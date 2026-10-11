Новини
Спорт »
Световен футбол »
НЕК Неймеген удържа 1:1 при гостуването си на Аякс
  Тема: Украйна

НЕК Неймеген удържа 1:1 при гостуването си на Аякс

11 Октомври, 2026 10:55 468 0

  • нек неймеген-
  • аякс-
  • левски-
  • лига европа-
  • футбол

НЕК остава без победа в нидерландското първенство от 29 август

НЕК Неймеген удържа 1:1 при гостуването си на Аякс - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

НЕК Неймеген завърши 1:1 при гостуването си на Аякс в осмия кръг на нидерландското първенство. Така следващият съперник на Левски в Лига Европа взе точка от визитата си в Амстердам, въпреки че домакините създадоха повече възможности за гол.

Аякс поведе още в 7-ата минута. Джорти Мокио центрира, а Толу Арокодере се разписа с глава. НЕК изравни в 19-ата минута чрез Тджеярон Чери, който изпълни точно отсъдена дузпа. Наказателният удар беше даден за нарушение на Мокио, който получи и жълт картон.

Още новини от Украйна

След изравняването Аякс увеличи натиска. Удар на Мокио срещна напречната греда, а вратарят на НЕК Гонсало Кретас спаси изстрел на Оскар Глух. Малко преди почивката удар на Юри Баас беше блокиран от защитник.

Домакините продължиха да търсят победата и през втората част. В 76-ата минута Абдела Уазан излезе на добра позиция, но Кретас спаси. При добавката Юлиан Бранд също не успя да преодолее вратаря на НЕК.

НЕК остава 11-и в класирането

След равенството Аякс е пети с 15 точки, а НЕК Неймеген заема 11-ото място с 9 точки. Тимът от Неймеген няма победа в първенството от 29 август.

„Няма много време за възстановяване. В четвъртък предстои домакинство на Левски София в Лига Европа“, посочи НЕК Неймеген в информацията си за мача.

Левски гостува на 15 октомври

Двубоят между НЕК Неймеген и Левски е на 15 октомври на „Гофертщадион“ и започва в 22:00 часа българско време. И двата отбора ще търсят първите си точки в основната фаза на турнира.

Левски започна с домакинска загуба с 0:1 от РБ Залцбург, докато НЕК Неймеген отстъпи с 0:5 при гостуването си на Ювентус в Торино.

Източници: bta.bg


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове