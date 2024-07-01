Спортът по ТВ в понеделник (1 юли)

Невероятно, но факт: Цените на употребяваните автомобили в Европа падат, но тези на дизеловите остават стабилни

Индексът на цените на AUTO1 Group сочи леко увеличение на цените на употребяваните автомобили през юни 2024 година, предвижвайки се от 137.9 през май ...