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Зеленски: Сделката на Тръмп с Русия вреди на преговорите
  Тема: Украйна

Зеленски: Сделката на Тръмп с Русия вреди на преговорите

10 Октомври, 2026 07:44 2 603 152

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • санкции срещу русия-
  • руски дизел

Украинският президент определи облекчаването на санкциите и износа на руски дизел като несправедливи, но не отхвърли ролята на САЩ като посредник

Зеленски: Сделката на Тръмп с Русия вреди на преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „несправедливо и нечестно“ решението на президента на САЩ Доналд Тръмп едностранно да облекчи санкциите срещу Русия и да разреши износ на руско дизелово гориво. Той заяви това в телефонно интервю за Axios, след като Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на милиони тонове дизел за американския и световния пазар.

„Знаете, това изглежда като подарък за Путин за рождения му ден. Изглежда просто ужасно“, каза Зеленски.

Украйна не е била информирана за сделката

По думите на украинския президент американската страна не е споменавала възможността за подобна договореност по време на разговорите на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украински представители във Флорида. От срещите Зеленски е разбрал, че американските пратеници възнамеряват да предадат на Москва информацията, получена по време на разговорите, а след това евентуално да посетят Киев в опит да придвижат мирно споразумение.

Около час преди изявлението на Тръмп украинските преговарящи са информирали Зеленски, че американският президент планира разговор с Путин. Те са споменали и за възможно обявяване на нови мерки, свързани със санкциите срещу Русия, без да дават подробности.

„Това, честно казано, е нечестно, защото се опитвахме да изградим отношенията си по възможно най-добрия начин. Изглежда, че те са използвали срещата с нас, а паралелно са се обадили на Путин и са се договорили за това“, каза Зеленски.

Условие за облекчаване на санкциите

Зеленски заяви, че би подкрепил смекчаване на санкциите срещу руския енергиен сектор, ако то е част от сделка за прекратяване на ударите по енергийни обекти в Украйна и Русия през зимата.

„Какво получи Тръмп? Повече дизелово гориво? За кого? Повече руски дизел за американците? Това показва слабостта на световната общност“, каза украинският президент.

Той сравни договореността с миналогодишната среща между Тръмп и Путин в Аляска, която според него е завършила с приемане на редица руски искания, без САЩ да получат нещо насреща. „Това прилича на „Аляска номер две“, каза Зеленски.

Вашингтон все още може да посредничи

Въпреки критиките Зеленски не заяви, че решението на Тръмп изключва по-нататъшно американско посредничество между Киев и Москва.

„Всичко е сложно. Имаме нужда от американците. Имаме нужда американците да се опитат да спрат тази война“, каза той.

Украинският президент обаче изрази съмнение дали бъдещите дипломатически усилия няма да бъдат затруднени от отстъпка към Москва, направена без насрещни действия от руска страна. Според него решението няма да помогне нито на Украйна, нито на самите Съединени щати.

Източници: unian.net, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не се гаси туй, що не гасне

    5 91 Отговор
    О, народе на България,
    и вие, народи на Европа — от бреговете на Атлантика до тихите поля на Изтока,
    чуйте гласа на времето, което не шепне, а гърми.
    Чуйте ехото на историята, която не се пише с мастило,
    а с воля, със смелост и със сърца, които отказват да се преклонят.

    В тези дни на изпитание и буря,
    сред вихъра на несигурността и сенките на страха,
    се издига фигура — не просто човек, а символ.
    Volodymyr Zelenskyy
    Като страж на зората, той стои на границата между мрака и светлината,
    там, където съдбата на народите се кове не в дворци,
    а в праха на улиците и в пламъка на надеждата.
    Той е гласът, който не се пречупва,
    искряща нишка в тъканта на една бореща се нация.
    Той е камъкът, в който се разбиват вълните на неправдата,
    и щитът, зад който стои не само една земя,
    а самата идея за свобода.

    Украйна — не просто държава,
    а жива броня на справедливостта.
    Земя, в която всяка педя почва носи спомен,
    и всяко сърце тупти като камбана на решимостта.
    Там, където полетата говорят с вятъра,
    се издига воля, по-твърда от стомана,
    по-ярка от огъня, който не унищожава, а пречиства.

    И Европа — тази древна и мъдра майка на цивилизации —
    не стои безгласна.
    Защото в този сблъсък не става дума само за граници,
    а за самата същност на правото.
    За това дали законът ще бъде меч на силния
    или щит на слабия.
    Зеленски се превръща в глас,
    който напомня, че Европа не е просто място,
    а обещание —
    обещание за свобода, достойнство и човешка стойност.

    Коментиран от #5, #11, #16, #30, #59, #60, #90, #99, #103, #129, #142, #149

    07:51 10.10.2026

  • 3 Асен

    123 5 Отговор
    Този Зеленски възмутен,че не бил уведомен?! Сякаш целият свят трябва да се съобразява с него! До кога ще продължава тази пародия с този нелигитимник

    Коментиран от #17, #20, #46, #92

    07:51 10.10.2026

  • 4 Стадо

    90 2 Отговор
    Моля , за коментар от г-н Ивайло Мирчев.

    Коментиран от #133

    07:52 10.10.2026

  • 5 Не се гаси туй, що не гасне

    3 60 Отговор

    До коментар #2 от "Не се гаси туй, що не гасне":

    И когато бурята отмине,
    и прахът на дните се утаи,
    ще остане не само споменът за битката,
    а образът на човек,
    който не избра лесния път,
    а правилния.
    Ще остане историята за народ,
    който не се пречупи,
    и за лидер, който не се скри.

    Нека помним:
    силата не е в това да не паднеш,
    а да се изправиш, когато целият свят очаква да се откажеш.
    И в тази истина,
    в този пламък,
    в тази непреклонна воля —

    Коментиран от #50, #69

    07:52 10.10.2026

  • 6 Анонимен

    96 4 Отговор
    Зельо, Зельо пак те прецакаха. Ти кво си мислеше, то кво стана.

    Коментиран от #13

    07:53 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шопо

    68 3 Отговор
    Помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
    Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    07:54 10.10.2026

  • 10 Иво

    99 4 Отговор
    Да,американците ще наливат евтин дизел а ние коалицията на неадекватните ще затъваме все повече

    Коментиран от #122

    07:55 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кво стана

    6 52 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Я виж колко вата Стана на кайма

    Коментиран от #58

    07:55 10.10.2026

  • 14 Каква жизнерадостна

    65 1 Отговор
    статия за сутрешното ми кафе, Повдигна ми настроението

    07:56 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чочо

    44 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не се гаси туй, що не гасне":

    Плагиатстваш.
    Твое право. Върви при него и като едно време... мазни се пред шефа, барем те огрее ..... да те прати на фронта !

    Коментиран от #35

    07:56 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Копейкотрошач

    0 30 Отговор

    До коментар #11 от "Аве мишкар":

    Теслата!

    Коментиран от #22, #33, #37

    07:56 10.10.2026

  • 19 Просто...

    41 0 Отговор
    .....им го на бива на западна Европа и Шмъркалов с 200. От как работят срещу Тръмп и той постоянно им го.

    07:56 10.10.2026

  • 20 Че кой му обръща внимание..?!

    38 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    Както виждаш -
    ,,Кучето си лае,керванът си върви...!"

    07:58 10.10.2026

  • 21 Лама Ивайло Мирчев

    58 1 Отговор
    Призовавам всички мои последователи да ходят на украинския фронт.
    Аз сега съм зает и не мога да дойда, но когато се освободя от задълженията идвам при вас.
    За сега дарявам на Киииф една бутилка вода 1.5 литра от моята лична сметка.

    07:58 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    67 1 Отговор
    Тръмп си купи дизел от Русия и за това облекчи санкциите. Земеделците искат евтин дизел,а това са избирателите на Тръмп. Какъв е Зеленски да се меси в това?

    Коментиран от #27

    08:00 10.10.2026

  • 24 Шорт

    41 1 Отговор
    ЗеленатаЖинка да дуаа супата че много гореща!

    08:01 10.10.2026

  • 25 точка

    60 0 Отговор
    Когато пуснеш Клоун да управлява държава той Не става Държавник! Той превръща държавата в цик, трагичен цирк.

    Коментиран от #72

    08:02 10.10.2026

  • 26 НАЛИ?!

    40 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    Ама то щот Зеленски,много се загрижил,че имал заеми да връща...?!
    Хуморески,Сър...!

    08:03 10.10.2026

  • 27 Шорт шорт

    21 1 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Точно преди изборите трампона манипулира популацията в Америка!

    08:03 10.10.2026

  • 28 Айляк

    44 0 Отговор
    Дреме му на Доньо за преговорите.
    Тръмп си е по-важен от някакъв Зеленски и Украйна, заради междинните избори у ФАЩ.
    Дизелът у Обора поскъпва, а това хич не е добре за бай Дончо.
    Е, кой беше тоя Зеленски?

    08:04 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Оня

    37 1 Отговор
    Дедо Дончо се наигра, пак ще трябва Путин да му оправя бакиите! Еуропата е в трета глуха, Урсула и кайчето сън не ги лови ! Няма да е лошо да санкционират северните елени и полярните мечки! Може да се пробват да затворят и северният морски път! А най ще е добре ако санкционират и амурските тигри !

    08:06 10.10.2026

  • 32 Гошо

    33 1 Отговор
    Чакам коментар от Ивайло Мирчеви ,Тагарев"

    08:06 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ех,Чочо...!

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Чочо":

    Аз пък го възприех като тънка ироня,иронизираща Зеленски...!
    Чети между редовете,бе човече...

    08:07 10.10.2026

  • 36 Мара Джамбазовата Патка

    19 1 Отговор
    Петруханския Редактор който трие нормални коментари да... (Дълго цензурно изречение).

    08:08 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Взятка

    5 13 Отговор
    Какво получи Краснов за тази сделка е интересно.

    08:10 10.10.2026

  • 39 Сега очаквайте и...!

    31 1 Отговор
    ЕвроКокошките-Урсула и Калас,да се разкудкудякат разтревожени по въпроса....!

    Коментиран от #71

    08:12 10.10.2026

  • 40 Хаха

    28 1 Отговор
    Европейците няма да са доволни.
    Те сами си взривиха тръбите за газ, а пък американците си правят сделки и разни договорки с руснаците.

    Коментиран от #52

    08:12 10.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Къде ще избягаш, зелен изрод

    27 2 Отговор
    Толкова лъжи, убити и разрушения! Циркът свърши, Украйна ще те хване...

    Коментиран от #57

    08:15 10.10.2026

  • 43 Хи хи хи волoдiмiр

    18 1 Отговор
    шмъркалото.. . шъ праи като вятъра.....

    08:17 10.10.2026

  • 44 Зелко не разбра че не може да изнудва

    26 1 Отговор
    Тръмп.
    Тръмп няколко пъти му каза ясно, че може да удря с партьорите си всичко в Русия, дори енергийната система, но без рафинериите!
    Но Зельо опита да покаже мускили и да поставя условия на Тръмп.
    А сега след тази написана му от британците, словестна атака срещу Тръмп точно преди изборите, съвсем се закопа.
    Тръмп, както самата Мелания каза, не прощава, а винаги отмъщава

    Коментиран от #54

    08:17 10.10.2026

  • 45 Kiiфската врачка

    19 1 Отговор
    Украйна ще обърне войната и ще победи Русия когато Манол Глишев се изкъпе.

    08:17 10.10.2026

  • 46 Асен ли си, Хасан ли си?

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    Гит, докато не си бит!

    08:18 10.10.2026

  • 47 Опит за спасяване на Путлето

    0 21 Отговор
    Само дето няма нафта в блатото.

    Коментиран от #49

    08:18 10.10.2026

  • 48 хахаха

    18 1 Отговор
    ха ха ха - ами да вземе зеленски да продаде дизел на сащ хем ще си запълни дупката в бюджета

    08:18 10.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ко общо има газа с дизела?

    5 19 Отговор

    До коментар #40 от "Хаха":

    Специално на европейците не им пука. Дори и на нас. Пари бол. Никой не си е спрял колата, климатика, печката. Заведенията са пълни. Магазините също. Моловете са гъч. Хотелите и плажовете ни имаха добър сезон. Европейците си бръмчат на почивки и си гледат живота. Имаме социална и здравна система. Американците обаче, затягат колана. Голяма беля си взеха с Тръмп.

    08:23 10.10.2026

  • 53 Мисит

    18 2 Отговор
    До вчера пращяха ,че Русия няма гориво,,,днес сделка за износ,,,,? Какви рафинерий са поразили,,,,?

    08:24 10.10.2026

  • 54 Анонимен

    14 1 Отговор

    До коментар #44 от "Зелко не разбра че не може да изнудва":

    Зеленски явно играе за демократите,но не си дава сметка, че Тръмп ще е президент още 2 години и ще му стъжни живота.

    08:25 10.10.2026

  • 55 Копейки,

    3 10 Отговор
    В коя страна има опашки за бензин? Коментирайте.

    08:25 10.10.2026

  • 56 Ний ша Ва упрайм

    8 2 Отговор
    тоя иска ощи кютек

    08:25 10.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Къде да гледа?

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кво стана":

    В хладилните камиони ли?
    Или в новонаторените площи с украински знамена за фермерите от Бляк Рок?
    Да не говорим, че 47 милиона Украйна е вече 18 милиона.

    08:27 10.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бог е с Украйна

    1 23 Отговор
    Украйна върши Божие дело, избивайки болшевизма от главите на руснаците.

    Свят народ! Християнски народ! Бог е с Украйна.

    Коментиран от #67

    08:29 10.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Партенки по тръмпистки

    2 6 Отговор
    Следващият месец Тръмп губи и Конгреса и Сената.

    08:30 10.10.2026

  • 66 Хахахаха

    1 5 Отговор
    Тръмпоча ще е президент, само още две години. След това републиканците могат да забравят за дълго време да спечелят избори.

    08:30 10.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Всъщност

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не се гаси туй, що не гасне":

    Да Зеленски е герой и велик човек за всички атлантически ястреби. Обаче: Няма тояга, която може да избие любовта на българите към Русия

    Коментиран от #73

    08:32 10.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Сега очакваме...

    17 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сега очаквайте и...!":

    ...и нашите ЕвроКокошки-Хубавото Наде и Ленчето-Поптодоровото,да се разкудкудякат,много умно по въпроса,от ефира на казионните тв-та...!

    08:33 10.10.2026

  • 72 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "точка":

    Това за Путин ли се отнася?

    08:34 10.10.2026

  • 73 Хахахаха

    2 12 Отговор

    До коментар #69 от "Всъщност":

    Така е. България е една агресивна държава с агресивна нация изпълнена със злоба. Нормално е да подкрепя фашиста тупин. Друго не се очаква. Не се учудвайте с агресията по пътищата и на всякъде около вас. Такава е и агресията в раша.

    Коментиран от #95, #96

    08:34 10.10.2026

  • 74 Какъв артист

    13 1 Отговор
    Зеленото е последният човек, който иска преговори..

    08:34 10.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хаха

    14 2 Отговор
    В Берлин и в Брюксел са в траур.
    Евро пуйчетата отново са в поза партер. Плащат най-скъпите горива и треперят дали ще има достатъчно. Един гвоздей не могат да произведат на конкурентна цена. Карат го на старите лаври и сладките приказки за Римската империя, а никой вече не ги бръсне за пет стотинки.

    Коментиран от #87

    08:36 10.10.2026

  • 77 Факт

    11 0 Отговор
    Нали точно Гуфненски наруши споразумението за ненападане на енергийни обекти? Какво е тръгнал пак да циври?

    08:36 10.10.2026

  • 78 Бой по

    10 0 Отговор
    Наркомана

    08:37 10.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Краснов

    1 5 Отговор
    е бедствие.

    08:40 10.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Фен

    12 1 Отговор
    Светът не се върти около теб, свиквай. Подкрепят те десетина правителства, с по десетина процента подкрепа в собствените си държави.

    08:42 10.10.2026

  • 83 ЕНТЕРЕСНО Е

    9 2 Отговор
    Как БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ коментират тази новина.

    Коментиран от #85

    08:43 10.10.2026

  • 84 Отреазвяващ

    5 0 Отговор
    И тоз взе да разбира от сделки.С какъвто се събереш,такъв ставаш.

    08:43 10.10.2026

  • 85 Първо поемаш бордюра

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "ЕНТЕРЕСНО Е":

    После ти се обяснява.

    Коментиран от #97

    08:44 10.10.2026

  • 86 Зелински възмутен :

    7 1 Отговор
    ,,Как може Тръмп,да сключва сделка,с Путин,без да ми докладва предварително...?!"

    08:45 10.10.2026

  • 87 Абе

    2 10 Отговор

    До коментар #76 от "Хаха":

    От 2027 нито капка гориво от блатото наречено русия.Това е положението.То до тогава няма да остане здрава рафинерия.

    Коментиран от #98

    08:46 10.10.2026

  • 88 @@@

    4 0 Отговор
    Поредната Добра новина!

    08:46 10.10.2026

  • 89 Да,ама...!

    4 4 Отговор

    До коментар #81 от "Ъдзгф":

    Както виждаш-,,копейките трепят"...,а не тях...!

    08:47 10.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 А МОЧАТА?

    0 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    08:49 10.10.2026

  • 92 Ще продължи

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    Докато все още някой на запад има нужда от него за да води война срещу Русия, използвайки Украйна като маша.......В момента когато тази необходимост отпадне със зеления наркоман е свършено и той би трябвало да го знае.

    08:49 10.10.2026

  • 93 Мдааа...

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Оня ден в кварталното барче":

    И като се събуди - ...краката ти отвити...!

    08:50 10.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ЩЕ ВАДИШ ЛИ АЗОФЦИ

    7 2 Отговор

    До коментар #85 от "Първо поемаш бордюра":

    От дъното на Черно море.

    08:52 10.10.2026

  • 98 м даааа

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "Абе":

    до тогава няма да го има 🚽ес

    08:52 10.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Баба

    9 1 Отговор
    Само Зеленски неразбра ,че никой не го бръсне за слива..

    08:53 10.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Гресирана ватенка

    1 5 Отговор

    До коментар #90 от "Аве мишкар":

    Мазни се грес 😁

    Коментиран от #109, #110

    08:54 10.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Лакеите на Пентагона

    3 0 Отговор
    Преговори "до останнього украйнця" ??

    08:56 10.10.2026

  • 108 Ако цената

    2 0 Отговор
    На дизела в Америка падне защо зеления твърди че това не е в интерес на Америка?? А и с парите Путин ще продължи войната , Европа ще трябва да купува още американски оръжия за Украйна та имаме допел УИН уин

    Коментиран от #138

    08:56 10.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 СУРОВИКИН

    4 1 Отговор
    С ДЕ...БИЛИ ПРЕГОВОРИ НЕ СЕ ВОДЯТ
    КОПАТ СЕ

    08:58 10.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Тръндю

    0 0 Отговор
    АМЕРИКА ФЪРСТ!

    08:59 10.10.2026

  • 114 Гресирана ватенка

    0 5 Отговор

    До коментар #112 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ ГОВОРИ ПРОТИВ ТРЪМП":

    Грес 😁

    Коментиран от #145

    08:59 10.10.2026

  • 115 нона

    0 2 Отговор
    Сега разбирам колко "велик" е този вожд /разбирай крал/, когото си избраха американците.

    09:01 10.10.2026

  • 116 Бай Пешо моториста

    5 0 Отговор
    На некадърник всичко му пречи и нищо не може да помогне. Народна мъдрост. Още по малко на подлец и продажник, използван от Запада като заяк, Баба Меца попитала зеяка, Заьо, ти скубеш ли се...........

    09:05 10.10.2026

  • 117 А КЪДЕ Е

    9 0 Отговор
    Коалицията на желаещите. И те ли се разбягаха.

    09:05 10.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 БАНко

    3 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , ДНЕС НА ПОСЕТИЛИ Я ТАЙНО БЪЛГАРИЯ ФАШАГА БУДАЛАнов ЩЕ МУ ЗАБРАНЯТ НА СРЕЩАТА В МАЯМИ ДА АТАКУВА РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ !!! ТОВА БЕШЕ ЗАЯВЕНО ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ И СЛЕД АТАКИТЕ НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН СРЕЩУ МОСКВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ !!! А ПУДЕЛИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ , ГЕРМАНИЯ И АНГЛИЯ СА ТАМ ЗА ДА ПОТВЪРДЯТ ЧЕ СВЕТА НЯМА НУЖДА ОТ ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА !!!

    09:08 10.10.2026

  • 120 Жълтопаветник

    3 0 Отговор
    Тръмп даде глътка въздух при последната фаза на давещите се! Има някакво задкулисие! Тръмп пречи на завършека на войната! Финансира Русия да увеличи темпото! Това ще е големият резултат на кандидат нобела, миротвореца!

    09:09 10.10.2026

  • 121 ИНТЕРЕСНОТО СЕГА ЗАПОЧВА

    7 0 Отговор
    Капитулацията на окраина ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    09:09 10.10.2026

  • 122 !!!!!!

    0 8 Отговор

    До коментар #10 от "Иво":

    Иво, защо не грабнеш Калашника и не заминеш за Рашистан? Хем ще се биеш за светлото бъдеще на България хем ще ползваш евтин бензин за "Ладата".

    09:09 10.10.2026

  • 123 Тексасхолдем

    8 0 Отговор
    На зеления покемон, колко пъти да му обясняват, че няма карти?

    09:11 10.10.2026

  • 124 Толкова е очевадно, че САЩ руши Европа

    8 1 Отговор
    Че който не го вижда, значи е или сляп и глух или е пълен умствен инвалид. Час по-скоро трябва да възстановим отношения с Русия, Урсули, Като, Мврцовци, Македонци и подобни продажни кукли на конци да бъдат съдени от ЕС и европейците.

    09:11 10.10.2026

  • 125 А ГДЕ

    5 0 Отговор
    Кая Калас

    09:13 10.10.2026

  • 126 Ахах

    6 0 Отговор
    Урсула нали обеща на Тръмп в Шотландия да купи от САЩ нефтопродукти за няколко стотин милиарда евро. Е, вече стоката е налице. Тръмп купува от Путин и продава на Урсула с надценка.

    Коментиран от #127

    09:15 10.10.2026

  • 127 МНОГО ДОБЪР КОМЕНТАР

    7 0 Отговор

    До коментар #126 от "Ахах":

    Нищо лично, просто бизнес.

    Коментиран от #132

    09:18 10.10.2026

  • 128 Mилен Ганев

    4 0 Отговор
    Аз съм пpocту пapче и тъп фaшизоид.

    09:21 10.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Прелъстен!

    4 0 Отговор
    Но и изоставена! Защо ли не ми е тъжно?!

    09:25 10.10.2026

  • 131 Тоз зеления ко рИве,

    6 0 Отговор
    нали перемогва и контранступва.

    09:25 10.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Голям

    1 5 Отговор
    Тръмп се доказа като абсолютен глупак... какво може да се очаква от боклук като тръмп?

    09:29 10.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Зеления може само да яде

    2 0 Отговор
    бубата.

    09:33 10.10.2026

  • 137 Дедо

    0 3 Отговор
    Втори Ленд Лийз за Русия след Втората Световна война. Пак САЩ спасяват Русия .

    Коментиран от #144

    09:33 10.10.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Цецко

    0 2 Отговор
    На Тръмп му остават още две години до края на мандата. Ясно в че няма да бъде преизбран,стига да не направят за трети път грешката да издигнат жена срещу него . Така че след две години идва Украйна тайм

    09:38 10.10.2026

  • 144 Ами като са балами...

    0 2 Отговор

    До коментар #137 от "Дедо":

    ...,нека пак я спасяват...?!
    Русия това и чака-финансови инжекции...

    09:38 10.10.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Женя

    0 0 Отговор
    Тръмп си живее в неговия розов бизнес свят . Той не разбира световната политика и не го интересува. Ограничен и глуповат каквито са били например и повечето султани на Османската Империя.

    09:40 10.10.2026

  • 147 Венера

    0 0 Отговор
    Ако се измисли оръжие което да неутрализира ефективно ядрените балистични ракети , то на втория ден Китай и САЩ ще унищожат Русия .

    09:43 10.10.2026

  • 148 Явно нищо не разбирам

    0 0 Отговор
    До вчера ми се обясняваха, че Украйна има изключителни успехи в ударите срещу руските рафинерии и няма дизелово гориво в Русия! Днес разбирам, че Русия ще изнася дизелово гориво за САЩ през следващите 6 месеца! Искам някой да ми обясни кой от какво е недоволен - успехи на украинскита армия, сделка между Русия и САЩ за доставка за 6 месеца на дизелово гориво

    09:45 10.10.2026

  • 149 Хи хи хи волoдiмiр

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не се гаси туй, що не гасне":

    Ооооооо бейбииии
    донт хърт ми....
    донт хърт ми ени моооррр ..

    09:46 10.10.2026

  • 150 Ще има и други сделки

    0 0 Отговор
    САЩ такова падение не помнят. Не е само тази сделка.
    Има и други.
    Не случайно гърмят кораби на българска територия...
    Следва руско робство.

    09:46 10.10.2026

  • 151 Българин

    0 0 Отговор
    Напротив,напълно справедливо е.Защо трябва да страда цяла Европа от това Русия да не изнася руски петрол?!Затова,че ти Зеленски се опитваш да отслабиш Русия?!Никога няма да го постигнеш.

    09:47 10.10.2026

  • 152 Недоумявам…

    1 0 Отговор
    ….защо риве зеленото?! Ами всеки си гледа интересът -> а Тръмп си гледа държавата! Пак съветвам наркоманчето да вземе овреме и да си намери убежище някъде по сенките, понеже не виждам вече да е някой от големите полезен. Остана една урсулица, която си отива веднага щом размартениченият го натирят и му разтурят смотаната партийка!!!

    09:47 10.10.2026

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