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Георги Шопов за "Баба Алино": Общината трябва да поеме финансовата тежест за подвеждането на гражданите

Георги Шопов за "Баба Алино": Общината трябва да поеме финансовата тежест за подвеждането на гражданите

19 Август, 2026 21:31 564 12

  • георги шопов-
  • баба алино-
  • община-
  • купувачи

Да оставиш добросъвестни купувачи без жилище, е сериозна постъпка и съдебна практика, трябва да мине през съдебен контрол. Общината, като административен, а не съдебен орган - е издала такива заповеди за събаряне, но нормално е това да мине през съдебен контрол

Георги Шопов за "Баба Алино": Общината трябва да поеме финансовата тежест за подвеждането на гражданите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден опит на държавата да премахне незаконните обекти в местността "Баба Алино" край Варна. 22 акта за незаконно строителство и 12 заповеди за премахване на незаконни постройки са издадени вече от общината.

"Да оставиш добросъвестни купувачи без жилище, е сериозна постъпка и съдебна практика, трябва да мине през съдебен контрол. Общината, като административен, а не съдебен орган - е издала такива заповеди за събаряне, но нормално е това да мине през съдебен контрол", каза председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов в предаването "Денят ON AIR".

Какво се променя като накажеш няколко добросъвестни семейства да няма къде да живеят, попита той. Според Шопов "търсим наказание и отмъщение, а не вадим изводите от случката".

"Имаме три прецедента. Единият е направена замяна незаконно на горски фонд. Второ - имаме издадено удостоверение за търпимост не по закон, и злоупотреба с него. Трето - имаме бездействие на общинската администрация, на МВР и на прокуратура. Вместо да извадим изводи, това да не се повтаря, ние гледаме като шоу - дали ще спрат водата, дали ще уволнят. Това не е ефективен подход", заяви председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи.

"Тези удостоверения за търпимост да бъдат преразгледани като правен механизъм. Удостоверението за търпимост се използва като неправилен механизъм за злоупотреби. Това лесно може да се избегне. Не виждам стъпки в тази посока", изтъкна Шопов. По думите му, на общината е вината за издаването на удостоверенията за търпимост, "благодарение на които има последвали нотариални сделки, има подведени граждани".

"Изцяло вината е на общината. Под това удостоверение стои подпис на човек. Дори да не е видял снимки, какво има и какво няма, удостоверението се дава, когато построеното отговаря на действащия устройствен план. Там устройствен план няма", обясни гостът. Попитан дали би се стигнало до разрушаване на сградите, той отговори: "Ако живеем в правова държава, категорично да".

Много по-важно е кой ще поеме финансовата тежест, подчерта Шопов.

"Инвеститорът носи наказателна отговорност. Общината трябва да поеме финансовата тежест за подвеждането на гражданите. Ако спазваме закона - всичко трябва да се разруши, защото е незаконно. Сигнал е подаден навреме, още при сечта на гората. Никой от тези институции не си е свършил работата. Сделките са изрядни", коментира още Шопов.

Той напомни за важността на търговската застраховка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отхвърля се

    18 1 Отговор
    Аз мисля че лицето от снимката е редно да влезне в затвора. Всички ние да сме поемели финансовата тежест? Непоправими паразити.

    21:35 19.08.2026

  • 2 собствениците

    5 7 Отговор
    имат документи и нямат вина за действията на мафията дпс-гроб

    Коментиран от #7

    21:42 19.08.2026

  • 3 Айде

    8 2 Отговор
    бе!Добросъвестни купувачи.Другия път.Шушумиги тарикати укри,еврейос и българи,дето знаят,че престъпват закона-ама ако мине.Писаха за един общинар от Силистра,дето там има апартамент,сигурно и вила,ама и той купил от Невзоров.Стига с вашите предприемачески глупости!

    21:46 19.08.2026

  • 4 Айляк

    9 2 Отговор
    Изобщо не съм съгласен.
    Тези т.нар. "добросъвестни купувачи" идЯлно са знаели какво купуват, заради евтините цени на имотите в Баба Алино.

    Това е като да купиш краден автомобил, за който плащаш за 6000 евро, а на пазара реално върви 15000 евро. И накрая да се правиш, че нищо не си знаел и да се бараш добросъвестен купувач.

    И какво излиза от думите на тоя тюфлек?
    Че от данъците ни трябва да се плаща на тез уж добросъвестни купувачи в Баба Алино.
    Тоя луд ли е, бре:))
    Тия номерца некъде другаде.

    21:50 19.08.2026

  • 5 Има Си Организатор !

    5 1 Отговор
    Той !

    Да отговаря !

    Кой Подписал !

    Да Плаща !

    Защо Общината ?

    Коментиран от #8

    21:55 19.08.2026

  • 6 Архитект

    6 2 Отговор
    Извинявай господине, но купувачите на незаконни постройки с незаконни проекти на място, където законът не позволява, НЕ СА ДОБРОСЪВЕСТНИ.

    Коментиран от #12

    21:56 19.08.2026

  • 7 така е

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "собствениците":

    само дето документите им за собственост не струват пукната пара. Да си търсят парите от този, на когото са ги дали. Във всеки случай не са ги дали на общината, а на продавача. Да са си наели адвокат преди да платят и да подпишат договора. Няма адвокат, който да им каже, че сделката не е рискована щом купуват нови сгради с фалшиво удостоверение за търпимост, изградени в гора, а не в урбанизирана територия. Строителните предприемачи да не прехвърлят отговорността си да връщат парите на излъганите от тях, на общината или на държавата. Значи Невзоров взел парите, ама общината да ги връща?! Ми то това е много хитро. А отделно от това купувачите да докажат произхода на парите си. С документи, не с празни приказки как едната си продала апартамента в Украйна, който се намирал близо до фронтовата линия и с парите си купила чисто нова къща в държава от ЕС. Питам се колко ли струва апартамент, който всеки момент може да бъде разрушен от ракета. И друго се питам - защо бежанците носят парите си в куфари и сакове, а не са по банковите им сметки?

    Коментиран от #11

    22:00 19.08.2026

  • 8 Има си Наказателен Кодекс !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Има Си Организатор !":

    И Наказание !

    За документ с невярно съдържание !

    С което е причинил щети на друго лице !

    22:05 19.08.2026

  • 9 Демек

    2 1 Отговор
    неподведените граждани,да платят за подведените!

    22:05 19.08.2026

  • 10 Кукундрел

    1 1 Отговор
    Не общината, а персонално - съответните служители в общината …

    22:07 19.08.2026

  • 11 Купени са

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "така е":

    с ипотеки,което значи,че са на банките!

    22:07 19.08.2026

  • 12 Съдът

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Архитект":

    определя кое е законно!Още няма решение!

    22:09 19.08.2026

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