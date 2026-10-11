Радан Кънев: Властта разделя гражданите вместо да решава проблеми

Управляващите намират решение на проблемите на управлението в разделянето на българските граждани и настройването им едни срещу други. Това заяви в предаването „Неделя 150“ пред БНР лидерът на ДСБ и евродепутат от ПП-ДБ Радан Кънев.
По думите му остава въпросът дали разделението започва в социалните мрежи, или платформите само разпространяват злонамерени политически действия към по-широка аудитория. Кънев призова за повече отговорност на фона на международната обстановка.
Кънев настоява за по-активни действия в Черно море
Коментарът му беше свързан с атаката с дронове срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Кънев заяви, че политиката на мълчание спрямо заплахата, която според него представлява руската агресия за Източна Европа, не дава резултат.
Той настоя България да засили патрулната и наблюдателната дейност в собствената си зона в Черно море и да поиска допълнително съдействие от съюзниците си. Според Кънев на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не са били обсъдени достатъчно конкретни действия за защита на геополитическия периметър, който има значение и за икономиката на страната.
Държавен контрол върху рафинерията
Кънев каза още, че управляващите избягват темата за правомощията на особения управител в рафинерията „Лукойл-Нефтохим“ в Бургас. Според него държавата трябва да използва законовите си механизми, за да контролира процесите в предприятието и да търси възможност за по-ниски цени на горивата.
Лидерът на ДСБ твърди, че компании, свързани с „Лукойл“, участват във веригата на входа и изхода на рафинерията, а това според него води до необосновано високи цени за българските граждани. Той заяви, че чрез особения управител държавата разполага с инструменти за контрол, но трябва да действа с дългосрочна стратегия.
Кънев посочи, че рафинерията няма да остане собственост на „Лукойл“ в дългосрочен план. По думите му въпросът е дали в нея ще влезе реален инвеститор, който да развие потенциала ѝ, или ще бъде придобита от недобросъвестни купувачи.
Енергията като геополитически инструмент
Според Кънев президентските избори се провеждат в среда на силно геополитическо напрежение. Той определи енергията и горивата като инструменти на геополитиката, а не само като стоки.
Кънев посочи като възможни решения инвестициите в алтернативна енергия, проучванията за газ в Черно море и създаването на алтернативни маршрути за доставки. Според него тези мерки могат да подобрят енергийната сигурност, но няма автоматично да решат проблема с високите цени.
Той предупреди, че скъпата енергия се отразява на домакинствата, държавния бюджет, цените на храните и състоянието на индустрията.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
13:21 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Наско
13:22 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сорос
13:23 11.10.2026
6 Много гнусни тези в ПП И ДБ бе
Коментиран от #15, #16, #32
13:24 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тоя е най умният тарикат.
13:26 11.10.2026
9 Цар Борис
13:26 11.10.2026
10 Рада Дълбоката
13:26 11.10.2026
11 Власт
Няма Европа - има Коми.
Коментиран от #12
13:27 11.10.2026
12 Толкова глупаво звучат безродниците
До коментар #11 от "Власт":намесвайки Русия във всичко българско! Само отвращавате от ПП, ДБ и ГЕРБ, разпространителите на евтини и глупави лъжи срещу България!
Коментиран от #14, #31
13:31 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Радка Дълбокова
13:37 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ШЕФА
13:38 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 това е твоята истина,
До коментар #19 от "Истината":очевидно продиктувана ти от някой нискочел или дълбок жълтопаветник и червенонаследник, който се престарава да се докара на началниците си.
ГЛЕДАЙ какво става! ПеДроханци са СМЕШНИ и жалки! Предложението им за президент на тази романтична двойка Поров/Кандев плюс Картоф е унизителна за България.
Коментиран от #30
13:42 11.10.2026
25 Лама Дянков
13:45 11.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хората
13:46 11.10.2026
28 Разбира се - нищо общо
13:46 11.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не е трудно
До коментар #24 от "това е твоята истина,":Да влезеш в сайта на ЦИК и да видиш колко качват ПП-ДБ спрямо изборите октомври 2024 г
Коментиран от #34
14:00 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 мунчо има мнозинство
Коментиран от #35
14:03 11.10.2026
34 Ако качва лъжлива измет като ПП и ДБ
До коментар #30 от "Не е трудно":значи има все още глупав народ на тази територия! Умен човек не дава глас за доказани лъжци, крадци и национални предатели като ПП и ДБ.
14:05 11.10.2026
35 Кой е този мунчо
До коментар #33 от "мунчо има мнозинство":В България мнозинство има ПБ, а не мунчо! И явно добре правят, щом тролеите на мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ са в такъв рев и лъжи!
14:07 11.10.2026