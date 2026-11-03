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Кирило Буданов беше освиркан пред сграда с мобилизирани край Киев
  Тема: Украйна

Кирило Буданов беше освиркан пред сграда с мобилизирани край Киев

3 Ноември, 2026 06:01 2 346 49

  • кирило буданов-
  • национална гвардия на украйна-
  • петропавловска боршчаговка-
  • мобилизирани военнослужещи-
  • протест

Протестиращи поискаха освобождаването на военнослужещи, настанени в частен дом в Петропавловска Боршчаговка. Полицията отрече данните за незаконно задържане на около 40 души

Кирило Буданов беше освиркан пред сграда с мобилизирани край Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кирило Буданов беше освиркан и посрещнат с викове при пристигането си в село Петропавловска Боршчаговка край Киев, където се бяха събрали протестиращи заради военнослужещи, настанени в частен дом. Видеозапис от мястото беше разпространен от УНИАН. На кадрите се чуват обиди към ръководителя на президентската канцелария и към придружаващите го военни. УНИАН съобщи, че Буданов е пристигнал, докато на място са се водели преговори за извеждането на военнослужещите и транспортирането им до медицинско заведение.

Случаят започна след публикации в социалните мрежи, че въоръжени мъже държат около 40 души в мазето на частен дом. Разпространяваха се и твърдения за побои и тежко пострадали военнослужещи. На мястото се събраха десетки, а според украински медии броят на протестиращите по-късно е достигнал около сто души. Последваха сблъсъци, хвърляне на камъни и повреда на автобус на Националната гвардия.

Полицията в Киевска област установи, че сградата се използва от подразделение на Националната гвардия. Правоохранителните органи отрекоха информацията за незаконно задържане на хора и за загинал човек в дома. По данни на Украинската правда на място са се намесили ръководството на полицията, командването на Националната гвардия и военният омбудсман Олеся Решетилова, която е обявила проверка на обстоятелствата.

Какво е имало в сградата

Командващият Националната гвардия Олександър Пивненко заяви, че частният дом е бил нает като „временен пункт за разполагане“ на подразделение. В него са пристигали мобилизирани военнослужещи, изпратени от териториалните центрове за комплектуване, които преминавали през оформяне и проверки, преди да бъдат насочени към учебни центрове.

„Това е временен пункт за разполагане на подразделение на Националната гвардия, където идват мобилизирани военнослужещи, преминават оформяне и проверки, а след това ги изпращаме на обучение“, каза Пивненко.

Той потвърди, че четирима военнослужещи, задържани след самоволно напускане на военна част, са имали нужда от медицинска помощ и са били отведени за преглед. Представителят на Националната гвардия Руслан Музичук отхвърли твърдението, че сред тях има човек със счупен гръбначен стълб, като заяви, че четиримата са стигнали до линейката самостоятелно.

Буданов посочи 14 души

След пристигането си Буданов заяви, че в сградата са се намирали 14 души, а не около 40, както беше съобщено първоначално в социалните мрежи. По думите му около десет цивилни са били допуснати вътре, за да направят повърхностен оглед и да разговарят с намиращите се там.

„Точно затова трябва да разберем защо съществуват такива сгради, какво се случва, защо имаме самоволно напускане на части и други проблеми“, каза Буданов, цитиран от УНИАН.

След масовите протести Националната гвардия се е съгласила военнослужещите да бъдат изведени от сградата и откарани в медицински заведения за оценка на здравословното им състояние. Условията в пункта и твърденията за насилие предстои да бъдат изяснени в рамките на обявената проверка.

Източници: unian.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    63 2 Отговор
    ...да очакваш друго?...до последният!

    06:12 03.11.2026

  • 2 осраински

    59 1 Отговор
    Какво е имало в сградата Само фаб3000 ше каже.Имайте търпение

    06:13 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защо

    61 1 Отговор
    ли са освиркали Будалата ?

    06:15 03.11.2026

  • 5 Демокрация сър,

    77 1 Отговор
    бият и демократично те карат да умреш за демокрацията сър.

    06:17 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Неофантаст

    63 3 Отговор
    Кланица номер 5.Горките хора.

    06:23 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    2 19 Отговор

    До коментар #10 от "За това нема се оправим":

    Чудно как след като хуманиста Путин не платил на Зеленски в место да го оставя са е чуди как да краде.

    06:34 03.11.2026

  • 12 Боруна Лом

    30 1 Отговор
    СКОРО И ГЕРАН ЩЕ ДОЙДЕ!

    06:36 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ?????

    53 1 Отговор
    Уф.
    Как сте зализали информацията.
    И нито дума че титушките избиват хората събрали се около дома за мъчения.
    Нито дума за 14 годишния бит с лопата.
    Тва си го има в украинските социални мрежи.
    Жалко само за докторката от бърза помощ която не е промълчала и е вдигнала шум. Едва ли ще и простят.

    Коментиран от #23

    06:36 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 факт

    40 0 Отговор
    след войната ще има гражданска такава

    06:39 03.11.2026

  • 17 Прясно попълние

    47 1 Отговор
    Буданов да идва за прясно пушечно месо д а си сабира хората от хотелите по българското черноморие , ще има за поне 2 армии ново попълнения

    06:41 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ?????

    55 0 Отговор
    И що всички(вкл. Буданов) забравиха украинския и си говорят на руски.

    Коментиран от #21

    06:42 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    40 0 Отговор
    Къща- концлагер.
    Буданов говори на Руски.
    Казал ,сема Украйна има много такива къши.
    " Украйна ,сър"
    Там дъно няма.

    06:50 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соломон

    3 33 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    Една руска лъжа като я повториш 100 пъти не става истина.Пропускаш и другата.Че всички мъже евакуирани от Олешки са отправени на фронта без да се видят със близките си.Или това си го оставил за десерт

    06:53 03.11.2026

  • 27 Рублевка

    41 1 Отговор
    По два метра и по 150 кила мутри направо трошат от бой хорицата. За една седмица глад и бой в такива мазета и после на фронта. Там още бой, докато руснаците не ги изпратят на оня свят. Конвейери за смърт. А урсулите се прегръщат с кървавия диктатор и делят с него стотици милиарди.

    Коментиран от #28

    06:58 03.11.2026

  • 28 Соломон

    1 27 Отговор

    До коментар #27 от "Рублевка":

    Друго си е в русия.Убиеш дете и те вкарат в затвора.А от там на фронта.И следва герой и мемориал с името ти в града къдети си убил.Или да се отправиш на СВО като милионер.И с кеф да си харчиш парите

    Коментиран от #29, #30, #33, #36

    07:02 03.11.2026

  • 29 Чети в статията

    24 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    В Украйна бият децата с лопата, докато им счупят гръбнака.

    Коментиран от #31, #32

    07:09 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    0 16 Отговор

    До коментар #29 от "Чети в статията":

    Няма какво да чета руски бози.Гледах задържаните във видео.И

    Коментиран от #39

    07:12 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гост

    10 1 Отговор
    Някой ще ми припомни ли подобен случай в Русия...?!?

    07:17 03.11.2026

  • 38 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Рублевка":

    Вазов е написал много неща .От Здрасвуйте братушки до На руските братя,Русия,Бедят ни

    07:18 03.11.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Това са Данни от Украйна ,а не от Русия.Не казвай на черното бяло.или си истиски евреин?

    Коментиран от #43

    07:19 03.11.2026

  • 40 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Избирам да не нападам чужди страни.А и тия дето са в затвора не вички са убийци и редно да си изтърпят наказанието вместо да ги пращаш да убиват невинни защото някой се е взел за велик

    Коментиран от #47

    07:22 03.11.2026

  • 41 Сега

    14 1 Отговор
    разбрахте ли, защо руснаците удрят и частни къщи???

    07:24 03.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това са данни от Украйна колкото аз съм евреин.Нищо че съм се писал Соломон

    Коментиран от #46

    07:26 03.11.2026

  • 44 военен неможач

    7 1 Отговор
    Понеже затворите са пълни или негодни и разрушени, определящите се за нефашисти арестуват несъгласните вече в частни домове - на богаташи олшгорсш, участващи във военнопромишлената корупция и за отплата предоставили имоти на "службите за въздействие". Ако войната продължи, това чака и доста жители на ЕС.

    07:37 03.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 отекчен

    0 0 Отговор
    това са ценностите на нарко нацистите в осрайна но скоро ще има и граждански отпор

    08:06 03.11.2026

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