Спортът по ТВ в събота (20 юли)

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 2

10.00 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3

12.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

12.00 Голэ, Европейски тур МАХ Спорт 4

12.30 Суперкарс, първо състезание в Сидни МАХ Спорт 2

13.00 Рали, световен шампионат, Латвия МАХ Спорт 1

13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Унгария Диема спорт 2

14.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 1

14.15 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 20, мъже Евроспорт 1

14.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 2

15.30 Волейбол, полуфинал на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2

16.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Лондон МАХ Спорт 4

16.30 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1

17.00 Рали, световен шампионат, Латвия МАХ Спорт 3

17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Унгария Диема спорт 2

18.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

18.00 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3

18.30 Волейбол, полуфинал на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2

18.45 Формула "Е": Световен шампионат в Лондон Евроспорт 2

19.00 „Локомотив“ (Пд) - „Арда“ Диема спорт

20.00 Максфайт, бойно събитие Нова спорт

21.15 „Локомотив“ (Сф) - „Левски“ Диема спорт

21.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Лондон МАХ Спорт 2

21.30 Бокс, галавечер от Бирмингам МАХ Спорт 3

00.00 Голф: PGA тур, "Баракуда чемпиъншип", трети ден Евроспорт 2

03.00 UFC, Лемос срещу Жандироба МАХ Спорт 2

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