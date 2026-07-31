Георг Георгиев: Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки във вътрешната политика

Не е коректно казано, че заедно с „Продължаваме промяната” (ПП) сме внесли жалба в Конституционния съд. Всяка една от партиите има своите мотиви. Това, че едни на други сме припознали мотивите си и намираме резон в изложените причини, поради което сезираме КС, не само политически, а и обществено достояние. Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.
„Политиката е функция от решения, които понякога са и носещи пасив, носещи огромна отговорност. Не може всяко едно действие на хора, които са се подготвяли с години за решенията, които ще вземат, да се оправдава с предишните. Бюджетът, когато го правихме ние, беше със заложен дефицит, съобразно българското законодателство. Вие докарахте бюджета до 5,7% дефицит. Това не е само функция от грешки, допуснати от предишно управление, а от липсата на смелост. Това наблюдаваме и във външната политика”, уточни той.
„Във външната политика се борави с факти и документи. Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки в пробойните във вътрешната политика, опитват се да замазват противоречия, които сами предизвикаха и никой не им е виновен”, поясни Георгиев.
„Основанието, на което беше поискано от министър Запрянов да разположи самолетите в България, беше нота на американската страна за засилено присъствие на НАТО на Източния фланг. Това беше и причината, поради която решението бе взето. Колегите се объркаха много пъти в мотивите и законодателството. Те опитват да изкарат голямо геройство, това което са направили, но то не е такова – такъв е законът. Опитват се да кажат, че тези самолети са безобидни, но в основанието, в което бе поискано те да са в България пише за операции в Близкия изток. И тук виждаме това противоречие, което наблюдаваме в управлението”, разясни той.
По думите му, според Иран, България вече се категоризира като агресор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
22:26 31.07.2026
2 3.14К
22:37 31.07.2026
3 разликите
В Безмер самолети-цистерни за операцията на САЩ в Иран плюс 250 рейнджъри.
22:37 31.07.2026
4 сяплио
Коментиран от #5
22:51 31.07.2026
5 Хмм
До коментар #4 от "сяплио":малко му остана, аняма защо да отрича сглобката с Асенчо, нито те, нито петроханци имат достатъчно гласове за да внесат жалба в КС, ето какво ни чака ако падне Радев, оядените некадърници на ГЕРБ и ПП
Коментиран от #7
23:00 31.07.2026
6 Коя е тая карикатура
23:19 31.07.2026
7 Споко
До коментар #5 от "Хмм":Радев има 131 клакьори от кол и въже в парламента и може да падне от властта, ако сам се събори.
радевото управление ще се усеща по васалния боташки данък, по американци в Безмер, даже още от утре по цената на винетките....
23:19 31.07.2026