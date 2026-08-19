Зеленски постави задачи пред новия министър на отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски очерта основните си очаквания към новия министър на отбраната на Украйна Евген Хмара, като постави акцент върху реорганизацията на отбранителната система, производството и снабдяването на украинските въоръжени сили.
В обръщението си на 19 август Зеленски заяви, че основната задача пред Хмара е „реалното адаптиране“ на системите за отбрана, производство и доставки в условията на продължаващата война с Русия.
„Моята основна задача за министъра на отбраната на Украйна при тези условия е реалното адаптиране на нашата отбранителна система, системата за производство и закупуване, както и системата за снабдяване на войските“, посочи украинският президент.
По думите му Украйна трябва да посрещне зимата с достатъчна увереност в своите отбранителни способности и позиции.
Зеленски подчерта и професионалния опит на новия министър, който преди това е служил в специалното подразделение „Алфа“. Президентът заяви, че очаква Хмара да превърне този опит в конкретни действия, а не в обещания.
Сред поставените задачи е разширяване на дипломатическата работа на Министерството на отбраната, както и по-тясно сътрудничество с украинските производители на оръжия.
Особено внимание Зеленски отдели на противовъздушната отбрана. Той очаква новото ръководство на военното ведомство да работи за увеличаване на възможностите на Украйна да защитава въздушното си пространство.
„Очаквам Министерството на отбраната да разшири обхвата на нашите дипломатически операции, да работи с украинските производители на оръжия, за да осигурим по-големи възможности за защита на украинското небе, и заедно с партньорите ни да разширим отбранителните и настъпателните ни способности“, заяви Зеленски.
Президентът отбеляза, че вече се наблюдава добро взаимодействие между Хмара и командването на украинските сили, като посочи по-конкретно сътрудничеството му с Драпатий.
Хмара беше назначен за министър на отбраната
По-рано в сряда Върховната рада назначи Евген Хмара за нов министър на отбраната на Украйна. Преди назначението си той изпълняваше функциите на ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).
Изказването на Зеленски идва на фона на нова мащабна операция на украинските антикорупционни институции. Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) съобщиха, че провеждат операция за разкриване на предполагаема престъпна организация.
Според разследващите тя е действала под ръководството на настоящ и бивш депутат и с участието на високопоставени представители на президентската администрация и други лица.
В изявлението си от 19 август Зеленски не споменава операцията и съобщените обиски.
По информация на „Украинска правда“, позоваваща се на свои източници в бизнес и политическите среди, са били извършени обиски в домовете на депутата Вадим Столар и на Ирина Мудра, заместник-ръководител на президентската администрация.
Към момента тези твърдения са представени като информация на медията и не са коментирани в обръщението на Зеленски.
Източник: Ukrainska Pravda, 19 август 2026 г.; обръщение на президента на Украйна Володимир Зеленски от 19 август 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #16
21:35 19.08.2026
3 Лост
21:38 19.08.2026
4 Гост
21:39 19.08.2026
5 МАСКВА ГОРИ
ОБАЧЕ ГЛАМАВИТЕ ПУТЕРАСТИ
СЕ РАДВАТ
И ТЕ НЕ ЗНАЯТ ЗА КАКВО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:42 19.08.2026
6 Орехов вече се пече
21:43 19.08.2026
7 Рускиня
21:44 19.08.2026
8 Последния Софиянец
21:44 19.08.2026
9 Само през Август
Са изтеглели
Над 3 Милиарда долара
От Руските Банки.
Какъв е проблема
Бре ДРУГАРЕ ?
Някаква Движуха ли ще има ?
Финансови Смущения ли
Ще има ?
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #21
21:45 19.08.2026
10 руската мечка
Коментиран от #17
21:46 19.08.2026
11 антикорупционно бюро на Украйна
дремещи на кьор софра
21:47 19.08.2026
12 стерилизиран К.О.Т.а.р.А.К 🐱 мяучи
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":отчаяно; ПРОДАВАМ се!!! изгодно за копейки
21:49 19.08.2026
13 Горски
21:50 19.08.2026
14 хихи
21:50 19.08.2026
15 ХАХАХА
21:50 19.08.2026
16 Аз имам за теб безплатен
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ваучер за скачане от Аспаруховия мост.
Бънджи ама без ластиците.
21:51 19.08.2026
17 ще гризнеШ голямото дръвце
До коментар #10 от "руската мечка":на Мечока смешарко русофоборсук
21:51 19.08.2026
18 Мишел
Коментиран от #23
21:52 19.08.2026
19 А върщането на Крим кога?
21:53 19.08.2026
20 Зеления път
Коментиран от #24
22:00 19.08.2026
21 Механик
До коментар #9 от "Само през Август":Абе ти нали викаше, че руснаците са крепостни и ги държат бедни и гладни?
От де са ги взели тия 3 милиарда да ги изтеглят? Май ще се окаже, че руснаците си имат пари, а ти лъжеш без да мислиш. И много лесно те ловим като излъжеш.
Хихи.
22:01 19.08.2026
22 БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ УКРАНСКИТЕ АТАКИТЕ
НЯМА ,НЕ Е ИМАЛО
И НЯМА ДА ИМА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПРЕДЛАГАМЕ НА ТОЯ
ДЪРТ ИЗДУХАН ПОЛУРЪСТ
ДА СЕ ОБАДИ НА ТАТЯНА КИМ
ДА ПИТА ИМА ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТ УКРАНСКИТЕ АТАКИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
А ГДЕ ВАЙЛДБЕРИС
ТАВАРИШ ВЛАДИМИР КАБАЕВ?
ОНА СГОРЕЛА ....
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #26, #27
22:03 19.08.2026
23 АВА МИШЕЛ
До коментар #18 от "Мишел":АВА МНООО ДРАМАТИЧНО ВА МИШЕЛ
АВА КИЕВ ПАРАМАУНТ ПИКЧАРС ФИЛМЧЕ
НАПРАЙХА ЛИ
АБЕ КО СТАААА
ОРЕХОВ ПОЧНА ЛИ ДА ГУБИ СТРАТЕГИЧЕСКОТО СИ ЗНАЧЕНИЕ
22:05 19.08.2026
24 Дзак
До коментар #20 от "Зеления път":Намери ли си гащите?
22:06 19.08.2026
25 Но очаква
22:06 19.08.2026
26 Механик
До коментар #22 от "БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ":Вайлдбериз изгореха. С тех изгореха камари бикини, детски играчки, евтини бижута, тенджерки, вакуумиращи машинки и пликове за тях...
Толкова тя от вас. Изгорихте на дечицата подаръчетата и на мамичките гащичките.
Е за тва ша ва треска Путин, що не можете да се държите прилично.
22:07 19.08.2026
27 АМИ ГОСПОЖА КИМ
До коментар #22 от "БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ":ЗАГУБИ СКЛАДОВЕ
АМИ ГОСПОДИН КИМ ПРАТИ СТОТИЦИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ И 50000 БОЙЦИ
А СЕГА АКО МАХНЕШ ТЕНДЖЕРАТА МОЖЕ И ДА ОСЪЗНАЕШ ЧЕ ТВОЙТЕ ДРУЖКИ УКРО....ПИТЕ ПАК ГРИЗНАХА ДРЪВЦЕТО
22:10 19.08.2026