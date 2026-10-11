НЕК Неймеген удържа 1:1 при гостуването си на Аякс

НЕК Неймеген завърши 1:1 при гостуването си на Аякс в осмия кръг на нидерландското първенство. Така следващият съперник на Левски в Лига Европа взе точка от визитата си в Амстердам, въпреки че домакините създадоха повече възможности за гол.

Аякс поведе още в 7-ата минута. Джорти Мокио центрира, а Толу Арокодере се разписа с глава. НЕК изравни в 19-ата минута чрез Тджеярон Чери, който изпълни точно отсъдена дузпа. Наказателният удар беше даден за нарушение на Мокио, който получи и жълт картон.

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След изравняването Аякс увеличи натиска. Удар на Мокио срещна напречната греда, а вратарят на НЕК Гонсало Кретас спаси изстрел на Оскар Глух. Малко преди почивката удар на Юри Баас беше блокиран от защитник.

Домакините продължиха да търсят победата и през втората част. В 76-ата минута Абдела Уазан излезе на добра позиция, но Кретас спаси. При добавката Юлиан Бранд също не успя да преодолее вратаря на НЕК.

НЕК остава 11-и в класирането

След равенството Аякс е пети с 15 точки, а НЕК Неймеген заема 11-ото място с 9 точки. Тимът от Неймеген няма победа в първенството от 29 август.

„Няма много време за възстановяване. В четвъртък предстои домакинство на Левски София в Лига Европа“, посочи НЕК Неймеген в информацията си за мача.

Левски гостува на 15 октомври

Двубоят между НЕК Неймеген и Левски е на 15 октомври на „Гофертщадион“ и започва в 22:00 часа българско време. И двата отбора ще търсят първите си точки в основната фаза на турнира.

Левски започна с домакинска загуба с 0:1 от РБ Залцбург, докато НЕК Неймеген отстъпи с 0:5 при гостуването си на Ювентус в Торино.

Източници: bta.bg