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Спортът по ТВ в четвъртък (18 юли)

18 Юли, 2024 06:15 251 0

Спортът по ТВ в четвъртък (18 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (18 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
13.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 2
13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 18, мъже Евроспорт 1
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
16.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
19.30 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
20.00 Волейбол, България – Полша (под 18 г.) МАХ Спорт 2
21.15 „Марибор“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт


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