Крумовград се подсили с бразилски нападател

Отборът на Крумовград осъществи нов входящ трансфер. “Синьо-жълтите” се подсилиха с бразилския нападател Рафаел Фуртадо, съобщиха от клуба.
24-годишният офанзивен футболист сложи подписа си върху 2-годишен договор с клуба и вече се включи в тренировъчния процес.
Рафаел Фуртадо е играл в бразилските серии “В”, “С” и “D”, като има опит и във второто ниво на португалския футбол.
В следващите дни ФК Крумовград ще обяви подписването на нов спонсорски договор.
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1 Сатана Z
20:33 17.07.2024