05.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: 8 часа на Сузука Евроспорт 2
08.00 Суперкарс, второ състезание в Сидни МАХ Спорт 2
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, финал Евроспорт 1
10.00 Рали, световен шампионат Латвия МАХ Спорт 1
11.00 Голф, Европейки тур МАХ Спорт 4
11.30 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3
12.30 Тенис, турнир в Гщаад (финал) МАХ Спорт 3
13.00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше в Унгария Евроспорт 1
14.00 Рали, световен шампионат Латвия МАХ Спорт 1
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
15.00 Тенис, турнир в Бощад (финал) МАХ Спорт 3
15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
15.15 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 21, мъже Евроспорт 1
15.30 Волейбол, мач за 3-о място на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2
16.00 Тенис, турнир в Хамбург (финал) МАХ Спорт 1
16.00 Формула 1, Гран при на Унгария Диема спорт 2
17.00 Лека атлетика, европейско първенство за юноши БНТ 3
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.30 Волейбол, мач за 3-о място на европейското първенство (18 г.) МАХ Спорт 2
19.00 „Ботев“ (Вр) - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
19.00 Формула "Е": Световен шампионат в Лондон Евроспорт 2
21.15 „Лудогорец“ - ЦСКА Диема спорт
21.30 Наскар, състезание в Индиана МАХ Спорт 2
21 Юли, 2024 07:56 475 1
Спортът по ТВ в неделя (21 юли)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: 8 часа на Сузука Евроспорт 2
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1 Град Козлодуй
07:58 21.07.2024