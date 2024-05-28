Драган Стойкович обяви състава на Сърбия за Евро 2024

Старши треньорът на Сърбия Драган Стойкович определи окончателния състав от 26 футболисти за европейското първенство в Германия, което започва на 14 юни.

На Евро 2024 сърбите са в група "С" заедно Англия, Словения и Дания. Играчите на Стойкович ще се изправят срещу английския национален отбор в първия си мач на 17 юни, предава БНТ.

В състава е Джордже Петрович от Челси. 24-годишният вратар записа достатъчно игрово време във Висшата лига - 23 двубоя.

Капитанът Душан Тадич, Сергей Миленкович-Савич от Ал-Хилал и Филип Костич от Ювентус са сред най-големите звезди в тима.

Състав на Сърбия:

Вратари: Ваня Милинкович-Савич (Торино), Джордже Петрович (Челси), Предраг Райкович (Майорка)

Защитници: Страхиня Павлович (РБ Залцбург), Никола Миленкович (Фиорентина), Сърджан Бабич (Спартак Москва), Милош Велкович (Вердер Бремен), Урош Спаич (Цървена звезда Белград), Неманя Стоич (Бачка Топола)

Полузащитници: Саша Лукич (Фулъм), Неманя Гудел (Севиля), Неманя Максимович (Хетафе), Иван Илич (Торино), Сърджан Михайлович (Цървена звезда Белград), Сергей Миленкович-Савич (Ал-Хилал), Душан Тадич (Фенербахче), Лазар Самарджич (Удинезе), Вейко Бирманчевич (Спарта Прага), Филип Костич (Ювентус), Андрия Живкович (ПАОК), Филип Младенович (Панатинайкос), Мият Гачинович (АЕК Атина)

Нападатели: Александър Митрович (Ал-Хилал), Душан Влахович (Ювентус), Лука Йович (Милан), Петър Ратков (РБ Залцбург)