Радан Кънев: Властта разделя гражданите вместо да решава проблеми

Управляващите намират решение на проблемите на управлението в разделянето на българските граждани и настройването им едни срещу други. Това заяви в предаването „Неделя 150“ пред БНР лидерът на ДСБ и евродепутат от ПП-ДБ Радан Кънев.

По думите му остава въпросът дали разделението започва в социалните мрежи, или платформите само разпространяват злонамерени политически действия към по-широка аудитория. Кънев призова за повече отговорност на фона на международната обстановка.

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Кънев настоява за по-активни действия в Черно море

Коментарът му беше свързан с атаката с дронове срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Кънев заяви, че политиката на мълчание спрямо заплахата, която според него представлява руската агресия за Източна Европа, не дава резултат.

„Колкото по-безпомощна изглежда една държава, толкова по-големи са рисковете пред нея“, каза Радан Кънев.

Той настоя България да засили патрулната и наблюдателната дейност в собствената си зона в Черно море и да поиска допълнително съдействие от съюзниците си. Според Кънев на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не са били обсъдени достатъчно конкретни действия за защита на геополитическия периметър, който има значение и за икономиката на страната.

Държавен контрол върху рафинерията

Кънев каза още, че управляващите избягват темата за правомощията на особения управител в рафинерията „Лукойл-Нефтохим“ в Бургас. Според него държавата трябва да използва законовите си механизми, за да контролира процесите в предприятието и да търси възможност за по-ниски цени на горивата.

Лидерът на ДСБ твърди, че компании, свързани с „Лукойл“, участват във веригата на входа и изхода на рафинерията, а това според него води до необосновано високи цени за българските граждани. Той заяви, че чрез особения управител държавата разполага с инструменти за контрол, но трябва да действа с дългосрочна стратегия.

Кънев посочи, че рафинерията няма да остане собственост на „Лукойл“ в дългосрочен план. По думите му въпросът е дали в нея ще влезе реален инвеститор, който да развие потенциала ѝ, или ще бъде придобита от недобросъвестни купувачи.

Енергията като геополитически инструмент

Според Кънев президентските избори се провеждат в среда на силно геополитическо напрежение. Той определи енергията и горивата като инструменти на геополитиката, а не само като стоки.

Кънев посочи като възможни решения инвестициите в алтернативна енергия, проучванията за газ в Черно море и създаването на алтернативни маршрути за доставки. Според него тези мерки могат да подобрят енергийната сигурност, но няма автоматично да решат проблема с високите цени.

Той предупреди, че скъпата енергия се отразява на домакинствата, държавния бюджет, цените на храните и състоянието на индустрията.

Източници: bnrnews.bg