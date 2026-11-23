Германската армия започна първите си тактически изпитания на дронове камикадзе по време на военно учение в Литва. Тестовете се провеждат на полигона Руднинкай, близо до границата с Беларус, и са част от учението Freedom Shield – най-мащабното германско военно учение в страната досега.

Дроновете са произведени от германските компании Helsing и Stark и са оборудвани с инертни бойни глави. По време на изпитанията те са поразили основни бойни танкове, наблюдавани от началника на германската армия Кристиан Фройдинг.

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Барражиращите боеприпаси, известни и като дронове камикадзе, могат да останат във въздуха над определен район, преди да се насочат към избрана цел и да се взривят при сблъсък. Русия и Украйна използват такива системи във войната, което ускори интереса на европейските армии към тях.

Изпитание на изкуствен интелект

Няколко дни преди тестовете на дроновете германски военнослужещи са изпитали и софтуера Clarity на Helsing. Системата използва изкуствен интелект, за да обработва големи обеми данни от спътници, дронове и други сензори.

Clarity анализира информацията по-бързо от човек и предлага възможен курс на действие. Според Ройтерс Фройдинг е определил както дроновете, така и софтуера като „незаменими за съвременната война“.

Технологията не заменя командното решение, а подпомага военните при откриването и оценката на цели. Това е първият тест на Clarity от германските войски в рамките на учението.

Постоянна германска бригада в Литва

Учението Freedom Shield започна на 17 ноември и включва около 3800 военнослужещи от Германия, Нидерландия, Норвегия, Чехия, Хърватия, Белгия, Люксембург и Литва. Освен изпитанията на дронове програмата включва действия при преминаване на река Неман, комбинирани бойни операции и използване на средства за радиоелектронна борба.

Германия реши да закупи барражиращи боеприпаси през 2025 г. след години на политически и обществени спорове. Берлин планира до края на 2027 г. да разположи постоянно в Литва бронирана бригада с около 5000 военнослужещи и 2000 превозни средства, включително десетки танкове. Около 1800 германски военни вече се намират в страната.

НАТО предупреждава, че Русия може да е способна на мащабна атака срещу територия на Алианса още през 2029 г. Москва отхвърля твърденията за агресивни намерения и обвинява НАТО, че изостря напрежението чрез разширяването си към съседни държави.

Източници: reuters.com, new.streetinsider.com, euronews.com