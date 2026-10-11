Total Chess 2026: Карлсен води 24 шахматисти в Будапеща

Магнус Карлсен ще оглави състава от 24 шахматисти в пилотния турнир Total Chess 2026, който ще се проведе в Будапеща от 10 до 20 ноември. Надпреварата ще бъде първият тест на нов формат, съчетаващ ускорена класика, рапид и блиц в рамките на един турнир.

Домакин ще бъде хотелът Anantara New York Palace. Програмата започва на 10 ноември с церемония по откриването и деветкръгов блиц турнир. Груповата фаза е насрочена за 11-15 ноември, 16 ноември е почивен ден, а елиминациите ще се играят на 17-20 ноември.

24 имена в първия състав

Сред участниците са Фабиано Каруана, Винсент Каймер, Уесли Со, Аниш Гири, Нодирбек Абдусаторов, Арджун Еригайси, Алиреза Фирузджа, Р. Прагнананда, Ян-Кшиштоф Дуда, Рихард Рапорт, Ханс Ниман, Иън Непомняшчи, Максим Вашие-Лаграв, Хайк Мартиросян и Владислав Артемиев.

В състава попадат още Бибисара Асаубаева, Вайшали Рамешбабу, Левон Аронян, Лием Ле, Йорден ван Форест, Абхиманю Мишра, Шахрияр Мамедяров и Андрю Хонг. Последните шест имена бяха добавени към окончателния състав на 23 септември.

Световният шампион Гукеш Д и претендентът за титлата Явокшир Синдаров няма да играят в Будапеща. Причината е, че двамата трябва да се срещнат в мача за класическата световна титла в Женева непосредствено след Total Chess. Хикару Накамура, който също е получил право на покана според рейтинга, не фигурира в окончателния състав.

Три шахматни дисциплини в един турнир

В груповата фаза 24-те участници ще бъдат разделени в четири групи по шестима. Всеки шахматист ще играе срещу останалите в групата по два пъти, или общо 10 партии за пет дни.

Партиите ще бъдат в новия формат Fast Classic - по 45 минути на състезател с добавяне на 30 секунди след всеки ход. Победата ще носи три точки, ремито - една, а загубата - нула.

Резултатите от блиц турнира на 10 ноември ще се използват при определянето на тайбреците в групите. Така надпреварата ще започне още преди официалния старт на груповата фаза.

Елиминации с различна тежест на партиите

Мачовете от елиминациите ще продължават два дни. Всеки ден програмата включва четири блиц партии, две партии рапид и една партия Fast Classic. Победата в блица носи една точка, в рапида - четири, а в ускорената класика - осем. При реми се присъжда половината от съответния актив.

Резултатът се занулява в началото на всеки ден. Ако двамата играчи спечелят по един ден или и двата дни завършат наравно, победителят ще бъде определен с Армагедон. В него белите разполагат с 10 минути, черните със седем, а черните имат предимство при реми. Добавянето на по една секунда започва след 40-ия ход.

Карлсен подкрепя идеята за обединяването на различните контроли, като при представянето на концепцията определи формата като възможност за „по-пълна представа“ за шахматиста.

Пилот преди пълния световен тур

Турнирът в Будапеща няма да излъчи световен комбиниран шампион. Той ще тества правилата преди началото на пълния Световен тур на Total Chess, планиран за март 2027 г.

Първоначалният план предвижда три турнира с по 24 участници. Играчите ще събират точки според представянето си, а първите четирима ще се класират за Гранд финал. Победителят в него ще получи титлата световен комбиниран шампион на ФИДЕ.

За пълния тур е обявен минимален годишен награден фонд от 2,7 милиона долара. Всеки от трите основни турнира ще има най-малко 750 000 долара, а за Гранд финала са предвидени поне 450 000 долара.

Източници: worldchess.com