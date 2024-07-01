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Спортът по ТВ в понеделник (1 юли)

1 Юли, 2024 06:15 436 0

Спортът по ТВ в понеделник (1 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (1 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Франция - Белгия Диема спорт 3
22.00 Португалия - Словения БНТ 1, БНТ 3
03.00 САЩ -Уругвай МАХ Спорт 3
04.00 Боливия – Панама МАХ Спорт 4


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