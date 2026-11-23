ЦСКА II победи Берое с 3:0 в мач от 17-ия кръг на Втора лига и се върна на върха в класирането. Столичният тим реши срещата още през първото полувреме, когато поведе с два гола.

Георги Йомов откри резултата в 7-ата минута. Той засече с плонж с глава центриране на Радослав Живков от дясната страна. Живков пробяга около 30-35 метра от собствената си половина, преди да достави топката на Йомов.

За Йомов това беше второ попадение след завръщането му на терена. Пет минути по-късно Алесандро Николов удвои преднината след нова асистенция на Живков.

ЦСКА II запази преднината си

След почивката домакините продължиха да контролират мача, а Берое не успя да стигне до обрат. Резервата Александър Ив. Георгиев оформи крайното 3:0 в 83-ата минута.

Победата изведе ЦСКА II на първото място с 35 точки. Тимът има 10 победи, 5 равенства и 2 загуби, както и голова разлика 35:14.

Вихрен също е с 35 точки, но остана втори заради по-лошия показател в прекия двубой. Черноморец 1919 заема третата позиция с 33 точки.

Берое остана десети

Берое е на 10-ото място с 22 точки след 6 победи, 4 равенства и 7 загуби. Старозагорският тим има голова разлика 24:27.

Кръгът във Втора лига продължава във вторник с мача между Фратрия и Янтра 2019. След изиграването на всички срещи ще бъде оформено окончателното класиране за 17-ия кръг.

Източници: bta.bg