Тръмп обяви край на военната помощ за Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще прекрати годишната военна помощ за Израел до края на 2026 г. Става дума за пакет на стойност 3,8 млрд. долара годишно, договорен в рамките на 10-годишен меморандум за общо 38 млрд. долара.

„Бенямин Нетаняху и аз постигнахме договореност. Даваме на Израел 4 млрд. долара годишно и се разбрахме да спрем“, каза Тръмп в интервю за Fox News. Той добави, че Израел „вече не се нуждае“ от средствата и че Вашингтон ще продължи да продава оръжия на страната.

Изявлението беше направено на 3 ноември, в деня на междинните избори в САЩ. Тръмп обвърза темата и с вътрешнополитическите критики към републиканците заради американската подкрепа за Израел. По думите му помощта се е превърнала в политически аргумент за демократите.

Разминаване с действащото споразумение

Съществуващият меморандум между САЩ и Израел обхваща фискалните 2019–2028 г. и предвижда 3,8 млрд. долара годишна военна помощ. Това означава, че договорената рамка не изтича в края на 2026 г., както предполага изявлението на Тръмп, а през 2028 г.

Не са обявени конкретни механизми за прекратяване на финансирането преди изтичането на меморандума. Американският Конгрес има важна роля при одобряването и отпускането на средствата, което поставя допълнителни въпроси около изпълнението на заявката.

По данни на Асошиейтед прес помощта е свързана с дългосрочното военно сътрудничество между двете страни, включително с поддръжката на израелската противоракетна отбрана и покупките от американската оръжейна промишленост. Според агенцията Тръмп е говорил за около 4 млрд. долара, докато официалната годишна сума по действащото споразумение е 3,8 млрд. долара.

Оръжията ще продължат да се продават

Тръмп не обяви спиране на оръжейните сделки. По думите му Израел ще може да купува американско въоръжение, но няма да получава годишното финансиране по досегашния модел.

Това разграничение е съществено, тъй като прекратяването на безвъзмездната или бюджетната помощ не би означавало край на военното партньорство между Вашингтон и Йерусалим. Не е ясно обаче дали ще бъде договорена нова форма на сътрудничество след 2026 г.

Реакциите в Израел бяха предпазливи. Опозиционният лидер Яир Голан заяви, че прекратяването на американската военна помощ би нанесло „тежък удар по сигурността на Израел“, особено на фона на продължаващите регионални конфликти. Междувременно Ал Джазира отбеляза, че около заявката на Тръмп има скептицизъм заради несъответствието с действащия срок на споразумението и липсата на подробности за изпълнението ѝ.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, abcnews.com