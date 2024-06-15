Спортът по ТВ в събота (15 юни)

Наставникът на Албания Силвиньо: Нямаме какво да губим, Италия е под напрежение

Нямаме какво да губим. И при нас има напрежение, дошли сме тук да играем, да се състезаваме, да дадем всичко. Но напрежението при нас е по-малко от то ...