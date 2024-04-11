Спортът по ТВ в четвъртък (11 април)

Нургюл Салимова допусна загуба от рускиня в шестия кръг на Турнира на претендентките

Нургюл Салимова допусна загуба от рускинята Александра Горячкина в шестия кръг на Турнира на претендентките за световната титла по шахмат в Торонто. ...