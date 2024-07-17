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Крумовград се подсили с бразилски нападател

17 Юли, 2024 20:30 259 1

Крумовград се подсили с бразилски нападател

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24-годишният офанзивен футболист сложи подписа си върху 2-годишен договор с клуба и вече се включи в тренировъчния процес

Крумовград се подсили с бразилски нападател - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Крумовград осъществи нов входящ трансфер. “Синьо-жълтите” се подсилиха с бразилския нападател Рафаел Фуртадо, съобщиха от клуба.

24-годишният офанзивен футболист сложи подписа си върху 2-годишен договор с клуба и вече се включи в тренировъчния процес.

Рафаел Фуртадо е играл в бразилските серии “В”, “С” и “D”, като има опит и във второто ниво на португалския футбол.

В следващите дни ФК Крумовград ще обяви подписването на нов спонсорски договор.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Нямах идея,че в БГ има Крумовград ,и че там се заселват бразилци.Полезна новина.

    20:33 17.07.2024

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