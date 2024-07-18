Спортът по ТВ в четвъртък (18 юли)

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
13.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 2
13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 18, мъже Евроспорт 1
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
16.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
19.30 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
20.00 Волейбол, България – Полша (под 18 г.) МАХ Спорт 2
21.15 „Марибор“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
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