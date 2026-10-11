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Радан Кънев: Властта разделя гражданите вместо да решава проблеми
  Тема: Украйна

Радан Кънев: Властта разделя гражданите вместо да решава проблеми

11 Октомври, 2026 13:19 529 35

  • радан кънев-
  • дсб-
  • черно море-
  • лукойл-нефтохим-
  • енергийна сигурност

Лидерът на ДСБ настоява за по-активна защита на българската зона в Черно море и държавен контрол върху рафинерията в Бургас

Радан Кънев: Властта разделя гражданите вместо да решава проблеми - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Управляващите намират решение на проблемите на управлението в разделянето на българските граждани и настройването им едни срещу други. Това заяви в предаването „Неделя 150“ пред БНР лидерът на ДСБ и евродепутат от ПП-ДБ Радан Кънев.

По думите му остава въпросът дали разделението започва в социалните мрежи, или платформите само разпространяват злонамерени политически действия към по-широка аудитория. Кънев призова за повече отговорност на фона на международната обстановка.

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Кънев настоява за по-активни действия в Черно море

Коментарът му беше свързан с атаката с дронове срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Кънев заяви, че политиката на мълчание спрямо заплахата, която според него представлява руската агресия за Източна Европа, не дава резултат.

„Колкото по-безпомощна изглежда една държава, толкова по-големи са рисковете пред нея“, каза Радан Кънев.

Той настоя България да засили патрулната и наблюдателната дейност в собствената си зона в Черно море и да поиска допълнително съдействие от съюзниците си. Според Кънев на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не са били обсъдени достатъчно конкретни действия за защита на геополитическия периметър, който има значение и за икономиката на страната.

Държавен контрол върху рафинерията

Кънев каза още, че управляващите избягват темата за правомощията на особения управител в рафинерията „Лукойл-Нефтохим“ в Бургас. Според него държавата трябва да използва законовите си механизми, за да контролира процесите в предприятието и да търси възможност за по-ниски цени на горивата.

Лидерът на ДСБ твърди, че компании, свързани с „Лукойл“, участват във веригата на входа и изхода на рафинерията, а това според него води до необосновано високи цени за българските граждани. Той заяви, че чрез особения управител държавата разполага с инструменти за контрол, но трябва да действа с дългосрочна стратегия.

Кънев посочи, че рафинерията няма да остане собственост на „Лукойл“ в дългосрочен план. По думите му въпросът е дали в нея ще влезе реален инвеститор, който да развие потенциала ѝ, или ще бъде придобита от недобросъвестни купувачи.

Енергията като геополитически инструмент

Според Кънев президентските избори се провеждат в среда на силно геополитическо напрежение. Той определи енергията и горивата като инструменти на геополитиката, а не само като стоки.

Кънев посочи като възможни решения инвестициите в алтернативна енергия, проучванията за газ в Черно море и създаването на алтернативни маршрути за доставки. Според него тези мерки могат да подобрят енергийната сигурност, но няма автоматично да решат проблема с високите цени.

Той предупреди, че скъпата енергия се отразява на домакинствата, държавния бюджет, цените на храните и състоянието на индустрията.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    19 4 Отговор
    Медиите не спират да ни навират жълтопаветните либерали като тАзи на снимката.

    13:21 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наско

    21 3 Отговор
    Тези които постоянно разделят обществото и търсят под вола теле са жълтопаветните сороси!!

    13:22 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сорос

    10 2 Отговор
    Не плюйте моето момченце

    13:23 11.10.2026

  • 6 Много гнусни тези в ПП И ДБ бе

    19 3 Отговор
    Къде намериха в България толкова пропаднали човечета, нагли и гнусни лъжци и крадци. Страшна измет.

    Коментиран от #15, #16, #32

    13:24 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя е най умният тарикат.

    14 2 Отговор
    Винаги на хранилка от парите на гражданите.

    13:26 11.10.2026

  • 9 Цар Борис

    7 1 Отговор
    Скоро напреднали технологии изпратени от сиромаси ще поискат заличаване на изродите които фалираха държавата ни.!

    13:26 11.10.2026

  • 10 Рада Дълбоката

    11 1 Отговор
    Дълбок вир, дъно няма.

    13:26 11.10.2026

  • 11 Власт

    6 10 Отговор
    Власта на Радев и Йотова ще направи всички българи руски крепостни.
    Няма Европа - има Коми.

    Коментиран от #12

    13:27 11.10.2026

  • 12 Толкова глупаво звучат безродниците

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Власт":

    намесвайки Русия във всичко българско! Само отвращавате от ПП, ДБ и ГЕРБ, разпространителите на евтини и глупави лъжи срещу България!

    Коментиран от #14, #31

    13:31 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радка Дълбокова

    6 1 Отговор
    Радан Кънев: Властта разделя гражданите вместо да решава проблеми, а за си дрънкам дъра-бъра и си взимам голямата евро заплатка, хахахах, дреме ми.

    13:37 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Ако съществуваше власт ,нац.предател и престъпник като теб трябваше да е в затвора.

    13:38 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 това е твоята истина,

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    очевидно продиктувана ти от някой нискочел или дълбок жълтопаветник и червенонаследник, който се престарава да се докара на началниците си.
    ГЛЕДАЙ какво става! ПеДроханци са СМЕШНИ и жалки! Предложението им за президент на тази романтична двойка Поров/Кандев плюс Картоф е унизителна за България.

    Коментиран от #30

    13:42 11.10.2026

  • 25 Лама Дянков

    1 0 Отговор
    Така е

    13:45 11.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хората

    4 0 Отговор
    Пишат доноси това е най лошото петно от миналото.

    13:46 11.10.2026

  • 28 Разбира се - нищо общо

    3 0 Отговор
    Разбира се че не мога да имам и нямам нищо общо с РадАнчо и лелЯ му КордОва ,избила десетки хора през септември 1944г. и после забЯгнала в Израел.

    13:46 11.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не е трудно

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "това е твоята истина,":

    Да влезеш в сайта на ЦИК и да видиш колко качват ПП-ДБ спрямо изборите октомври 2024 г

    Коментиран от #34

    14:00 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 мунчо има мнозинство

    0 1 Отговор
    И КАКВО НАПРАВИ ганчовци???

    Коментиран от #35

    14:03 11.10.2026

  • 34 Ако качва лъжлива измет като ПП и ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Не е трудно":

    значи има все още глупав народ на тази територия! Умен човек не дава глас за доказани лъжци, крадци и национални предатели като ПП и ДБ.

    14:05 11.10.2026

  • 35 Кой е този мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "мунчо има мнозинство":

    В България мнозинство има ПБ, а не мунчо! И явно добре правят, щом тролеите на мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ са в такъв рев и лъжи!

    14:07 11.10.2026

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