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Зеленски постави задачи пред новия министър на отбраната
  Тема: Украйна

Зеленски постави задачи пред новия министър на отбраната

19 Август, 2026 21:38, обновена 19 Август, 2026 21:36 644 27

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  • задача-
  • украйна

Украинският президент очаква от Евген Хмара да реформира системата за отбрана, снабдяване и производство на оръжия и да засили международното военно сътрудничество

Зеленски постави задачи пред новия министър на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски очерта основните си очаквания към новия министър на отбраната на Украйна Евген Хмара, като постави акцент върху реорганизацията на отбранителната система, производството и снабдяването на украинските въоръжени сили.

В обръщението си на 19 август Зеленски заяви, че основната задача пред Хмара е „реалното адаптиране“ на системите за отбрана, производство и доставки в условията на продължаващата война с Русия.

„Моята основна задача за министъра на отбраната на Украйна при тези условия е реалното адаптиране на нашата отбранителна система, системата за производство и закупуване, както и системата за снабдяване на войските“, посочи украинският президент.

По думите му Украйна трябва да посрещне зимата с достатъчна увереност в своите отбранителни способности и позиции.

Зеленски подчерта и професионалния опит на новия министър, който преди това е служил в специалното подразделение „Алфа“. Президентът заяви, че очаква Хмара да превърне този опит в конкретни действия, а не в обещания.

Сред поставените задачи е разширяване на дипломатическата работа на Министерството на отбраната, както и по-тясно сътрудничество с украинските производители на оръжия.

Особено внимание Зеленски отдели на противовъздушната отбрана. Той очаква новото ръководство на военното ведомство да работи за увеличаване на възможностите на Украйна да защитава въздушното си пространство.

„Очаквам Министерството на отбраната да разшири обхвата на нашите дипломатически операции, да работи с украинските производители на оръжия, за да осигурим по-големи възможности за защита на украинското небе, и заедно с партньорите ни да разширим отбранителните и настъпателните ни способности“, заяви Зеленски.

Президентът отбеляза, че вече се наблюдава добро взаимодействие между Хмара и командването на украинските сили, като посочи по-конкретно сътрудничеството му с Драпатий.

Хмара беше назначен за министър на отбраната

По-рано в сряда Върховната рада назначи Евген Хмара за нов министър на отбраната на Украйна. Преди назначението си той изпълняваше функциите на ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Изказването на Зеленски идва на фона на нова мащабна операция на украинските антикорупционни институции. Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) съобщиха, че провеждат операция за разкриване на предполагаема престъпна организация.

Според разследващите тя е действала под ръководството на настоящ и бивш депутат и с участието на високопоставени представители на президентската администрация и други лица.

В изявлението си от 19 август Зеленски не споменава операцията и съобщените обиски.

По информация на „Украинска правда“, позоваваща се на свои източници в бизнес и политическите среди, са били извършени обиски в домовете на депутата Вадим Столар и на Ирина Мудра, заместник-ръководител на президентската администрация.

Към момента тези твърдения са представени като информация на медията и не са коментирани в обръщението на Зеленски.

Източник: Ukrainska Pravda, 19 август 2026 г.; обръщение на президента на Украйна Володимир Зеленски от 19 август 2026 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 12 Отговор
    ПРОДАВАМ!!! изгодно ,на отчаяни копейки ,стари записи на лилиП...ута с ,,победа будет за нами,, и от сорта!!от мениджъра на Кашпировски са-успокоявали много///+ бонус -Медвед...я с апокалипсиса и ядрените пепелища и Симонян с Киев за ДВА дня и всьо

    Коментиран от #12, #16

    21:35 19.08.2026

  • 3 Лост

    9 7 Отговор
    Зеленски назначи Хмара,следващия който ще го набара.

    21:38 19.08.2026

  • 4 Гост

    12 6 Отговор
    Пълна комедия! Като комедийните герои подкрепящи този цирк!

    21:39 19.08.2026

  • 5 МАСКВА ГОРИ

    8 9 Отговор
    МУСКАЛИЕТО ГОРИ

    ОБАЧЕ ГЛАМАВИТЕ ПУТЕРАСТИ

    СЕ РАДВАТ

    И ТЕ НЕ ЗНАЯТ ЗА КАКВО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:42 19.08.2026

  • 6 Орехов вече се пече

    6 6 Отговор
    следва Запорожие

    21:43 19.08.2026

  • 7 Рускиня

    4 7 Отговор
    Зеления явно не яде зеле, много нашишкавял, не е здравословно!

    21:44 19.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Новия министър Облак е бомбаджия терорист

    21:44 19.08.2026

  • 9 Само през Август

    7 10 Отговор
    Руските Мусори
    Са изтеглели
    Над 3 Милиарда долара
    От Руските Банки.

    Какъв е проблема
    Бре ДРУГАРЕ ?

    Някаква Движуха ли ще има ?

    Финансови Смущения ли
    Ще има ?

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #21

    21:45 19.08.2026

  • 10 руската мечка

    7 7 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #17

    21:46 19.08.2026

  • 11 антикорупционно бюро на Украйна

    4 7 Отговор
    баш кат тукашното
    дремещи на кьор софра

    21:47 19.08.2026

  • 12 стерилизиран К.О.Т.а.р.А.К 🐱 мяучи

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    отчаяно; ПРОДАВАМ се!!! изгодно за копейки

    21:49 19.08.2026

  • 13 Горски

    6 6 Отговор
    Украинските антикорупционни агенции заявиха: Разследваме група, включваща З@ленски и други президентски служители уличени в супер корупция. След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката и златните тоалетни, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил, че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи. Дали пък евроатлантическите "приятели" на зеле наркомана не му намазаха ските? И дали утре охраната му от ми6 няма да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка? Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. .Главния въпрос е как Запада ще се извърти на преговорите с Русия без да признава официално новите територии руски?

    21:50 19.08.2026

  • 14 хихи

    5 3 Отговор
    задачата е , след купоните за бензин в Раша , да се въведат и купони за хляб😅😅😅

    21:50 19.08.2026

  • 15 ХАХАХА

    4 5 Отговор
    СТИГА С ТИЯ БАНДЕРОВЦИ ФАШИСТИ НАРКОМАНИ . ЛЮБИМЦИ НА РУСОФОБИТЕ.

    21:50 19.08.2026

  • 16 Аз имам за теб безплатен

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ваучер за скачане от Аспаруховия мост.
    Бънджи ама без ластиците.

    21:51 19.08.2026

  • 17 ще гризнеШ голямото дръвце

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "руската мечка":

    на Мечока смешарко русофоборсук

    21:51 19.08.2026

  • 18 Мишел

    5 4 Отговор
    Отчаяние в Русия: Група заловени дезертьори е превозена от разпределителния пункт на военна част 42716 във Верхняя Пишма към фронта. Става дума за военнослужещи, обявени за самоволно отсъстващи и подлежащи на наказание в съда, но които не желаят да се върнат на фронта. Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват и да предадат лични вещи на близките си, или да се опитат да стигнат до тях с адвокат, но не им е била дадена такава възможност. Жените са се хванали за ръце и са блокирали пътя на автобуса - "Погребах съпруга си, позволете ми да се сбогувам със сина си!“ В крайна сметка някои успяват да предадат лични вещи на войниците, след което около двадесет мъже са били отведени сред отчаяните викове на родните им.

    Коментиран от #23

    21:52 19.08.2026

  • 19 А върщането на Крим кога?

    3 5 Отговор
    И перемога и балистични ракети и повече тоалетни в метрото на Киев?

    21:53 19.08.2026

  • 20 Зеления път

    3 2 Отговор
    Зеленото е като късния Хитлер, точно преди да го намерят в бункера. Раздава някакви въздушни заповеди и всяка седмица сменя изцяло тези под него и вижда предатели в "своите". Много е луд и отчаян в момента.

    Коментиран от #24

    22:00 19.08.2026

  • 21 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Само през Август":

    Абе ти нали викаше, че руснаците са крепостни и ги държат бедни и гладни?
    От де са ги взели тия 3 милиарда да ги изтеглят? Май ще се окаже, че руснаците си имат пари, а ти лъжеш без да мислиш. И много лесно те ловим като излъжеш.
    Хихи.

    22:01 19.08.2026

  • 22 БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    1 1 Отговор
    ПУТКЕР ДНЕС ЗАЯВИ :

    ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ УКРАНСКИТЕ АТАКИТЕ

    НЯМА ,НЕ Е ИМАЛО
    И НЯМА ДА ИМА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПРЕДЛАГАМЕ НА ТОЯ
    ДЪРТ ИЗДУХАН ПОЛУРЪСТ

    ДА СЕ ОБАДИ НА ТАТЯНА КИМ

    ДА ПИТА ИМА ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

    ОТ УКРАНСКИТЕ АТАКИ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    А ГДЕ ВАЙЛДБЕРИС

    ТАВАРИШ ВЛАДИМИР КАБАЕВ?

    ОНА СГОРЕЛА ....


    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #26, #27

    22:03 19.08.2026

  • 23 АВА МИШЕЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    АВА МНООО ДРАМАТИЧНО ВА МИШЕЛ
    АВА КИЕВ ПАРАМАУНТ ПИКЧАРС ФИЛМЧЕ
    НАПРАЙХА ЛИ
    АБЕ КО СТАААА
    ОРЕХОВ ПОЧНА ЛИ ДА ГУБИ СТРАТЕГИЧЕСКОТО СИ ЗНАЧЕНИЕ

    22:05 19.08.2026

  • 24 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления път":

    Намери ли си гащите?

    22:06 19.08.2026

  • 25 Но очаква

    0 1 Отговор
    Най-много увеличение на приходите, към личните си банкови сметки от преведените европейски средства за украинските военни сили. Иначе ще последва нова смяна на министъра...

    22:06 19.08.2026

  • 26 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ":

    Вайлдбериз изгореха. С тех изгореха камари бикини, детски играчки, евтини бижута, тенджерки, вакуумиращи машинки и пликове за тях...
    Толкова тя от вас. Изгорихте на дечицата подаръчетата и на мамичките гащичките.
    Е за тва ша ва треска Путин, що не можете да се държите прилично.

    22:07 19.08.2026

  • 27 АМИ ГОСПОЖА КИМ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ":

    ЗАГУБИ СКЛАДОВЕ
    АМИ ГОСПОДИН КИМ ПРАТИ СТОТИЦИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ И 50000 БОЙЦИ
    А СЕГА АКО МАХНЕШ ТЕНДЖЕРАТА МОЖЕ И ДА ОСЪЗНАЕШ ЧЕ ТВОЙТЕ ДРУЖКИ УКРО....ПИТЕ ПАК ГРИЗНАХА ДРЪВЦЕТО

    22:10 19.08.2026

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