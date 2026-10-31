Григор Димитров отпадна в квалификациите в Париж

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на квалификациите за „Мастърс“-а в Париж. Българинът загуби от 56-ия в световната ранглиста Адолфо Даниел Вайехо със 7:6(3), 4:6, 6:3 в мач, продължил 2 часа и 20 минути. Срещата беше от програмата на квалификационния турнир на Rolex Paris Masters, а Димитров участва с покана.

Димитров започна по-добре и реализира първия пробив за 2:1. Той затвърди преднината си без загубена точка, но Вайехо върна пробива в шестия гейм. Българинът имаше още няколко възможности да притисне съперника си при 4:4 и 5:5, но парагваецът се измъкна от критичните ситуации.

В тайбрека Вайехо поведе с 2:0, Димитров изравни до 3:3, но след това парагваецът отново направи минипробив. Той спечели дълго разиграване за 5:3, стигна до три сетбола и затвори първата част със 7:3 в тайбрека след 59 минути.

Втората част се развиваше равностойно до 4:4, без нито един от двамата да стигне до точка за пробив. Димитров спечели деветия гейм и в следващия получи възможност да приключи сета. Той пропусна първия си сетбол, но след двойна грешка на Вайехо реализира втория и изравни резултата след 43 минути.

В третия сет Димитров допусна пробив още в третия гейм и изостана с 1:2. Вайехо запази предимството си с убедително представяне на сервис и не даде на българина възможност да върне пробива. При 5:3 парагваецът стигна до два мачбола, а след грешка на Димитров от форхенд сложи край на срещата.

Така Димитров не успя да достигне основната схема на турнира в Париж. Вайехо продължава във втория кръг на квалификациите.