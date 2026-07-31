Георг Георгиев: Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки във вътрешната политика

Не е коректно казано, че заедно с „Продължаваме промяната” (ПП) сме внесли жалба в Конституционния съд. Всяка една от партиите има своите мотиви. Това, че едни на други сме припознали мотивите си и намираме резон в изложените причини, поради което сезираме КС, не само политически, а и обществено достояние. Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.

„Политиката е функция от решения, които понякога са и носещи пасив, носещи огромна отговорност. Не може всяко едно действие на хора, които са се подготвяли с години за решенията, които ще вземат, да се оправдава с предишните. Бюджетът, когато го правихме ние, беше със заложен дефицит, съобразно българското законодателство. Вие докарахте бюджета до 5,7% дефицит. Това не е само функция от грешки, допуснати от предишно управление, а от липсата на смелост. Това наблюдаваме и във външната политика”, уточни той.

„Във външната политика се борави с факти и документи. Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки в пробойните във вътрешната политика, опитват се да замазват противоречия, които сами предизвикаха и никой не им е виновен”, поясни Георгиев.

„Основанието, на което беше поискано от министър Запрянов да разположи самолетите в България, беше нота на американската страна за засилено присъствие на НАТО на Източния фланг. Това беше и причината, поради която решението бе взето. Колегите се объркаха много пъти в мотивите и законодателството. Те опитват да изкарат голямо геройство, това което са направили, но то не е такова – такъв е законът. Опитват се да кажат, че тези самолети са безобидни, но в основанието, в което бе поискано те да са в България пише за операции в Близкия изток. И тук виждаме това противоречие, което наблюдаваме в управлението”, разясни той.

По думите му, според Иран, България вече се категоризира като агресор.