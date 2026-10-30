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Проф. Рачев: Следват пет дни с валежи в цяла България

Проф. Рачев: Следват пет дни с валежи в цяла България

30 Октомври, 2026 11:04 1 131 4

  • проф. георги рачев-
  • прогноза за времето-
  • валежи-
  • застудяване

В планините количествата могат да достигнат 120-130 литра на квадратен метър. Снежната граница ще се понижи до 1000-1200 метра

Проф. Рачев: Следват пет дни с валежи в цяла България - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Продължителни валежи се очакват в България през следващите пет дни, като дъждът ще обхване практически цялата страна. В отделни райони количествата могат да достигнат 120-130 литра на квадратен метър, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

„Ще вали, ще вали и то доста добре“, коментира той. По думите му времето ще се определя от голям антициклон с център над Великобритания и добре изразен средиземноморски циклон над южната част на Балканския полуостров.

Съчетанието между по-хладен въздух, който ще навлиза от север, и топъл въздух във височина ще доведе до валежи с различен интензитет. Най-значителни количества се очакват по старопланинското било и в Родопите – до 120-130 литра на квадратен метър за целия период. В останалата част от страната прогнозата е за около 40-50 литра.

Възможни са локални разливи

Проф. Рачев не очаква мащабни наводнения, тъй като валежите няма да бъдат концентрирани в кратък период, а ще се разпределят в няколко дни. Той предупреди, че са възможни локални разливи и повишаване на нивата на по-малки реки.

Климатологът обърна внимание и на Дунав. При станциите в района на Ново село и Видин е отчетено покачване на нивото с около 7 сантиметра за денонощие. По думите му по-високите води могат да допринесат за стабилизиране на електропроизводството в региона.

Снегът слиза към 1000-1200 метра

Времето ще бъде по-хладно, особено в Западна България. Минималните температури ще са предимно между 4 и 9 градуса, а дневните – около 7-10 градуса. В най-топлите райони на Югоизточна България се очакват 13-15 градуса.

С понижението на температурите през понеделник, вторник и сряда снежната граница постепенно ще се спуска. В началото сняг се очаква над 2000 метра, а през следващите дни границата може да достигне 1000-1200 метра надморска височина.

В София и високите котловинни полета не се очаква трайна снежна покривка, но са възможни смесени валежи и отделни снежинки. В Пловдив също ще вали, а максималните температури ще бъдат около 12-13 градуса.

Валежната обстановка, свързана със средиземноморския циклон, ще продължи до сряда. След това страната постепенно ще попадне под влиянието на антициклон, което ще донесе по-спокойно време, но сутрините ще останат хладни.

„Говорим за 100% валеж“, подчерта проф. Рачев, като посочи, че в отделни райони се очакват 30-40 литра на квадратен метър за денонощие. По-значителни количества дъжд се прогнозират и в Гърция, особено в района на Халкидики и по западното крайбрежие.

Източници: btvnovinite.bg


България
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  • 1 Овчар

    13 1 Отговор
    Пълни язовири скъпа вода..!

    11:06 30.10.2026

  • 2 Лошо

    6 2 Отговор
    Няма, пет дни ще правим жените щастливи!
    Дори като вали има някаква романтика...

    11:07 30.10.2026

  • 3 Донев

    4 2 Отговор
    Той е некомпетентен, не разбира нищо от метереология.

    11:38 30.10.2026

  • 4 ту-туу

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    12:26 30.10.2026

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