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Рефер №1 на България ще свири вечното дерби

23 Април, 2024 19:05 233 1

Рефер №1 на България ще свири вечното дерби

  • георги кабаков-
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  • футбол-
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  • вечно дерби

Мачът Черно море - Локомотив (Пловдив) е поверен на Ивайло Стоянов, а Валентин Железов ще свири Лудогорец - Крумовград

Рефер №1 на България ще свири вечното дерби - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рефер №1 на България Георги Кабаков ще ръководи предстоящото дерби между ЦСКА и Левски тази събота. Това стана ясно, след като съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за първия кръг от плейофите в efbet Лига. За ВАР рефер пък е назначен Радослав Гидженов.

Мачът Черно море - Локомотив (Пловдив) е поверен на Ивайло Стоянов, а Валентин Железов ще свири Лудогорец - Крумовград.

Ето всички съдийски наряди за кръга:

26 април 2024 г., петък, 20:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Ботев Враца
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

27 април 2024 г., събота, 16:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Валентин Желев Добрев АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов

27 април 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров

28 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Петър Стоянов Петров

28 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Георги Василев Йорданов

28 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Димитър Панайотов Костов

29 април 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Ичко Лозев Лозев

29 април 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Етър ВТ
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Кольо Димитров Данев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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