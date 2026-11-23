ЦСКА ще се завърне на стадион „Българска армия“ за първия си европейски мач след реконструкцията. „Армейците“ ще приемат Трабзонспор на 26 ноември от 22:00 часа в четвъртия си двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

От клуба публикуваха видео по повод предстоящото домакинство и заявиха: „Завръщаме се в нашия изключителен дом за първия ни европейски мач на „Българска армия“ от 3 години насам! В четвъртък – отново у дома!“

УЕФА разреши домакинството на „Армията“

УЕФА даде разрешение ЦСКА да приеме Трабзонспор на обновения стадион. Срещата ще бъде вторият официален мач на съоръжението след реконструкцията. Първият беше двубоят със Славия, завършил 0:0 на 31 октомври.

За ЦСКА двубоят има и символично значение, тъй като ще отбележи завръщането на европейския футбол на стадиона след тригодишно прекъсване. Мачът с Трабзонспор е насрочен за четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа българско време.

ЦСКА започна подготовката си

Подготовката на „червените“ за срещата започна на 23 ноември. Пресконференцията на отбора ще се проведе на 25 ноември от 12:00 часа на „Българска армия“, а официалната тренировка на състава на Маркус Гиздол е насрочена за 15:00 часа в Панчарево.

Трабзонспор ще даде пресконференция на 25 ноември от 18:15 часа на стадиона, след което гостите ще проведат официалната си тренировка от 19:00 часа.

Източници: bta.bg, sportal.bg