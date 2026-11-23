Германският канцлер Фридрих Мерц призова Русия да спре с „опасните провокации“ заради съобщенията за навлизане на руски ракети в полското въздушно пространство. Той направи изявлението в Берлин, където говори редом до генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Германия и Полша са членове на НАТО. Навлизането на руски ракети във въздушното пространство на Полша поставя инцидента в пряк контекст на сигурността на алианса и на напрежението по източния му фланг.

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Критика заради съобщенията за сателит

„Нито една държава членка на НАТО няма какъвто и да е интерес от ескалация на напрежението в региона на Балтийско море“, заяви Мерц.

Канцлерът определи като „шокиращи“ съобщенията, че Русия планира през тази година да изведе в орбита сателит, носещ ядрено оръжие. В изказването си Мерц не представи допълнителни подробности за проекта или за неговия предполагаем статут.

Той свърза двете теми в обща оценка за действията на Москва и призова за ограничаване на риска от по-нататъшно изостряне на обстановката. Предадената от Ройтерс информация не съдържа данни за реакция от руската страна на думите на германския канцлер.

Изявлението на Мерц поставя акцент върху въздушното пространство на държава от НАТО и върху опасенията, свързани с възможно разполагане на ядрено оръжие в космоса. Засега в материала няма посочен срок за последващи действия или конкретно решение на алианса.