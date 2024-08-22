Спортът по ТВ в четвъртък (22 август)

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3
15.30 Футзал: „Фиорентино“ - „Миневра“ - БНТ 3
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже - Евроспорт 1
18.30 Футзал: „Амито Северозапад“ - „Про Футзал Къмри“ - БНТ 3
21.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Петроклуб“ - Диема спорт
21.00 Футбол: „Ал Насър“ - „Ал Раид“ - МАХ спорт 3
21.00 Тенис: турнир Уинстън-Сейлъм - МАХ Спорт 1
21.00 Лека атлетика: Диамантена лига, Лозана - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Нотс Каунти“ - „Гримзби“ - Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, първи ден - Евроспорт 2
01.00 Футбол: „Сао Пауло“ - „Насионал“ - МАХ Спорт 4
03.30 Футбол: „Крузейро“ - „Бока Хуниорс“ - МАХ Спорт 4
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1 Град Козлодуй
07:25 22.08.2024