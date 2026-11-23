Apple подготвя серия от по-достъпни устройства за началото на 2027 г., включително iPhone 18e, нов базов iPad и второ поколение MacBook Neo. Премиерите се очакват през февруари или март, около излизането на iOS 27.4, съобщава Марк Гърман от „Блумбърг“.

Планът е част от промяна в традиционния календар на компанията. Вместо всички основни модели да бъдат представяни на едно голямо събитие през септември, Apple постепенно разделя премиерите на няколко периода. „Искам Apple да се отдалечи от традиционното голямо септемврийско представяне и да пуска нови продукти по-често“, е заявил главният изпълнителен директор Джон Търнъс.

Първият очакван модел е iPhone 18e. Той ще бъде по-достъпната версия в новото поколение смартфони, но конкретните му технически характеристики и цена все още не са потвърдени от Apple.

Заедно с него компанията може да представи нов базов iPad. Настоящият модел беше обновен в началото на 2025 година с чип Apple A16 и 6GB оперативна памет, като остана последното устройство на Apple без поддръжка на Apple Intelligence.

Според публикуваната информация следващият базов iPad ще използва Apple A19 и 8GB оперативна памет. Очаква се таблетът да получи и чип Apple N1 за Wi-Fi 7. Клетъчните версии може да бъдат оборудвани с модем C1X за 5G мрежи под 6 GHz.

В същия период Apple може да представи второ поколение MacBook Neo. Очаква се бюджетният лаптоп да премине към Apple A19 Pro, използван в поколението iPhone 17 Pro. Първият MacBook Neo разчита на предишния Apple A18 Pro.

Стандартният iPhone 18 и новият MacBook Air вероятно ще бъдат представени на отделно събитие. За iPhone 18 се очакват чип Apple A20 и по-голяма батерия, но и възможно увеличение на цената със 100 долара. Новият MacBook Air може да използва Apple M7, за който се твърди, че ще разполага с повече специализиран хардуер за изкуствен интелект.

Плановете за първата половина на 2027 година включват още iPhone Air 2, iPad Air с OLED дисплей и нови модели iPad Pro. Очакването е професионалните таблети да използват чип Apple M6.

По-късно през годината Apple може да представи поколението iPhone 20, нова серия Apple Watch, умни очила и AirPods с вградени камери.