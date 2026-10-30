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Програма за уикенда за Гран При на Мексико във Формула 1

Програма за уикенда за Гран При на Мексико във Формула 1

30 Октомври, 2026 09:18 481 0

  • формула 1-
  • гранд при на мексико-
  • спорт-
  • програма

Пистата „Ерманос Родригес“ приема 19-ия кръг за сезон 2026

Програма за уикенда за Гран При на Мексико във Формула 1 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Керванът на Формула 1 се насочва към пистата „Ерманос Родригес“, която приема 19-ия кръг за сезон 2026. Тук може да намерите програмата на уикендa за Гран При на Мексико Сити, като всички часове са в българско време.

Петък (30 октомври):
20:30 часа – Формула 1 първа тренировка

Събота (31 октомври):
0:00 часа – Формула 1 втора тренировка
19:30 часа – Формула 1 трета тренировка
23:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (1 ноември):
22:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)


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