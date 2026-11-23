Футболистите на Манчестър Сити все още се нуждаят от време, за да свикнат с промените след напускането на Пеп Гуардиола, заяви мениджърът Енцо Мареска. Италианецът пое отбора през юни след края на 10-годишния период на Гуардиола начело.

„Все още се адаптират към начина, по който искаме да играем“, каза Мареска, цитиран от „Вашингтон пост“. Той добави, че екипът му работи за намирането на по-добър баланс в защитата, халфовата линия и атаката.

Четири мача без победа във Висшата лига

Манчестър Сити започна сезона с победа в първите си седем официални срещи, но след това загуби последователно от Астън Вила, Брайтън и Нотингам Форест. На 21 ноември тимът завърши 1:1 с Фулъм на „Етихад“, като така прекъсна серията от три поредни поражения.

Равенството обаче удължи поредицата без успех във Висшата лига до четири мача. Преди срещата с Фулъм Сити беше трети в класирането, на шест точки от лидера Арсенал. След 11 кръга тимът има седем победи, едно равенство и три загуби.

„Ще намерим повече решения за по-добър баланс в защитната линия, халфовата линия и атаката“, каза Мареска. Според него индивидуалните грешки са повлияли на резултатите, но проблемът трябва да бъде разглеждан като отборен.

Нова ера след Гуардиола

Гуардиола напусна Манчестър Сити след края на сезон 2025/26, в който спечели Купата на Англия и Купата на лигата. През десетте си години начело той изведе клуба до шест титли във Висшата лига, Шампионската лига и исторически требъл през сезон 2022/23.

Испанецът заяви при раздялата си, че след толкова дълъг период клубът има нужда от „нов мениджър, нова енергия“ и от възможност да започне следващата си глава. Освен промяната на треньора, съставът претърпя сериозни промени през лятото. Сред напусналите бяха Бернардо Силва, Джон Стоунс и Родри.

Следващото изпитание за Мареска е домакинството на Наполи в Шампионската лига на 24 ноември. Мачът ще бъде първият шанс за Сити да отговори след равенството с Фулъм и да стабилизира представянето си в началото на новата ера.

Източници: washingtonpost.com, skysports.com, bbc.co.uk