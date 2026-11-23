Присъствието на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър ще повиши качеството на българския национален отбор по баскетбол, смята селекционерът Любомир Минчев. Двамата се очаква да бъдат сред основните фигури за България в домакинството срещу Дания на 26 ноември от 19:00 часа в „Арена 8888“ в София.

Мачът е от група D на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. „Неминуемо тези двама играчи привличат интерес на медии и интерес на публика. Това е изключително полезно. Вдигат качеството и на самия национален отбор“, заяви Минчев пред Sportal.bg.

Минчев очаква труден мач с Дания

Селекционерът предупреди, че датчаните разполагат с баскетболисти от Евролигата и играчи на високо ниво. По думите му групата не е нито лека, нито сред най-тежките, но Румъния също има силни състезатели.

„Ние можем да победим най-добрите, но можем да загубим и от най-слабите. Всичко, което трябва да направим, го правим. Така че няма подценяване. Може да има прегаряне“, каза Минчев.

Той посочи, че основната цел пред отбора е да играе добре. „Ако не успеем, те ще са били по-добрият и по-класен отбор от нас“, добави селекционерът.

Съставът се изгражда около ядро от играчи

Минчев обясни, че националният отбор има ядро от баскетболисти, а останалите решения зависят от наличните играчи и нуждите за конкретния мач. Кратките периоди за подготовка ограничават работата на щаба.

„При този вид система ние сме повече селектори, отколкото треньори“, заяви той.

Селекционерът разказа и за ситуацията с Умоджа Гибсън. Според Минчев американският гард има проблем с коремен мускул, който ще го извади от игра за около две седмици. Той допълни, че не е било редно Гибсън да бъде повикан, за да остане само на скамейката заради физическия си проблем.

Призив към феновете и оценка за клубния баскетбол

Минчев подчерта, че присъствието на Везенков е възможност за българските привърженици да видят на живо един от водещите европейски баскетболисти.

„Радвайте се, че най-добрият баскетболист в Европа играе в България. Той е най-добрият. Това е голям стимул за хората да го видят на живо“, каза селекционерът.

Той открои подобрената игра на Балкан и заяви, че тя повишава самочувствието на баскетболистите, които се присъединяват към националния отбор. Минчев призова българските клубове да участват по-активно в европейските турнири и определи финансирането като сериозен проблем за спорта у нас.

По думите му Левски и ЦСКА биха могли да се борят за титлата, ако разполагат с повече финансови възможности. Той подчерта, че двата клуба трябва да присъстват сред водещите отбори, въпреки че в момента ситуацията е различна.

Източници: sportal.bg, btv.bg