Спортът по ТВ в сряда (10 април)

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
12.00 Спортно катерене: Световна купа в Кециао, боулдър, мъже Евроспорт 1
14.50 Спортно катерене: Световна купа в Кециао, боулдър, мъже Евроспорт 1
16.45 Колоездене: "Флеш Брабансон", мъже Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, „Левски“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 3
22.00 ПСЖ - „Барселона“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Атлетико“ - „Борусия“ (Д) Ринг
22.00 „Суонси“ - „Стоук“ Диема спорт 2
01.00 „Атлетико Минейро“ - „Росарио“ МАХ Спорт 4
03.30 „Фламенго“ - „Палестино“ МАХ Спорт 4
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