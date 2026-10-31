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Григор Димитров отпадна в квалификациите в Париж

Григор Димитров отпадна в квалификациите в Париж

31 Октомври, 2026 21:45 583 8

  • григор димитров-
  • адолфо даниел вайехо-
  • мастърс париж-
  • тенис

Българинът отстъпи на Адолфо Даниел Вайехо със 7:6(3), 4:6, 6:3 след 2 часа и 20 минути игра

Григор Димитров отпадна в квалификациите в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на квалификациите за „Мастърс“-а в Париж. Българинът загуби от 56-ия в световната ранглиста Адолфо Даниел Вайехо със 7:6(3), 4:6, 6:3 в мач, продължил 2 часа и 20 минути. Срещата беше от програмата на квалификационния турнир на Rolex Paris Masters, а Димитров участва с покана.

Димитров започна по-добре и реализира първия пробив за 2:1. Той затвърди преднината си без загубена точка, но Вайехо върна пробива в шестия гейм. Българинът имаше още няколко възможности да притисне съперника си при 4:4 и 5:5, но парагваецът се измъкна от критичните ситуации.

В тайбрека Вайехо поведе с 2:0, Димитров изравни до 3:3, но след това парагваецът отново направи минипробив. Той спечели дълго разиграване за 5:3, стигна до три сетбола и затвори първата част със 7:3 в тайбрека след 59 минути.

Втората част се развиваше равностойно до 4:4, без нито един от двамата да стигне до точка за пробив. Димитров спечели деветия гейм и в следващия получи възможност да приключи сета. Той пропусна първия си сетбол, но след двойна грешка на Вайехо реализира втория и изравни резултата след 43 минути.

В третия сет Димитров допусна пробив още в третия гейм и изостана с 1:2. Вайехо запази предимството си с убедително представяне на сервис и не даде на българина възможност да върне пробива. При 5:3 парагваецът стигна до два мачбола, а след грешка на Димитров от форхенд сложи край на срещата.

Така Димитров не успя да достигне основната схема на турнира в Париж. Вайехо продължава във втория кръг на квалификациите.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мафиотова

    1 1 Отговор
    Поне да се избръсне.

    Коментиран от #5

    21:53 31.10.2026

  • 2 Бялджип

    5 0 Отговор
    Сик транзит глория мунди!

    21:54 31.10.2026

  • 3 Йеронимус БОШ

    4 0 Отговор
    Тенисът се превръща в мъчение за нашия момък !

    Коментиран от #7

    22:06 31.10.2026

  • 4 Двуок ЦИКЛОП

    3 0 Отговор
    Има ли смисъл да продължава , щом всеки ,който го хване го бие ?

    22:07 31.10.2026

  • 5 мухата ЦЕЦЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мафиотова":

    Брадясал го раздава по-мъжага явно ! Пък и да се обръсне , се иска усилие ! А това май не е за него.

    22:09 31.10.2026

  • 6 насила дарител

    3 0 Отговор
    То с тениса май вече не стават нещата. Ама поне още пари да вземе , че друго не му остана.

    22:10 31.10.2026

  • 7 Жоржета стресираща

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Йеронимус БОШ":

    Да ама на матраака е с златен шлем👯
    Сега да видим онова шофьорчето
    От ф 1 дали ще го задмине...😀

    22:11 31.10.2026

  • 8 гого

    0 0 Отговор
    да подава документи за пенсия

    22:25 31.10.2026

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