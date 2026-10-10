Зеленски: Сделката на Тръмп с Русия вреди на преговорите

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „несправедливо и нечестно“ решението на президента на САЩ Доналд Тръмп едностранно да облекчи санкциите срещу Русия и да разреши износ на руско дизелово гориво. Той заяви това в телефонно интервю за Axios, след като Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на милиони тонове дизел за американския и световния пазар.
„Знаете, това изглежда като подарък за Путин за рождения му ден. Изглежда просто ужасно“, каза Зеленски.
Украйна не е била информирана за сделката
По думите на украинския президент американската страна не е споменавала възможността за подобна договореност по време на разговорите на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украински представители във Флорида. От срещите Зеленски е разбрал, че американските пратеници възнамеряват да предадат на Москва информацията, получена по време на разговорите, а след това евентуално да посетят Киев в опит да придвижат мирно споразумение.
Около час преди изявлението на Тръмп украинските преговарящи са информирали Зеленски, че американският президент планира разговор с Путин. Те са споменали и за възможно обявяване на нови мерки, свързани със санкциите срещу Русия, без да дават подробности.„Това, честно казано, е нечестно, защото се опитвахме да изградим отношенията си по възможно най-добрия начин. Изглежда, че те са използвали срещата с нас, а паралелно са се обадили на Путин и са се договорили за това“, каза Зеленски.
Условие за облекчаване на санкциите
Зеленски заяви, че би подкрепил смекчаване на санкциите срещу руския енергиен сектор, ако то е част от сделка за прекратяване на ударите по енергийни обекти в Украйна и Русия през зимата.
„Какво получи Тръмп? Повече дизелово гориво? За кого? Повече руски дизел за американците? Това показва слабостта на световната общност“, каза украинският президент.
Той сравни договореността с миналогодишната среща между Тръмп и Путин в Аляска, която според него е завършила с приемане на редица руски искания, без САЩ да получат нещо насреща. „Това прилича на „Аляска номер две“, каза Зеленски.
Вашингтон все още може да посредничи
Въпреки критиките Зеленски не заяви, че решението на Тръмп изключва по-нататъшно американско посредничество между Киев и Москва.„Всичко е сложно. Имаме нужда от американците. Имаме нужда американците да се опитат да спрат тази война“, каза той.
Украинският президент обаче изрази съмнение дали бъдещите дипломатически усилия няма да бъдат затруднени от отстъпка към Москва, направена без насрещни действия от руска страна. Според него решението няма да помогне нито на Украйна, нито на самите Съединени щати.
Източници: unian.net, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Не се гаси туй, що не гасне
и вие, народи на Европа — от бреговете на Атлантика до тихите поля на Изтока,
чуйте гласа на времето, което не шепне, а гърми.
Чуйте ехото на историята, която не се пише с мастило,
а с воля, със смелост и със сърца, които отказват да се преклонят.
В тези дни на изпитание и буря,
сред вихъра на несигурността и сенките на страха,
се издига фигура — не просто човек, а символ.
Volodymyr Zelenskyy
Като страж на зората, той стои на границата между мрака и светлината,
там, където съдбата на народите се кове не в дворци,
а в праха на улиците и в пламъка на надеждата.
Той е гласът, който не се пречупва,
искряща нишка в тъканта на една бореща се нация.
Той е камъкът, в който се разбиват вълните на неправдата,
и щитът, зад който стои не само една земя,
а самата идея за свобода.
Украйна — не просто държава,
а жива броня на справедливостта.
Земя, в която всяка педя почва носи спомен,
и всяко сърце тупти като камбана на решимостта.
Там, където полетата говорят с вятъра,
се издига воля, по-твърда от стомана,
по-ярка от огъня, който не унищожава, а пречиства.
И Европа — тази древна и мъдра майка на цивилизации —
не стои безгласна.
Защото в този сблъсък не става дума само за граници,
а за самата същност на правото.
За това дали законът ще бъде меч на силния
или щит на слабия.
Зеленски се превръща в глас,
който напомня, че Европа не е просто място,
а обещание —
обещание за свобода, достойнство и човешка стойност.
Коментиран от #5, #11, #16, #30, #59, #60, #90, #99, #103, #129, #142, #149
07:51 10.10.2026
3 Асен
Коментиран от #17, #20, #46, #92
07:51 10.10.2026
4 Стадо
Коментиран от #133
07:52 10.10.2026
5 Не се гаси туй, що не гасне
До коментар #2 от "Не се гаси туй, що не гасне":И когато бурята отмине,
и прахът на дните се утаи,
ще остане не само споменът за битката,
а образът на човек,
който не избра лесния път,
а правилния.
Ще остане историята за народ,
който не се пречупи,
и за лидер, който не се скри.
Нека помним:
силата не е в това да не паднеш,
а да се изправиш, когато целият свят очаква да се откажеш.
И в тази истина,
в този пламък,
в тази непреклонна воля —
Коментиран от #50, #69
07:52 10.10.2026
6 Анонимен
Коментиран от #13
07:53 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шопо
Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
07:54 10.10.2026
10 Иво
Коментиран от #122
07:55 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кво стана
До коментар #6 от "Анонимен":Я виж колко вата Стана на кайма
Коментиран от #58
07:55 10.10.2026
14 Каква жизнерадостна
07:56 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чочо
До коментар #2 от "Не се гаси туй, що не гасне":Плагиатстваш.
Твое право. Върви при него и като едно време... мазни се пред шефа, барем те огрее ..... да те прати на фронта !
Коментиран от #35
07:56 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Копейкотрошач
До коментар #11 от "Аве мишкар":Теслата!
Коментиран от #22, #33, #37
07:56 10.10.2026
19 Просто...
07:56 10.10.2026
20 Че кой му обръща внимание..?!
До коментар #3 от "Асен":Както виждаш -
,,Кучето си лае,керванът си върви...!"
07:58 10.10.2026
21 Лама Ивайло Мирчев
Аз сега съм зает и не мога да дойда, но когато се освободя от задълженията идвам при вас.
За сега дарявам на Киииф една бутилка вода 1.5 литра от моята лична сметка.
07:58 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
Коментиран от #27
08:00 10.10.2026
24 Шорт
08:01 10.10.2026
25 точка
Коментиран от #72
08:02 10.10.2026
26 НАЛИ?!
До коментар #17 от "Иван":Ама то щот Зеленски,много се загрижил,че имал заеми да връща...?!
Хуморески,Сър...!
08:03 10.10.2026
27 Шорт шорт
До коментар #23 от "Анонимен":Точно преди изборите трампона манипулира популацията в Америка!
08:03 10.10.2026
28 Айляк
Тръмп си е по-важен от някакъв Зеленски и Украйна, заради междинните избори у ФАЩ.
Дизелът у Обора поскъпва, а това хич не е добре за бай Дончо.
Е, кой беше тоя Зеленски?
08:04 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Оня
08:06 10.10.2026
32 Гошо
08:06 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ех,Чочо...!
До коментар #16 от "Чочо":Аз пък го възприех като тънка ироня,иронизираща Зеленски...!
Чети между редовете,бе човече...
08:07 10.10.2026
36 Мара Джамбазовата Патка
08:08 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Взятка
08:10 10.10.2026
39 Сега очаквайте и...!
Коментиран от #71
08:12 10.10.2026
40 Хаха
Те сами си взривиха тръбите за газ, а пък американците си правят сделки и разни договорки с руснаците.
Коментиран от #52
08:12 10.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Къде ще избягаш, зелен изрод
Коментиран от #57
08:15 10.10.2026
43 Хи хи хи волoдiмiр
08:17 10.10.2026
44 Зелко не разбра че не може да изнудва
Тръмп няколко пъти му каза ясно, че може да удря с партьорите си всичко в Русия, дори енергийната система, но без рафинериите!
Но Зельо опита да покаже мускили и да поставя условия на Тръмп.
А сега след тази написана му от британците, словестна атака срещу Тръмп точно преди изборите, съвсем се закопа.
Тръмп, както самата Мелания каза, не прощава, а винаги отмъщава
Коментиран от #54
08:17 10.10.2026
45 Kiiфската врачка
08:17 10.10.2026
46 Асен ли си, Хасан ли си?
До коментар #3 от "Асен":Гит, докато не си бит!
08:18 10.10.2026
47 Опит за спасяване на Путлето
Коментиран от #49
08:18 10.10.2026
48 хахаха
08:18 10.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ко общо има газа с дизела?
До коментар #40 от "Хаха":Специално на европейците не им пука. Дори и на нас. Пари бол. Никой не си е спрял колата, климатика, печката. Заведенията са пълни. Магазините също. Моловете са гъч. Хотелите и плажовете ни имаха добър сезон. Европейците си бръмчат на почивки и си гледат живота. Имаме социална и здравна система. Американците обаче, затягат колана. Голяма беля си взеха с Тръмп.
08:23 10.10.2026
53 Мисит
08:24 10.10.2026
54 Анонимен
До коментар #44 от "Зелко не разбра че не може да изнудва":Зеленски явно играе за демократите,но не си дава сметка, че Тръмп ще е президент още 2 години и ще му стъжни живота.
08:25 10.10.2026
55 Копейки,
08:25 10.10.2026
56 Ний ша Ва упрайм
08:25 10.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Къде да гледа?
До коментар #13 от "Кво стана":В хладилните камиони ли?
Или в новонаторените площи с украински знамена за фермерите от Бляк Рок?
Да не говорим, че 47 милиона Украйна е вече 18 милиона.
08:27 10.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Бог е с Украйна
Свят народ! Християнски народ! Бог е с Украйна.
Коментиран от #67
08:29 10.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Партенки по тръмпистки
08:30 10.10.2026
66 Хахахаха
08:30 10.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Всъщност
До коментар #5 от "Не се гаси туй, що не гасне":Да Зеленски е герой и велик човек за всички атлантически ястреби. Обаче: Няма тояга, която може да избие любовта на българите към Русия
Коментиран от #73
08:32 10.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Сега очакваме...
До коментар #39 от "Сега очаквайте и...!":...и нашите ЕвроКокошки-Хубавото Наде и Ленчето-Поптодоровото,да се разкудкудякат,много умно по въпроса,от ефира на казионните тв-та...!
08:33 10.10.2026
72 Русофил
До коментар #25 от "точка":Това за Путин ли се отнася?
08:34 10.10.2026
73 Хахахаха
До коментар #69 от "Всъщност":Така е. България е една агресивна държава с агресивна нация изпълнена със злоба. Нормално е да подкрепя фашиста тупин. Друго не се очаква. Не се учудвайте с агресията по пътищата и на всякъде около вас. Такава е и агресията в раша.
Коментиран от #95, #96
08:34 10.10.2026
74 Какъв артист
08:34 10.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хаха
Евро пуйчетата отново са в поза партер. Плащат най-скъпите горива и треперят дали ще има достатъчно. Един гвоздей не могат да произведат на конкурентна цена. Карат го на старите лаври и сладките приказки за Римската империя, а никой вече не ги бръсне за пет стотинки.
Коментиран от #87
08:36 10.10.2026
77 Факт
08:36 10.10.2026
78 Бой по
08:37 10.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Краснов
08:40 10.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Фен
08:42 10.10.2026
83 ЕНТЕРЕСНО Е
Коментиран от #85
08:43 10.10.2026
84 Отреазвяващ
08:43 10.10.2026
85 Първо поемаш бордюра
До коментар #83 от "ЕНТЕРЕСНО Е":После ти се обяснява.
Коментиран от #97
08:44 10.10.2026
86 Зелински възмутен :
08:45 10.10.2026
87 Абе
До коментар #76 от "Хаха":От 2027 нито капка гориво от блатото наречено русия.Това е положението.То до тогава няма да остане здрава рафинерия.
Коментиран от #98
08:46 10.10.2026
88 @@@
08:46 10.10.2026
89 Да,ама...!
До коментар #81 от "Ъдзгф":Както виждаш-,,копейките трепят"...,а не тях...!
08:47 10.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 А МОЧАТА?
08:49 10.10.2026
92 Ще продължи
До коментар #3 от "Асен":Докато все още някой на запад има нужда от него за да води война срещу Русия, използвайки Украйна като маша.......В момента когато тази необходимост отпадне със зеления наркоман е свършено и той би трябвало да го знае.
08:49 10.10.2026
93 Мдааа...
До коментар #79 от "Оня ден в кварталното барче":И като се събуди - ...краката ти отвити...!
08:50 10.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 ЩЕ ВАДИШ ЛИ АЗОФЦИ
До коментар #85 от "Първо поемаш бордюра":От дъното на Черно море.
08:52 10.10.2026
98 м даааа
До коментар #87 от "Абе":до тогава няма да го има 🚽ес
08:52 10.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Баба
08:53 10.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Гресирана ватенка
До коментар #90 от "Аве мишкар":Мазни се грес 😁
Коментиран от #109, #110
08:54 10.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Лакеите на Пентагона
08:56 10.10.2026
108 Ако цената
Коментиран от #138
08:56 10.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 СУРОВИКИН
КОПАТ СЕ
08:58 10.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Тръндю
08:59 10.10.2026
114 Гресирана ватенка
До коментар #112 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ ГОВОРИ ПРОТИВ ТРЪМП":Грес 😁
Коментиран от #145
08:59 10.10.2026
115 нона
09:01 10.10.2026
116 Бай Пешо моториста
09:05 10.10.2026
117 А КЪДЕ Е
09:05 10.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 БАНко
09:08 10.10.2026
120 Жълтопаветник
09:09 10.10.2026
121 ИНТЕРЕСНОТО СЕГА ЗАПОЧВА
09:09 10.10.2026
122 !!!!!!
До коментар #10 от "Иво":Иво, защо не грабнеш Калашника и не заминеш за Рашистан? Хем ще се биеш за светлото бъдеще на България хем ще ползваш евтин бензин за "Ладата".
09:09 10.10.2026
123 Тексасхолдем
09:11 10.10.2026
124 Толкова е очевадно, че САЩ руши Европа
09:11 10.10.2026
125 А ГДЕ
09:13 10.10.2026
126 Ахах
Коментиран от #127
09:15 10.10.2026
127 МНОГО ДОБЪР КОМЕНТАР
До коментар #126 от "Ахах":Нищо лично, просто бизнес.
Коментиран от #132
09:18 10.10.2026
128 Mилен Ганев
09:21 10.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Прелъстен!
09:25 10.10.2026
131 Тоз зеления ко рИве,
09:25 10.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Голям
09:29 10.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Зеления може само да яде
09:33 10.10.2026
137 Дедо
Коментиран от #144
09:33 10.10.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
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143 Цецко
09:38 10.10.2026
144 Ами като са балами...
До коментар #137 от "Дедо":...,нека пак я спасяват...?!
Русия това и чака-финансови инжекции...
09:38 10.10.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Женя
09:40 10.10.2026
147 Венера
09:43 10.10.2026
148 Явно нищо не разбирам
09:45 10.10.2026
149 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #2 от "Не се гаси туй, що не гасне":Ооооооо бейбииии
донт хърт ми....
донт хърт ми ени моооррр ..
09:46 10.10.2026
150 Ще има и други сделки
Има и други.
Не случайно гърмят кораби на българска територия...
Следва руско робство.
09:46 10.10.2026
151 Българин
09:47 10.10.2026
152 Недоумявам…
09:47 10.10.2026