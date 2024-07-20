09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 2
10.00 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
12.00 Голэ, Европейски тур МАХ Спорт 4
12.30 Суперкарс, първо състезание в Сидни МАХ Спорт 2
13.00 Рали, световен шампионат, Латвия МАХ Спорт 1
13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Унгария Диема спорт 2
14.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 1
14.15 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 20, мъже Евроспорт 1
14.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 2
15.30 Волейбол, полуфинал на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2
16.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Лондон МАХ Спорт 4
16.30 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
17.00 Рали, световен шампионат, Латвия МАХ Спорт 3
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Унгария Диема спорт 2
18.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
18.00 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3
18.30 Волейбол, полуфинал на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2
18.45 Формула "Е": Световен шампионат в Лондон Евроспорт 2
19.00 „Локомотив“ (Пд) - „Арда“ Диема спорт
20.00 Максфайт, бойно събитие Нова спорт
21.15 „Локомотив“ (Сф) - „Левски“ Диема спорт
21.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Лондон МАХ Спорт 2
21.30 Бокс, галавечер от Бирмингам МАХ Спорт 3
00.00 Голф: PGA тур, "Баракуда чемпиъншип", трети ден Евроспорт 2
03.00 UFC, Лемос срещу Жандироба МАХ Спорт 2
20 Юли, 2024 07:57 250 0
Спортът по ТВ в събота (20 юли)
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 2
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