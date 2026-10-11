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Бойко Борисов предложи 9% ДДС за горивата и спиране на износа на дизел
  Тема: Икономика

Бойко Борисов предложи 9% ДДС за горивата и спиране на износа на дизел

11 Октомври, 2026 13:40 460 22

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Лидерът на ГЕРБ направи предложенията по време на посещение в Силистра и предупреди за възможен недостиг на горива

Бойко Борисов предложи 9% ДДС за горивата и спиране на износа на дизел - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи спиране на износа на дизелово гориво, увеличаване на запасите в държавния резерв и временно намаляване на ДДС за горивата от 20 на 9 процента. Той направи предложенията по време на посещение в Силистра на фона на предупреждения за възможен недостиг на дизел през следващите месеци.

В момента се връща най-тежкият комунизъм! Какво стана с “кошницата с грижа“? Българите обедняват, всеки ден им източват парите, а управляващите продължават да се оправдават, предупреди лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов България разполага с възможности да произвежда по-големи количества горива, но част от продукцията се изнася, вместо да бъде насочена към вътрешния пазар. „Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече“, призова той.

По думите му от рафинерията е получил отговор, че производствените мощности могат да бъдат натоварени допълнително. Борисов постави въпроса защо цените по бензиностанциите продължават да се увеличават, ако страната има възможност да произвежда повече гориво.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че намаляването на ДДС до 9 процента би могло да понижи цените на масовите горива с около 40 евроцента на литър. Това е оценка на Борисов за ефекта от предложената мярка, а не обявено решение на правителството. Той посочи, че подобна стъпка може да бъде предприета след уведомяване на Европейската комисия, като даде пример с временните данъчни облекчения за ресторантьорския сектор по време на пандемията.

Критики към финансовата политика

По време на визитата си в Силистра Борисов отправи критики и към финансовото управление на държавата. Според него България навлиза в опасна дългова спирала, която ще ограничи възможностите на следващите правителства заради необходимостта да обслужват натрупани задължения.

„Българите обедняват всеки ден. Източват им парите през горива, инфлация и всичко останало“, заяви Бойко Борисов.

Той призова управляващите да намалят разходите и да насочат повече средства към гражданите. Борисов отправи критики и към пътуванията на представители на властта с правителствени самолети.

Въпроси за потъналия кораб

В изказването си лидерът на ГЕРБ коментира и сигурността в Черно море. Той разкритикува работата на специалните служби и липсата на достатъчно информация около потъналия кораб, който е бил атакуван с дронове.

Борисов настоя институциите да дадат по-ясни отговори, включително за престоя на плавателния съд в Истанбул преди инцидента. По темата той постави въпроси, без да представи публично допълнителни доказателства към направените твърдения.

Източници: dunavmost.com, novini.bg, taralej.bg


Силистра / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    15 1 Отговор
    Тиквата що е на свобода още?

    Коментиран от #7, #20

    13:41 11.10.2026

  • 2 престъпниците

    16 1 Отговор
    трябва да се арестуват и съдят а не да дават съвети

    Коментиран от #10

    13:42 11.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Много щедър за чужда сметка.

    Коментиран от #14

    13:43 11.10.2026

  • 4 Малеееее

    15 1 Отговор
    Мислех си, че Борисов вече е в затвора, пък той си говори несвързано пред микрофоните. Ех Радев, Радев, не е ли време да го пратиш този Тиквен екземпляр на подсъдимата скамейка?!

    13:43 11.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    15 1 Отговор
    Няма по нагъл цървул от Тиквата ,вкара България в стотици милиарди заеми,напълни шкафчета с кюлчета и пачки,докара и чумата и холерата в България с юрото и сега обвинява Пилота за високите цени

    Коментиран от #22

    13:44 11.10.2026

  • 6 Налудник

    12 1 Отговор
    Неделя е и баце отново се появи, за да развали уикенда на българите.

    13:44 11.10.2026

  • 7 Споко аверче

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Ще се намери честен и читав прокурор и ще видим Бойко Борисов с белезници на ръцете и с вериги на краката, подобно на Иванчева.

    Коментиран от #16

    13:45 11.10.2026

  • 8 гражданин

    13 1 Отговор
    Докато тоз и свинчо са на свобода , тази територия никога няма да стане бяла страна !!

    Коментиран от #19

    13:45 11.10.2026

  • 9 Гост

    8 1 Отговор
    Те срещите на партийните лидери сега са по-тайни и конфеденциални от колкото посещението на Буданов при пилота и само пред проверени и "хранени"хора. И всичкото това е защото т.н. "лидери" се "радват" на огромна народна лИбоФ!

    13:46 11.10.2026

  • 10 Прав си!

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "престъпниците":

    Само Росен Миленов с бюлетина номер 2, може да изпрати зад решетките Тиквата Борисов.

    13:47 11.10.2026

  • 11 Репортер

    6 1 Отговор
    "Борисов отправи критики и към пътуванията на представители на властта с правителствени самолети."
    ----
    Но иначе за "фурмите" на Иван Пилето проблеми нямаше?...😎

    13:52 11.10.2026

  • 12 другари

    4 1 Отговор
    дайте да дадем!!!

    13:52 11.10.2026

  • 13 Кина

    2 1 Отговор
    Ненужни новини които привличат пиянски коменти и тъкания..!! Така заплатите ще паднат още..! СЛЕПИ ЛИ СТЕ..?

    13:52 11.10.2026

  • 14 Ще те допълня

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Борисов е и много нагъл, защото окраде народа, разгради държавността, направи България опашкарката на Европа и никой за нищо от новата власт не му търси сметка за бандитското му управление.

    13:53 11.10.2026

  • 15 Някой

    6 1 Отговор
    В час на тъмен мрак, опасност и нужда, българският народа "ще се събуди" и ще се вслуша, за да чуе зова на съвеста и разума. Който глас ще превърне народа в огромна вълна, която ще помете тираничната върхушка на шопари, каскети, милиционери, фатмаци, калинки, копринки ... и ще изчисти цялата мръсотия натрупала се по върховете на държавата ни в продължение на 85 години тирания.

    13:54 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 червената мафия

    1 1 Отговор
    ограбва всичко!

    13:57 11.10.2026

  • 18 Добър

    7 1 Отговор
    Хелоуин наближава и затова тиквата е толкова деен. Празник му е все пак.

    13:58 11.10.2026

  • 19 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "гражданин":

    Може и в луксозин затвор, където да ги храним с черен хайвер и НСО да ги охпанава. Но по-добре двамата шопари и стадото им свине, доброволно да заминат на доживотно изгнание я в Дубай, я в Барселона, я в Москва, я в Брюксел. Също и онзи мадридски мошеник Мони да се връща в Мадрид и да си взима Калина, муньото и, отрочето Мони-Хасан младши ...

    14:03 11.10.2026

  • 20 Питай фатмака

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    но няма да ти каже

    14:04 11.10.2026

  • 21 сикаджията

    3 1 Отговор
    Тая банкянска тиква е много нагло същество! Той ни докара високите цени и инфлацията с прогнилото гнусно евро, а има наглостта да критикува! Мястото на тая мутра е в затвора!

    14:04 11.10.2026

  • 22 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Няма, ти и такива като тебе!
    Безумните тъпанари гласуваха за Радев!

    14:13 11.10.2026

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