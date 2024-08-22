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Спортът по ТВ в четвъртък (22 август)

22 Август, 2024 07:22 472 1

Спортът по ТВ в четвъртък (22 август)

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  • футбол-
  • футзал-
  • голф-
  • тенис-
  • лека атлетика

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в четвъртък (22 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3

15.30 Футзал: „Фиорентино“ - „Миневра“ - БНТ 3

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже - Евроспорт 1

18.30 Футзал: „Амито Северозапад“ - „Про Футзал Къмри“ - БНТ 3

21.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Петроклуб“ - Диема спорт

21.00 Футбол: „Ал Насър“ - „Ал Раид“ - МАХ спорт 3

21.00 Тенис: турнир Уинстън-Сейлъм - МАХ Спорт 1

21.00 Лека атлетика: Диамантена лига, Лозана - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: „Нотс Каунти“ - „Гримзби“ - Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, първи ден - Евроспорт 2

01.00 Футбол: „Сао Пауло“ - „Насионал“ - МАХ Спорт 4

03.30 Футбол: „Крузейро“ - „Бока Хуниорс“ - МАХ Спорт 4


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  • 1 Град Козлодуй

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    Благодаря за инфото господин Ковачев

    07:25 22.08.2024

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