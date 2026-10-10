Зеленски: Сделката на Тръмп с Русия вреди на преговорите

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „несправедливо и нечестно“ решението на президента на САЩ Доналд Тръмп едностранно да облекчи санкциите срещу Русия и да разреши износ на руско дизелово гориво. Той заяви това в телефонно интервю за Axios, след като Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на милиони тонове дизел за американския и световния пазар.

„Знаете, това изглежда като подарък за Путин за рождения му ден. Изглежда просто ужасно“, каза Зеленски.

Украйна не е била информирана за сделката

По думите на украинския президент американската страна не е споменавала възможността за подобна договореност по време на разговорите на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украински представители във Флорида. От срещите Зеленски е разбрал, че американските пратеници възнамеряват да предадат на Москва информацията, получена по време на разговорите, а след това евентуално да посетят Киев в опит да придвижат мирно споразумение.

Около час преди изявлението на Тръмп украинските преговарящи са информирали Зеленски, че американският президент планира разговор с Путин. Те са споменали и за възможно обявяване на нови мерки, свързани със санкциите срещу Русия, без да дават подробности.

Условие за облекчаване на санкциите

„Това, честно казано, е нечестно, защото се опитвахме да изградим отношенията си по възможно най-добрия начин. Изглежда, че те са използвали срещата с нас, а паралелно са се обадили на Путин и са се договорили за това“, каза Зеленски.

Зеленски заяви, че би подкрепил смекчаване на санкциите срещу руския енергиен сектор, ако то е част от сделка за прекратяване на ударите по енергийни обекти в Украйна и Русия през зимата.

„Какво получи Тръмп? Повече дизелово гориво? За кого? Повече руски дизел за американците? Това показва слабостта на световната общност“, каза украинският президент.

Той сравни договореността с миналогодишната среща между Тръмп и Путин в Аляска, която според него е завършила с приемане на редица руски искания, без САЩ да получат нещо насреща. „Това прилича на „Аляска номер две“, каза Зеленски.

Вашингтон все още може да посредничи

Въпреки критиките Зеленски не заяви, че решението на Тръмп изключва по-нататъшно американско посредничество между Киев и Москва.

„Всичко е сложно. Имаме нужда от американците. Имаме нужда американците да се опитат да спрат тази война“, каза той.

Украинският президент обаче изрази съмнение дали бъдещите дипломатически усилия няма да бъдат затруднени от отстъпка към Москва, направена без насрещни действия от руска страна. Според него решението няма да помогне нито на Украйна, нито на самите Съединени щати.

Източници: unian.net, axios.com