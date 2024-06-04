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Спортът по ТВ във вторник (4 юни)

4 Юни, 2024 07:25 585 0

Спортът по ТВ във вторник (4 юни)

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (4 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

09.30 Волейбол: Полша – България МАХ Спорт 1
11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
16.10 Колоездене: "Критериум Дофине", трети етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Футбол: Словения – Армения Диема спорт 2
19.15 Минифутбол: България – Сърбия БНТ 3
21.30 Футбол: Румъния – България БНТ 3
21.45 Футбол: Португалия – Финландия Диема спорт 2
21.45 Футбол: Австрия – Сърбия Диема спорт
21.45 Футбол: Ейре – Унгария Нова спорт
22.00 Футбол: Италия – Турция Диема спорт 3
23.30 Волейбол: Аржентина – САЩ МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ: мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.00 Волейбол: Канада – Куба МАХ Спорт 1


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