4:6, 6:3 в мач, продължил 2 часа и 20 минути. Срещата беше от програмата на квалификационния турнир на Rolex Paris Masters, а Димитров участва с покана.
Димитров започна по-добре и реализира първия пробив за 2:1. Той затвърди преднината си без загубена точка, но Вайехо върна пробива в шестия гейм. Българинът имаше още няколко възможности да притисне съперника си при 4:4 и 5:5, но парагваецът се измъкна от критичните ситуации.
В тайбрека Вайехо поведе с 2:0, Димитров изравни до 3:3, но след това парагваецът отново направи минипробив. Той спечели дълго разиграване за 5:3, стигна до три сетбола и затвори първата част със 7:3 в тайбрека след 59 минути.
Втората част се развиваше равностойно до 4:4, без нито един от двамата да стигне до точка за пробив. Димитров спечели деветия гейм и в следващия получи възможност да приключи сета. Той пропусна първия си сетбол, но след двойна грешка на Вайехо реализира втория и изравни резултата след 43 минути.
В третия сет Димитров допусна пробив още в третия гейм и изостана с 1:2. Вайехо запази предимството си с убедително представяне на сервис и не даде на българина възможност да върне пробива. При 5:3 парагваецът стигна до два мачбола, а след грешка на Димитров от форхенд сложи край на срещата.
Така Димитров не успя да достигне основната схема на турнира в Париж. Вайехо продължава във втория кръг на квалификациите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мафиотова
Коментиран от #5
21:53 31.10.2026
2 Бялджип
21:54 31.10.2026
3 Йеронимус БОШ
Коментиран от #7
22:06 31.10.2026
4 Двуок ЦИКЛОП
22:07 31.10.2026
5 мухата ЦЕЦЕ
До коментар #1 от "Мафиотова":Брадясал го раздава по-мъжага явно ! Пък и да се обръсне , се иска усилие ! А това май не е за него.
22:09 31.10.2026
6 насила дарител
22:10 31.10.2026
7 Жоржета стресираща
До коментар #3 от "Йеронимус БОШ":Да ама на матраака е с златен шлем👯
Сега да видим онова шофьорчето
От ф 1 дали ще го задмине...😀
22:11 31.10.2026
8 гого
22:25 31.10.2026