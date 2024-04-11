Last news in Fakti
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спортът по ТВ в четвъртък (11 април)

11 Април, 2024 06:30 329 0

Спортът по ТВ в четвъртък (11 април)

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (11 април) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
14.50 Колоездене: Обиколка на Абруцо, трети етап, мъже Евроспорт 1
18.45 ЦСКА 1948 - „Лудогорец“ Диема спорт
19.45 „Виктория“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
19.45 „Олимпиакос“ - „Фенербахче“ Би Ти Ви Екшън
21.00 Баскетбол, „Макаби“ (ТА) - „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 1
22.00 „Брюж“ - ПАОК МАХ Спорт 2
22.00 „Ливърпул“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
22.00 „Байер“ - „Уест Хем“ МАХ Спорт 4
22.00 „Милан“ - „Рома“ Би Ти Ви Екшън
22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт
21.45 „Астън Вила“ - „Лил“ Ринг
03.00 „Ривър Плейт“ - „Насионал“ МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, „Далас“ - „Уинипег“ МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове