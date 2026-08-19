Израелски въздушен удар уби девет палестинци в полицейски участък в Газа в сряда, съобщиха медици, цитирани от Ройтерс. Други 15 души са били ранени, предава News.bg.

Сред загиналите са и няколко служители на общинската полиция, съобщи ръководеното от „Хамас“ вътрешно министерство. По-късно ведомството уточни, че сред жертвите е и 13-годишно момиче, намирало се в близост до мястото на нападението.

По-рано през деня отделен израелски въздушен удар в бежанския лагер Нусейрат в централната част на Газа уби един палестинец. Така броят на жертвите при израелски удари в сряда достигна най-малко 10 души.

Израелските военни заявиха, че ударът в Нусейрат е бил насочен срещу боец на „Хамас“. Израелската армия не е дала коментар за удара срещу полицейския участък.

Последните атаки идват два дни след приключването на посещението на американския пратеник Джаред Къшнър в региона. Дипломатическата му мисия не успя да постигне пробив по плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

В края на юли Тръмп заяви, че „Хамас“ е приел пътна карта, предвиждаща поетапно разоръжаване на групировката и изтегляне на израелските сили от Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче отхвърли плана и настоя, че израелската армия ще се изтегли едва след пълното разоръжаване на „Хамас“.

От своя страна „Хамас“ поиска Израел да спазва прекратяването на огъня и да изтегли силите си от анклава. Двете страни продължават да спорят за последователността на изпълнение на договореностите.

Израел заявява, че ударите му са насочени към предотвратяване на предстоящи атаки от страна на „Хамас“ и други въоръжени групировки в Газа.

Във вторник израелски въздушен удар уби най-малко седем палестинци, включително дете, в кафене на плажа. Израелските военни заявиха, че целта са били командири на „Хамас“, които са планирали атаки срещу израелски сили в анклава.

В сряда представител на „Хамас“ заяви, че групировката е предупредила посредниците от Египет, Катар и Турция, че продължаването на целенасочените израелски атаки може да повлияе на позицията ѝ по споразумението.

По думите му последните убийства са нанесли удар върху дипломатическите усилия на Къшнър. Той заяви, че американският пратеник и Съветът за мир на Тръмп са уверили лидерите на „Хамас“ по време на среща в Египет, че ще окажат натиск върху Израел да прекрати „убийствата и целенасочените атаки“.

Политическият лидер на „Хамас“ Халил Ал-Хая се срещна в Доха с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани, за да обсъдят ситуацията в Газа. Катарското външно министерство съобщи, че Ал-Тани е призовал международната общност да окаже натиск върху Израел да изпълни задълженията си по споразумението.

Според здравните власти в Газа и израелските военни от постигането на прекратяване на огъня през октомври миналата година са били убити повече от 1200 палестинци и четирима израелски войници в анклава.