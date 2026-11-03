Кирило Буданов беше освиркан пред сграда с мобилизирани край Киев

Кирило Буданов беше освиркан и посрещнат с викове при пристигането си в село Петропавловска Боршчаговка край Киев, където се бяха събрали протестиращи заради военнослужещи, настанени в частен дом. Видеозапис от мястото беше разпространен от УНИАН. На кадрите се чуват обиди към ръководителя на президентската канцелария и към придружаващите го военни. УНИАН съобщи, че Буданов е пристигнал, докато на място са се водели преговори за извеждането на военнослужещите и транспортирането им до медицинско заведение.
Случаят започна след публикации в социалните мрежи, че въоръжени мъже държат около 40 души в мазето на частен дом. Разпространяваха се и твърдения за побои и тежко пострадали военнослужещи. На мястото се събраха десетки, а според украински медии броят на протестиращите по-късно е достигнал около сто души. Последваха сблъсъци, хвърляне на камъни и повреда на автобус на Националната гвардия.
Полицията в Киевска област установи, че сградата се използва от подразделение на Националната гвардия. Правоохранителните органи отрекоха информацията за незаконно задържане на хора и за загинал човек в дома. По данни на Украинската правда на място са се намесили ръководството на полицията, командването на Националната гвардия и военният омбудсман Олеся Решетилова, която е обявила проверка на обстоятелствата.
Какво е имало в сградата
Командващият Националната гвардия Олександър Пивненко заяви, че частният дом е бил нает като „временен пункт за разполагане“ на подразделение. В него са пристигали мобилизирани военнослужещи, изпратени от териториалните центрове за комплектуване, които преминавали през оформяне и проверки, преди да бъдат насочени към учебни центрове.
„Това е временен пункт за разполагане на подразделение на Националната гвардия, където идват мобилизирани военнослужещи, преминават оформяне и проверки, а след това ги изпращаме на обучение“, каза Пивненко.
Той потвърди, че четирима военнослужещи, задържани след самоволно напускане на военна част, са имали нужда от медицинска помощ и са били отведени за преглед. Представителят на Националната гвардия Руслан Музичук отхвърли твърдението, че сред тях има човек със счупен гръбначен стълб, като заяви, че четиримата са стигнали до линейката самостоятелно.
Буданов посочи 14 души
След пристигането си Буданов заяви, че в сградата са се намирали 14 души, а не около 40, както беше съобщено първоначално в социалните мрежи. По думите му около десет цивилни са били допуснати вътре, за да направят повърхностен оглед и да разговарят с намиращите се там.
„Точно затова трябва да разберем защо съществуват такива сгради, какво се случва, защо имаме самоволно напускане на части и други проблеми“, каза Буданов, цитиран от УНИАН.
След масовите протести Националната гвардия се е съгласила военнослужещите да бъдат изведени от сградата и откарани в медицински заведения за оценка на здравословното им състояние. Условията в пункта и твърденията за насилие предстои да бъдат изяснени в рамките на обявената проверка.
Източници: unian.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво
06:12 03.11.2026
2 осраински
06:13 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Защо
06:15 03.11.2026
5 Демокрация сър,
06:17 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Неофантаст
06:23 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #10 от "За това нема се оправим":Чудно как след като хуманиста Путин не платил на Зеленски в место да го оставя са е чуди как да краде.
06:34 03.11.2026
12 Боруна Лом
06:36 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ?????
Как сте зализали информацията.
И нито дума че титушките избиват хората събрали се около дома за мъчения.
Нито дума за 14 годишния бит с лопата.
Тва си го има в украинските социални мрежи.
Жалко само за докторката от бърза помощ която не е промълчала и е вдигнала шум. Едва ли ще и простят.
Коментиран от #23
06:36 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 факт
06:39 03.11.2026
17 Прясно попълние
06:41 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ?????
Коментиран от #21
06:42 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Буданов говори на Руски.
Казал ,сема Украйна има много такива къши.
" Украйна ,сър"
Там дъно няма.
06:50 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соломон
До коментар #23 от "Рублевка":Една руска лъжа като я повториш 100 пъти не става истина.Пропускаш и другата.Че всички мъже евакуирани от Олешки са отправени на фронта без да се видят със близките си.Или това си го оставил за десерт
06:53 03.11.2026
27 Рублевка
Коментиран от #28
06:58 03.11.2026
28 Соломон
До коментар #27 от "Рублевка":Друго си е в русия.Убиеш дете и те вкарат в затвора.А от там на фронта.И следва герой и мемориал с името ти в града къдети си убил.Или да се отправиш на СВО като милионер.И с кеф да си харчиш парите
Коментиран от #29, #30, #33, #36
07:02 03.11.2026
29 Чети в статията
До коментар #28 от "Соломон":В Украйна бият децата с лопата, докато им счупят гръбнака.
Коментиран от #31, #32
07:09 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #29 от "Чети в статията":Няма какво да чета руски бози.Гледах задържаните във видео.И
Коментиран от #39
07:12 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гост
07:17 03.11.2026
38 Соломон
До коментар #34 от "Рублевка":Вазов е написал много неща .От Здрасвуйте братушки до На руските братя,Русия,Бедят ни
07:18 03.11.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Соломон":Това са Данни от Украйна ,а не от Русия.Не казвай на черното бяло.или си истиски евреин?
Коментиран от #43
07:19 03.11.2026
40 Соломон
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Избирам да не нападам чужди страни.А и тия дето са в затвора не вички са убийци и редно да си изтърпят наказанието вместо да ги пращаш да убиват невинни защото някой се е взел за велик
Коментиран от #47
07:22 03.11.2026
41 Сега
07:24 03.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Соломон
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това са данни от Украйна колкото аз съм евреин.Нищо че съм се писал Соломон
Коментиран от #46
07:26 03.11.2026
44 военен неможач
07:37 03.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 отекчен
08:06 03.11.2026