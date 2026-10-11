Джокович напсува щаба си при отпадането в Шанхай

Новак Джокович отпадна още в първия си мач на „Мастърс“ турнира в Шанхай. Сърбинът загуби от поляка Хуберт Хуркач с 4:6, 3:6 за 87 минути, а срещата беше белязана и от емоционален изблик към неговия щаб.

Хуркач постигна първата си победа срещу Джокович в деветия двубой между двамата. Полякът се възползва от видимите физически проблеми на съперника си, който само три дни по-рано спечели титлата в Пекин.

Джокович каза, че цялото му тяло трепери

След края на първия сет, спечелен от Хуркач с 6:4, камерите показаха как Джокович се обръща към своята ложа. В нея бяха треньорът Виктор Троицки и физиотерапевтът Милян Аманович.

По време на краткия разговор тенисистът се оплака, че цялото му тяло трепери. Според кадрите и информацията за двубоя на Джокович са били подадени гел и напитки, за да продължи срещата. Самият лагер на сърбина не е обявил конкретна медицинска причина за състоянието му.

Малко по-късно Джокович насочи гнева си към щаба и извика: „За какво сте ми вие тримата, ****и майката!“

Сърбинът остана в мача в началото на втория сет, но Хуркач проби за 3:1 и затвърди преднината си за 4:1. Полякът не допусна обрат и затвори сета с 6:3. Той записа 13 аса и спечели 82 процента от точките при първи сервис.

Загубата усложнява битката за Торино

Ранното отпадане усложнява шансовете на Джокович за участие във Финалния турнир на АТР в Торино. Според испанския спортен всекидневник AS сърбинът остава с 2840 точки и извън първите осем позиции, които дават право на участие в надпреварата.

За Хуркач победата е първа срещу Джокович, който беше спечелил предишните осем срещи между двамата. Полякът продължава в Шанхай, докато следващото планирано участие на Джокович е в демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд между 21 и 24 октомври.

Източници: gong.bg, as.com, en.rolexshanghaimasters.com