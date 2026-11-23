Виктор Викторов напуска Левски като маркетинг директор след близо четири години в ръководния екип на клуба. Той е подал оставката си по собствено желание и обяви решението си с обръщение към привържениците.

„Това решение не е продиктувано от конфликт, неразбирателство или разочарование“, заяви Викторов. Той посочи, че се чувства изпълнил мисията си и че е време да продължи към следващата стъпка в професионалното си развитие.

17 години под емблемата на Левски

Викторов припомни, че е прекарал 13 години като юноша на Левски, а след това близо четири години като част от ръководството. Така общият му престой в клуба възлиза на около 17 години.

Той поема маркетинга на клуба на 21-годишна възраст, без професионален опит в тази сфера. В обръщението си благодари на Наско Сираков, Даниел Боримиров, Антон Краус, Борислав Георгиев и Христо Йовов за доверието и подкрепата.

18 000 продадени шампионски фланелки

Като част от равносметката си Викторов посочи изграждането на маркетингов екип, въвеждането на нови подходи и реализирането на кампании, които според него дотогава не са били правени в българския футбол.

По думите му създаденият модел е донесъл милиони евро приходи на Левски и е засилил връзката между клуба и неговите привърженици. Викторов обяви още, че 2026 година е била рекордна по приходи от официалния магазин на клуба, като са продадени 18 000 шампионски фланелки.

Той е организирал и церемонията по връчването на шампионската титла на Левски след 17 години чакане.

Около месец преди оставката Викторов е отрекъл появилата се информация, че възнамерява да напусне клуба. В последното си обръщение той не посочи конкретна следваща професионална дестинация, но даде знак, че се подготвя за ново предизвикателство.

„Затварям една изключително важна глава от живота си, но го правя с благодарност, удовлетворение и още по-голяма мотивация за предстоящите предизвикателства“, написа Викторов.

Източници: topsport.bg