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Спортът по ТВ в събота (15 юни)

15 Юни, 2024 07:57 647 0

Спортът по ТВ в събота (15 юни)

  • спорт-
  • тв-
  • футбол-
  • европейско първенство-
  • волейбол-
  • баскетбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (15 юни) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

08.30 Волейбол, България – Доминиканска република МАХ Спорт 2
08.30 Суперкарс, първо състезание в Дарвин МАХ Спорт 1
09.30 Волейбол, Италия – САЩ МАХ Спорт 3
11.30 Модерен петобой, световно първенство БНТ 3
11.50 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, жени Евроспорт 2
12.00 Тенис, турнир в Херцогенбош МАХ Спорт 3
13.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 1
13.20 Волейбол, Япония – Сърбия МАХ Спорт 2
14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
14.45 Супербайк: Световен шампионат в Мизано, първо състезание Евроспорт 1
15.30 Волейбол, Китай – Турция МАХ Спорт 4
16.00 Унгария – Швейцария Диема спорт 3
16.00 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман Евроспорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Белгия, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 2
19.00 Испания – Хърватия БНТ 1, БНТ 3
22.00 Италия – Албания Диема спорт 3
02.30 WGP 76, бойно събитие от Южна Америка Диема спорт
03.00 НХЛ, „Едмънтън“ - „Флорида“ МАХ Спорт 1


България
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