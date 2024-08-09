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4-ият кръг в Първа футболна лига стартира днес

9 Август, 2024 15:54 358 1

4-ият кръг в Първа футболна лига стартира днес

  • първа лига-
  • левски-
  • цска-
  • лудогорец-
  • ботев пловдив-
  • черно море-
  • отложен

Два мача няма да се играят по програма

4-ият кръг в Първа футболна лига стартира днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

9 август, петък, 19:00ч.
Славия - Спартак Варна


9 август, петък, 21:15ч.
Арда Кърджали - Хебър Пазарджик


10 август, събота, 19:00ч.
Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив


10 август, събота, 21:15ч.
Левски - Крумовград


12 август, понеделник, 19:00ч.
Септември София - Локомотив София


12 август, понеделник, 21:15ч.
Черно море Варна - Ботев Враца


Ботев Пловдив - Лудогорец Разград отложен
ЦСКА 1948 - ЦСКА София отложен


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