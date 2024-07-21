Спортът по ТВ в неделя (21 юли)

05.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: 8 часа на Сузука Евроспорт 2

08.00 Суперкарс, второ състезание в Сидни МАХ Спорт 2

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, финал Евроспорт 1

10.00 Рали, световен шампионат Латвия МАХ Спорт 1

11.00 Голф, Европейки тур МАХ Спорт 4

11.30 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3

12.30 Тенис, турнир в Гщаад (финал) МАХ Спорт 3

13.00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше в Унгария Евроспорт 1

14.00 Рали, световен шампионат Латвия МАХ Спорт 1

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MX2, първо състезание Евроспорт 2

15.00 Тенис, турнир в Бощад (финал) МАХ Спорт 3

15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

15.15 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 21, мъже Евроспорт 1

15.30 Волейбол, мач за 3-о място на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2

16.00 Тенис, турнир в Хамбург (финал) МАХ Спорт 1

16.00 Формула 1, Гран при на Унгария Диема спорт 2

17.00 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.30 Волейбол, мач за 3-о място на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2

19.00 „Ботев“ (Вр) - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

19.00 Формула "Е": Световен шампионат в Лондон Евроспорт 2

21.15 „Лудогорец“ - ЦСКА Диема спорт

21.30 Наскар, състезание в Индиана МАХ Спорт 2

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