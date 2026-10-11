Бойко Борисов предложи 9% ДДС за горивата и спиране на износа на дизел

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи спиране на износа на дизелово гориво, увеличаване на запасите в държавния резерв и временно намаляване на ДДС за горивата от 20 на 9 процента. Той направи предложенията по време на посещение в Силистра на фона на предупреждения за възможен недостиг на дизел през следващите месеци.
В момента се връща най-тежкият комунизъм! Какво стана с “кошницата с грижа“? Българите обедняват, всеки ден им източват парите, а управляващите продължават да се оправдават, предупреди лидерът на ГЕРБ.
Според Борисов България разполага с възможности да произвежда по-големи количества горива, но част от продукцията се изнася, вместо да бъде насочена към вътрешния пазар. „Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече“, призова той.
По думите му от рафинерията е получил отговор, че производствените мощности могат да бъдат натоварени допълнително. Борисов постави въпроса защо цените по бензиностанциите продължават да се увеличават, ако страната има възможност да произвежда повече гориво.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че намаляването на ДДС до 9 процента би могло да понижи цените на масовите горива с около 40 евроцента на литър. Това е оценка на Борисов за ефекта от предложената мярка, а не обявено решение на правителството. Той посочи, че подобна стъпка може да бъде предприета след уведомяване на Европейската комисия, като даде пример с временните данъчни облекчения за ресторантьорския сектор по време на пандемията.
Критики към финансовата политика
По време на визитата си в Силистра Борисов отправи критики и към финансовото управление на държавата. Според него България навлиза в опасна дългова спирала, която ще ограничи възможностите на следващите правителства заради необходимостта да обслужват натрупани задължения.„Българите обедняват всеки ден. Източват им парите през горива, инфлация и всичко останало“, заяви Бойко Борисов.
Той призова управляващите да намалят разходите и да насочат повече средства към гражданите. Борисов отправи критики и към пътуванията на представители на властта с правителствени самолети.
Въпроси за потъналия кораб
В изказването си лидерът на ГЕРБ коментира и сигурността в Черно море. Той разкритикува работата на специалните служби и липсата на достатъчно информация около потъналия кораб, който е бил атакуван с дронове.
Борисов настоя институциите да дадат по-ясни отговори, включително за престоя на плавателния съд в Истанбул преди инцидента. По темата той постави въпроси, без да представи публично допълнителни доказателства към направените твърдения.
Източници: dunavmost.com, novini.bg, taralej.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #7, #20
13:41 11.10.2026
2 престъпниците
Коментиран от #10
13:42 11.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
13:43 11.10.2026
4 Малеееее
13:43 11.10.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #22
13:44 11.10.2026
6 Налудник
13:44 11.10.2026
7 Споко аверче
До коментар #1 от "Тик-Ток":Ще се намери честен и читав прокурор и ще видим Бойко Борисов с белезници на ръцете и с вериги на краката, подобно на Иванчева.
Коментиран от #16
13:45 11.10.2026
8 гражданин
Коментиран от #19
13:45 11.10.2026
9 Гост
13:46 11.10.2026
10 Прав си!
До коментар #2 от "престъпниците":Само Росен Миленов с бюлетина номер 2, може да изпрати зад решетките Тиквата Борисов.
13:47 11.10.2026
11 Репортер
----
Но иначе за "фурмите" на Иван Пилето проблеми нямаше?...😎
13:52 11.10.2026
12 другари
13:52 11.10.2026
13 Кина
13:52 11.10.2026
14 Ще те допълня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Борисов е и много нагъл, защото окраде народа, разгради държавността, направи България опашкарката на Европа и никой за нищо от новата власт не му търси сметка за бандитското му управление.
13:53 11.10.2026
15 Някой
13:54 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 червената мафия
13:57 11.10.2026
18 Добър
13:58 11.10.2026
19 Някой
До коментар #8 от "гражданин":Може и в луксозин затвор, където да ги храним с черен хайвер и НСО да ги охпанава. Но по-добре двамата шопари и стадото им свине, доброволно да заминат на доживотно изгнание я в Дубай, я в Барселона, я в Москва, я в Брюксел. Също и онзи мадридски мошеник Мони да се връща в Мадрид и да си взима Калина, муньото и, отрочето Мони-Хасан младши ...
14:03 11.10.2026
20 Питай фатмака
До коментар #1 от "Тик-Ток":но няма да ти каже
14:04 11.10.2026
21 сикаджията
14:04 11.10.2026
22 Как
До коментар #5 от "Тик-Ток":Няма, ти и такива като тебе!
Безумните тъпанари гласуваха за Радев!
14:13 11.10.2026