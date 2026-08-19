Георги Шопов за "Баба Алино": Общината трябва да поеме финансовата тежест за подвеждането на гражданите

Пореден опит на държавата да премахне незаконните обекти в местността "Баба Алино" край Варна. 22 акта за незаконно строителство и 12 заповеди за премахване на незаконни постройки са издадени вече от общината.

"Да оставиш добросъвестни купувачи без жилище, е сериозна постъпка и съдебна практика, трябва да мине през съдебен контрол. Общината, като административен, а не съдебен орган - е издала такива заповеди за събаряне, но нормално е това да мине през съдебен контрол", каза председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов в предаването "Денят ON AIR".

Какво се променя като накажеш няколко добросъвестни семейства да няма къде да живеят, попита той. Според Шопов "търсим наказание и отмъщение, а не вадим изводите от случката".

"Имаме три прецедента. Единият е направена замяна незаконно на горски фонд. Второ - имаме издадено удостоверение за търпимост не по закон, и злоупотреба с него. Трето - имаме бездействие на общинската администрация, на МВР и на прокуратура. Вместо да извадим изводи, това да не се повтаря, ние гледаме като шоу - дали ще спрат водата, дали ще уволнят. Това не е ефективен подход", заяви председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи.

"Тези удостоверения за търпимост да бъдат преразгледани като правен механизъм. Удостоверението за търпимост се използва като неправилен механизъм за злоупотреби. Това лесно може да се избегне. Не виждам стъпки в тази посока", изтъкна Шопов. По думите му, на общината е вината за издаването на удостоверенията за търпимост, "благодарение на които има последвали нотариални сделки, има подведени граждани".

"Изцяло вината е на общината. Под това удостоверение стои подпис на човек. Дори да не е видял снимки, какво има и какво няма, удостоверението се дава, когато построеното отговаря на действащия устройствен план. Там устройствен план няма", обясни гостът. Попитан дали би се стигнало до разрушаване на сградите, той отговори: "Ако живеем в правова държава, категорично да".

Много по-важно е кой ще поеме финансовата тежест, подчерта Шопов.

"Инвеститорът носи наказателна отговорност. Общината трябва да поеме финансовата тежест за подвеждането на гражданите. Ако спазваме закона - всичко трябва да се разруши, защото е незаконно. Сигнал е подаден навреме, още при сечта на гората. Никой от тези институции не си е свършил работата. Сделките са изрядни", коментира още Шопов.

Той напомни за важността на търговската застраховка.