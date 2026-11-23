Яник Синер ще претърпи операция на дясното коляно във финландския град Турку. Интервенцията е насрочена за 24 ноември и ще бъде извършена от финландския ортопед Ласе Лемпайнен, съобщи Sky Sport. Очакваното възстановяване е между три и четири месеца.

Бившият №1 в световната ранглиста пътува към Финландия с частен самолет от Болцано. Лемпайнен е прегледал Синер в Милано през уикенда, след което според Sky Sport е взето решение да се пристъпи към операция. Проблемът е свързан с външната част на дясното коляно и илиотибиалната връзка.

Синер не е играл от 12 юли, когато спечели финала на „Уимбълдън“ срещу Александър Зверев. Успехът беше петата титла на италианеца от турнирите от Големия шлем. Продължителното му отсъствие доведе до загуба на първото място в ранглистата, което в началото на ноември беше заето от Зверев.

Australian Open е под сериозно съмнение

Ако посоченият срок за възстановяване се потвърди, Синер няма да може да участва на Откритото първенство на Австралия, което започва през януари. По-рано той беше заявил, че именно турнирът в Мелбърн е целта за завръщането му, след като пропусна втората половина на сезона.

„Надявам се да изиграя няколко турнира преди това, но трябва да спазвам протоколите, за да избегна по-сериозни проблеми“, каза Синер на 10 ноември.

Тогава италианецът заяви, че работи с медицинския си екип за завръщане в началото на 2027 г. и че дългосрочната му цел е да продължи кариерата си още 10-15 години. Предстоящата операция променя този план и поставя под въпрос не само участието му в Мелбърн, но и подготовката му за началото на новия сезон.

Източници: sport.sky.it, ansa.it