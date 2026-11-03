Кирило Буданов беше освиркан пред сграда с мобилизирани край Киев

Кирило Буданов беше освиркан и посрещнат с викове при пристигането си в село Петропавловска Боршчаговка край Киев, където се бяха събрали протестиращи заради военнослужещи, настанени в частен дом. Видеозапис от мястото беше разпространен от УНИАН. На кадрите се чуват обиди към ръководителя на президентската канцелария и към придружаващите го военни. УНИАН съобщи, че Буданов е пристигнал, докато на място са се водели преговори за извеждането на военнослужещите и транспортирането им до медицинско заведение.

Случаят започна след публикации в социалните мрежи, че въоръжени мъже държат около 40 души в мазето на частен дом. Разпространяваха се и твърдения за побои и тежко пострадали военнослужещи. На мястото се събраха десетки, а според украински медии броят на протестиращите по-късно е достигнал около сто души. Последваха сблъсъци, хвърляне на камъни и повреда на автобус на Националната гвардия.

Полицията в Киевска област установи, че сградата се използва от подразделение на Националната гвардия. Правоохранителните органи отрекоха информацията за незаконно задържане на хора и за загинал човек в дома. По данни на Украинската правда на място са се намесили ръководството на полицията, командването на Националната гвардия и военният омбудсман Олеся Решетилова, която е обявила проверка на обстоятелствата.

Какво е имало в сградата

Командващият Националната гвардия Олександър Пивненко заяви, че частният дом е бил нает като „временен пункт за разполагане“ на подразделение. В него са пристигали мобилизирани военнослужещи, изпратени от териториалните центрове за комплектуване, които преминавали през оформяне и проверки, преди да бъдат насочени към учебни центрове.

„Това е временен пункт за разполагане на подразделение на Националната гвардия, където идват мобилизирани военнослужещи, преминават оформяне и проверки, а след това ги изпращаме на обучение“, каза Пивненко.

Той потвърди, че четирима военнослужещи, задържани след самоволно напускане на военна част, са имали нужда от медицинска помощ и са били отведени за преглед. Представителят на Националната гвардия Руслан Музичук отхвърли твърдението, че сред тях има човек със счупен гръбначен стълб, като заяви, че четиримата са стигнали до линейката самостоятелно.

Буданов посочи 14 души

След пристигането си Буданов заяви, че в сградата са се намирали 14 души, а не около 40, както беше съобщено първоначално в социалните мрежи. По думите му около десет цивилни са били допуснати вътре, за да направят повърхностен оглед и да разговарят с намиращите се там.

„Точно затова трябва да разберем защо съществуват такива сгради, какво се случва, защо имаме самоволно напускане на части и други проблеми“, каза Буданов, цитиран от УНИАН.

След масовите протести Националната гвардия се е съгласила военнослужещите да бъдат изведени от сградата и откарани в медицински заведения за оценка на здравословното им състояние. Условията в пункта и твърденията за насилие предстои да бъдат изяснени в рамките на обявената проверка.

Източници: unian.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua