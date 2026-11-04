CNN: Демократите печелят контрола над Камарата на представителите

Демократическата партия ще поеме контрола над Камарата на представителите на Съединените щати, прогнозира CNN в изборната нощ на междинните избори. Това означава, че републиканците ще загубят крехкото мнозинство, с което разполагаха в долната камара на Конгреса.

За контрол над Камарата са необходими 218 от общо 435 места. Демократите трябваше да спечелят само няколко републикански района, за да променят съотношението на силите. CNN обяви прогнозата въз основа на резултатите в отделните състезателни райони, но тя не е равнозначна на окончателно официално преброяване на всички гласове.

Окончателните резултати може да се забавят

Асошиейтед прес предупреди, че пълното изясняване на контрола над Камарата може да отнеме време заради близките резултати в редица райони и необходимостта да бъдат преброени бюлетините, изпратени по пощата. При предишни междинни избори новинарските организации също обявяваха контрола над Конгреса поетапно, след като разликите в ключовите състезания станат достатъчно убедителни.

Победата на демократите в Камарата ще има пряко отражение върху управлението на президента Доналд Тръмп. Партията ще ръководи постоянните и разследващите комисии, ще определя дневния ред на долната камара и ще разполага с по-големи възможности да изисква документи и свидетелски показания от представители на администрацията.

Джефрис е фаворит за председател

Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис е основният кандидат за председател на институцията, ако партията официално спечели мнозинството. Той би бил първият чернокож председател в историята на Камарата.

По време на предизборната кампания Джефрис заяви, че демократите са „на прага да си върнат контрола“ над Камарата. Той постави акцент върху разходите за живот и обеща засилен контрол върху действията на администрацията на Тръмп.

Новият състав на Конгреса трябва да започне мандата си на 3 януари 2027 г. До тогава резултатите в отделните райони ще трябва да бъдат официално потвърдени, а демократите и републиканците ще започнат преговори за ръководните постове и състава на комисиите.

Победа на бившия губернатор на Северна Каролина Рой Купър

Най-значимият пробив за вечерта е победата на бившия губернатор на Северна Каролина Рой Купър, който обърна сенаторското място и победи републиканеца Майкъл Уотли. Това е първото сенаторско място, което демократите вземат от републиканците в тези избори.

Демократите запазиха и сенаторските си позиции в Джорджия и Ню Хемпшър. Джон Ософ беше преизбран в Джорджия, където победи републиканеца Майк Колинс. В Ню Хемпшър Крис Папас спечели срещу Джон Сунуну и не позволи на републиканците да спечелят място в щата. „Резултатът може да не е това, което искахме тази вечер, но всичко е наред. Ще продължа да служа“, заяви Колинс, след като призна загубата си.

Републиканците задържат Флорида и Западна Вирджиния

Републиканката Ашли Муди спечели специалните избори за Сената във Флорида срещу демократката Анджи Никсън. Муди заема мястото, освободено, след като Марко Рубио стана държавен секретар на САЩ. „Флорида избра свободата“, каза Муди в победната си реч. Шели Мур Капито също беше преизбрана в Западна Вирджиния, като стана първата републиканка от щата, спечелила три последователни мандата в Сената за повече от век.

Демократите спечелиха и сенаторските избори в Южна Каролина чрез Ани Андрюс. Надпреварата беше следена внимателно, тъй като републиканците се опитваха да запазят мястото, освободено след смъртта на Линдзи Греъм. Резултатът допълнително усложнява сметките за републиканското мнозинство.

Контролът над Сената и Камарата на представителите остава нерешен. В Сената най-важни за крайния резултат са състезанията в Аляска, Айова, Канзас, Мейн, Мичиган, Охайо и Тексас. Част от тези резултати може да се забавят заради правилата за броене на гласовете и преференциалното гласуване.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, prod.transcripts.cnn.com