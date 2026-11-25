Проектобюджетът за 2027 г. трябва да бъде изцяло преработен, а настоящият управленски подход създава риск от рецесия. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Радослав Рибарски в предаването „Денят ON AIR“.

„Целият бюджет трябва да бъде преправен. Виждаме всички предпоставки за рецесия, която може да дойде през този бюджет“, каза Рибарски. По думите му част от публично обявените държавни механизми се представят широко, но впоследствие липсва достатъчно яснота как ще функционират.

Спорове за дефицита и общинското финансиране

Критиките към проекта идват на фона на предупрежденията на Европейската комисия за бюджетната позиция на България. Комисията прогнозира дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. и 4% през 2027 г. На 24 ноември тя препоръча на Съвета на Европейския съюз да установи, че страната не е предприела ефективни действия за корекция на прекомерния дефицит.

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. беше одобрен на първо четене в парламентарната бюджетна комисия с 12 гласа „за“ и 10 „против“. Според Рибарски обаче в него не са предвидени достатъчно средства за общините.

„Това, което заявихме за детски градини, училища и храмове, вече е подготвено и ние ще го внесем. Средствата няма да стигнат, няма увеличение в общинските бюджети“, заяви депутатът.

Компенсация за „Топлофикация София“

Рибарски коментира и проблемите с топлоснабдяването в столицата. Той посочи, че според данни, представени от Комисията за енергийно и водно регулиране, „Топлофикация София“ може да се нуждае от компенсация в размер на около 70 млн. евро.

Депутатът свърза кризата с необходимостта от инвестиции в остарялата инфраструктура. По думите му анализите продължават да сочат един и същ проблем - амортизирана водопреносна мрежа.

Той посочи още, че средната пазарна цена на енергията през октомври е била около 230 евро за мегаватчас. Според него по-високите енергийни разходи могат да увеличат натиска върху домакинствата и бизнеса.

Въпроси около договора с „Боташ“

Рибарски поиска повече информация и за обявеното замразяване на договора с турската държавна енергийна компания „Боташ“.

„Все още чакаме отговорите как е замразен договорът с „Боташ“. „Боташ“ е сериозен коз от турска страна. Замразен е, но все още не знаем какво стои зад това замразяване“, каза депутатът.

Рибарски очаква последиците от бюджетната политика да се усетят по-силно през зимните месеци и през следващата година. Той посочи като рискове високите цени на енергоносителите, нарастващата инфлация и недостатъчните инвестиции, като изрази опасение за възможна загуба на работни места.