Спортът по ТВ в понеделник (1 юли)

12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Франция - Белгия Диема спорт 3
22.00 Португалия - Словения БНТ 1, БНТ 3
03.00 САЩ -Уругвай МАХ Спорт 3
04.00 Боливия – Панама МАХ Спорт 4
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1 Юли, 2024 06:15 436 0
12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Франция - Белгия Диема спорт 3
22.00 Португалия - Словения БНТ 1, БНТ 3
03.00 САЩ -Уругвай МАХ Спорт 3
04.00 Боливия – Панама МАХ Спорт 4
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