Зеленски постави задачи пред новия министър на отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски очерта основните си очаквания към новия министър на отбраната на Украйна Евген Хмара, като постави акцент върху реорганизацията на отбранителната система, производството и снабдяването на украинските въоръжени сили.

В обръщението си на 19 август Зеленски заяви, че основната задача пред Хмара е „реалното адаптиране“ на системите за отбрана, производство и доставки в условията на продължаващата война с Русия.

„Моята основна задача за министъра на отбраната на Украйна при тези условия е реалното адаптиране на нашата отбранителна система, системата за производство и закупуване, както и системата за снабдяване на войските“, посочи украинският президент.

По думите му Украйна трябва да посрещне зимата с достатъчна увереност в своите отбранителни способности и позиции.

Зеленски подчерта и професионалния опит на новия министър, който преди това е служил в специалното подразделение „Алфа“. Президентът заяви, че очаква Хмара да превърне този опит в конкретни действия, а не в обещания.

Сред поставените задачи е разширяване на дипломатическата работа на Министерството на отбраната, както и по-тясно сътрудничество с украинските производители на оръжия.

Особено внимание Зеленски отдели на противовъздушната отбрана. Той очаква новото ръководство на военното ведомство да работи за увеличаване на възможностите на Украйна да защитава въздушното си пространство.

„Очаквам Министерството на отбраната да разшири обхвата на нашите дипломатически операции, да работи с украинските производители на оръжия, за да осигурим по-големи възможности за защита на украинското небе, и заедно с партньорите ни да разширим отбранителните и настъпателните ни способности“, заяви Зеленски.

Президентът отбеляза, че вече се наблюдава добро взаимодействие между Хмара и командването на украинските сили, като посочи по-конкретно сътрудничеството му с Драпатий.

Хмара беше назначен за министър на отбраната

По-рано в сряда Върховната рада назначи Евген Хмара за нов министър на отбраната на Украйна. Преди назначението си той изпълняваше функциите на ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Изказването на Зеленски идва на фона на нова мащабна операция на украинските антикорупционни институции. Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) съобщиха, че провеждат операция за разкриване на предполагаема престъпна организация.

Според разследващите тя е действала под ръководството на настоящ и бивш депутат и с участието на високопоставени представители на президентската администрация и други лица.

В изявлението си от 19 август Зеленски не споменава операцията и съобщените обиски.

По информация на „Украинска правда“, позоваваща се на свои източници в бизнес и политическите среди, са били извършени обиски в домовете на депутата Вадим Столар и на Ирина Мудра, заместник-ръководител на президентската администрация.

Към момента тези твърдения са представени като информация на медията и не са коментирани в обръщението на Зеленски.

Източник: Ukrainska Pravda, 19 август 2026 г.; обръщение на президента на Украйна Володимир Зеленски от 19 август 2026 г.