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Кийша Ботъмс спечели в Джорджия и стана първата чернокожа губернаторка в САЩ
  Тема: Избори

Кийша Ботъмс спечели в Джорджия и стана първата чернокожа губернаторка в САЩ

4 Ноември, 2026 05:00, обновена 4 Ноември, 2026 05:02 910 10

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  • избори в сащ-
  • губернатор-
  • демократическа партия

Тя победи републиканеца Рик Джаксън

Кийша Ботъмс спечели в Джорджия и стана първата чернокожа губернаторка в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократката Кийша Ланс Ботъмс спечели изборите за губернатор на Джорджия и стана първата чернокожа жена, избрана да ръководи американски щат. Тя победи републиканеца Рик Джаксън, а резултатът промени политическия баланс в един от ключовите щати на САЩ.

Победата на бившия кмет на Атланта е и първият успех на демократ в губернаторски избори в Джорджия от 1998 г. насам. Ботъмс ще наследи републиканския губернатор Брайън Кемп, който не можеше да се кандидатира за трети мандат заради ограничението в конституцията на щата.

„Нека изберем надеждата пред страха, напредъка пред разделението и да се обединим, за да изградим по-добра Джорджия за всички“, заяви Ботъмс преди изборния ден.

Историческа победа в ключов щат

Според Асошиейтед прес Ботъмс е първата чернокожа жена, избрана за губернатор в историята на САЩ. Досега избраните чернокожи губернатори са били трима, всички мъже от Демократическата партия.

Ботъмс е петото поколение от семейство, свързано с Джорджия. По време на кампанията тя разказваше, че дядо ѝ се е преместил в Атланта от селските райони на щата и е бил принуден да влиза през задните входове на сгради, в които по-късно тя е влизала като кмет през парадния вход.

„Това, което правим в този момент, ще отеква в историята“, каза Ботъмс.

Кампания с голяма финансова разлика

Съперникът ѝ Рик Джаксън е бизнесмен от здравния сектор и милиардер. Той е вложил повече от 200 милиона долара от личното си състояние в кампанията, но въпреки финансовото предимство не успя да спечели губернаторския пост.

След обявяването на резултата Джаксън призна поражението си пред свои поддръжници. „Тази вечер избирателите казаха думата си и аз уважавам решението им“, заяви той.

Джаксън атакуваше Ботъмс за управлението ѝ като кмет на Атланта, включително за отказа ѝ да се кандидатира за втори мандат. Кампанията му използваше и кадри от протестите в града през 2020 г.

Какво обеща новият губернатор

Ботъмс водеше кампания с обещания за разширяване на програмата Медикейд, повишаване на минималната заплата до 15 долара на час и увеличение на възнагражденията на учители, пожарникари, полицаи и други държавни служители.

Тя настоява също за отмяна на забраната за аборт след шестата седмица на бременността, временно спиране на нови центрове за данни и прекратяване на инсталирането на допълнителни автоматизирани камери, използвани от правоохранителните органи.

Ботъмс заяви, че ще се противопоставя на политики на президента Доналд Тръмп, които според нея вредят на жителите на Джорджия. „Не се кандидатирам, за да бъда любимият губернатор на президента. Кандидатирам се, за да работя в интерес на хора като вас“, каза тя по време на единствения дебат между двамата кандидати.

Източници: apnews.com, ajc.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    5 1 Отговор
    Тази наистина ли се казва Ботамс

    Коментиран от #2, #6

    05:14 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇺🇦🫶🇧🇬

    3 12 Отговор
    Републиканците са еквивалент на тукашните прогресисти преименувани комунисти.

    05:18 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИВАН

    3 2 Отговор
    Хахаха, щом някой и преведе името на български и му трият коментара, явно, няма да разбера що е това ботъмс, ама сигурно е нещо гнусно.

    06:06 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп

    1 0 Отговор
    пред caмoyбuucтвo.

    06:33 04.11.2026

  • 10 60%

    0 0 Отговор
    60% от населението във Джорджия са ЧЕРНОКОЖИ та камо ли някой друг да спечели.

    06:44 04.11.2026