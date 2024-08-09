4-ият кръг в Първа футболна лига стартира днес

9 август, петък, 19:00ч.
Славия - Спартак Варна
9 август, петък, 21:15ч.
Арда Кърджали - Хебър Пазарджик
10 август, събота, 19:00ч.
Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив
10 август, събота, 21:15ч.
Левски - Крумовград
12 август, понеделник, 19:00ч.
Септември София - Локомотив София
12 август, понеделник, 21:15ч.
Черно море Варна - Ботев Враца
Ботев Пловдив - Лудогорец Разград отложен
ЦСКА 1948 - ЦСКА София отложен
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1 Град Козлодуй
15:58 09.08.2024