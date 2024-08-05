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Резултати и класиране след 3-и кръг в Първа лига

5 Август, 2024 23:24 378 3

Резултати и класиране след 3-и кръг в Първа лига

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Изигра се третият кръг в Първа футболна лига на България

Резултати и класиране след 3-и кръг в Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хебър Пазарджик - Славия 1:1
Локомотив Пловдив - Левски 0:2
Спартак Варна - ЦСКА София 3:0
Лудогорец Разград - Арда Кърджали 5:1
Локомотив София - Черно море Варна 2:1
Крумовград - Ботев Пловдив 0:1
Септември София - ЦСКА 1948 отложен
Ботев Враца - Берое Стара Загора 1:2


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря господин Лазаров

    23:35 05.08.2024

  • 2 Ромето Русев

    0 1 Отговор
    Подуене са на път да си осигурят участие в елита и догодина! !😋

    Коментиран от #3

    23:38 05.08.2024

  • 3 67875

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ромето Русев":

    Щото цецките от Лоич не са сигирни.

    00:22 06.08.2024

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