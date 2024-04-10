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Спортът по ТВ в сряда (10 април)

10 Април, 2024 06:30 164 0

Спортът по ТВ в сряда (10 април)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (10 април) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
12.00 Спортно катерене: Световна купа в Кециао, боулдър, мъже Евроспорт 1
14.50 Спортно катерене: Световна купа в Кециао, боулдър, мъже Евроспорт 1
16.45 Колоездене: "Флеш Брабансон", мъже Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, „Левски“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 3
22.00 ПСЖ - „Барселона“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Атлетико“ - „Борусия“ (Д) Ринг
22.00 „Суонси“ - „Стоук“ Диема спорт 2
01.00 „Атлетико Минейро“ - „Росарио“ МАХ Спорт 4
03.30 „Фламенго“ - „Палестино“ МАХ Спорт 4


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