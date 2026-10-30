Програма за уикенда за Гран При на Мексико във Формула 1

Керванът на Формула 1 се насочва към пистата „Ерманос Родригес“, която приема 19-ия кръг за сезон 2026. Тук може да намерите програмата на уикендa за Гран При на Мексико Сити, като всички часове са в българско време.

Петък (30 октомври):

20:30 часа – Формула 1 първа тренировка

Събота (31 октомври):

0:00 часа – Формула 1 втора тренировка

19:30 часа – Формула 1 трета тренировка

23:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (1 ноември):

22:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)