Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Георг Георгиев: Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки във вътрешната политика

Георг Георгиев: Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки във вътрешната политика

31 Юли, 2026 22:19 453 7

  • георг георгиев-
  • външна политика-
  • вътрешна политика-
  • кърпене на дупки

"Бюджетът, когато го правихме ние, беше със заложен дефицит, съобразно българското законодателство. Вие докарахте бюджета до 5,7% дефицит. Това не е само функция от грешки, допуснати от предишно управление, а от липсата на смелост. Това наблюдаваме и във външната политика”, уточни депутатът от ГЕРБ

Георг Георгиев: Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки във вътрешната политика - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не е коректно казано, че заедно с „Продължаваме промяната” (ПП) сме внесли жалба в Конституционния съд. Всяка една от партиите има своите мотиви. Това, че едни на други сме припознали мотивите си и намираме резон в изложените причини, поради което сезираме КС, не само политически, а и обществено достояние. Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.

„Политиката е функция от решения, които понякога са и носещи пасив, носещи огромна отговорност. Не може всяко едно действие на хора, които са се подготвяли с години за решенията, които ще вземат, да се оправдава с предишните. Бюджетът, когато го правихме ние, беше със заложен дефицит, съобразно българското законодателство. Вие докарахте бюджета до 5,7% дефицит. Това не е само функция от грешки, допуснати от предишно управление, а от липсата на смелост. Това наблюдаваме и във външната политика”, уточни той.

„Във външната политика се борави с факти и документи. Колегите се опитаха с външнополитически прийоми да кърпят дупки в пробойните във вътрешната политика, опитват се да замазват противоречия, които сами предизвикаха и никой не им е виновен”, поясни Георгиев.

„Основанието, на което беше поискано от министър Запрянов да разположи самолетите в България, беше нота на американската страна за засилено присъствие на НАТО на Източния фланг. Това беше и причината, поради която решението бе взето. Колегите се объркаха много пъти в мотивите и законодателството. Те опитват да изкарат голямо геройство, това което са направили, но то не е такова – такъв е законът. Опитват се да кажат, че тези самолети са безобидни, но в основанието, в което бе поискано те да са в България пише за операции в Близкия изток. И тук виждаме това противоречие, което наблюдаваме в управлението”, разясни той.

По думите му, според Иран, България вече се категоризира като агресор.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Супер антипатичен индивид

    22:26 31.07.2026

  • 2 3.14К

    2 0 Отговор
    Към раздела от материали на DW, добавете и такъв за мнението на политическите олиг@френи.

    22:37 31.07.2026

  • 3 разликите

    1 1 Отговор
    В София самолети-цистерни със статут нота на американската страна за засилено присъствие на НАТО на Източния фланг. (НАТО не участва и сега в конфликта Сащ-Иран)
    В Безмер самолети-цистерни за операцията на САЩ в Иран плюс 250 рейнджъри.

    22:37 31.07.2026

  • 4 сяплио

    3 1 Отговор
    ГЕРБ некадърника от 18 годишен е в парламента. Без образование, без професия без 1 ден да е работил нещо този паразит с празна и куха кратуна е в парламента и го хранят и поят българите с данъците си. Целуна ръката на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и 20 г яде и пие на корем без да има и 5 ст полза от този глупак с костюм. Даже беше и министър това недоразумение за срам на всеки българин. Сега дава и интервюта??? Акъл дава??? Без да е работил и 1 ден??? Слава на Господ Иисус Христос изритаха бандата ГЕРБ. Изритаха го и този нагъл ГЕРБ папагал, но още яде от парите ни по 10 хиляди евро на месец. А такъв хубав затворник ще стане от тоя. Ще целува ще целува ще го пръснат от целувки. Така хубаво ще носи райе.

    Коментиран от #5

    22:51 31.07.2026

  • 5 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "сяплио":

    малко му остана, аняма защо да отрича сглобката с Асенчо, нито те, нито петроханци имат достатъчно гласове за да внесат жалба в КС, ето какво ни чака ако падне Радев, оядените некадърници на ГЕРБ и ПП

    Коментиран от #7

    23:00 31.07.2026

  • 6 Коя е тая карикатура

    1 0 Отговор
    Кой беше тоя??? Сещам се че беше някъв, къде рано или късно българите ще му търсят сметка

    23:19 31.07.2026

  • 7 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Радев има 131 клакьори от кол и въже в парламента и може да падне от властта, ако сам се събори.
    радевото управление ще се усеща по васалния боташки данък, по американци в Безмер, даже още от утре по цената на винетките....

    23:19 31.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол