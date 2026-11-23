ЦСКА започна подготовка за домакинството срещу Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е на 26 ноември от 22:00 часа на стадион „Българска армия“.

Срещата ще бъде първият европейски мач на обновеното съоръжение. ЦСКА влиза в него след равенство 3:3 като гост на Ботев Пловдив. В последния си шампионатен двубой „червените“ изоставаха с 0:2, стигнаха до обрат до 3:2, но допуснаха изравняване.

„Трабзонспор е много силен отбор, който напоследък се намира в добра форма и разполага с футболисти от изключително високо ниво“, заяви старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол. Той допълни, че очаква мачът да бъде подобен на останалите европейски срещи на отбора и изрази надежда тимът да зарадва привържениците си.

Програмата преди двубоя

Пресконференцията на ЦСКА ще се състои на 25 ноември от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Българска армия“. Официалната тренировка на състава на Гиздол ще започне в 15:00 часа на клубната база в Панчарево, като първите 15 минути ще бъдат открити за представителите на медиите.

Трабзонспор ще даде пресконференция в 18:15 часа на стадиона, а тренировката на турския тим е насрочена за 19:00 часа. И при гостите първите 15 минути ще бъдат достъпни за медиите.

Турският тим пристига след седма поредна победа

Трабзонспор победи Еюпспор с 1:0 в последния си мач от турското първенство. Единственият гол бе отбелязан в петата минута от Озан Туфан след асистенция на Мохамед Салах.

Старши треньорът на гостите Томас Райс заяви, че шестима основни футболисти няма да бъдат готови за двубоя в София. Сред посочените отсъстващи са Джу Франкулино, Руслан Малиновски, Арсений Батахов, Тим Жабол-Фонкарели, Арал Шимшир и Окай Йокушлу.

Източници: sportal.bg, gazzetta.bg, gol.bg