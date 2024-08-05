Резултати и класиране след 3-и кръг в Първа лига

Хебър Пазарджик - Славия 1:1
Локомотив Пловдив - Левски 0:2
Спартак Варна - ЦСКА София 3:0
Лудогорец Разград - Арда Кърджали 5:1
Локомотив София - Черно море Варна 2:1
Крумовград - Ботев Пловдив 0:1
Септември София - ЦСКА 1948 отложен
Ботев Враца - Берое Стара Загора 1:2
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
23:35 05.08.2024
2 Ромето Русев
Коментиран от #3
23:38 05.08.2024
3 67875
До коментар #2 от "Ромето Русев":Щото цецките от Лоич не са сигирни.
00:22 06.08.2024