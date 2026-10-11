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Джокович напсува щаба си при отпадането в Шанхай

Джокович напсува щаба си при отпадането в Шанхай

11 Октомври, 2026 13:43 634 4

  • новак джокович-
  • хуберт хуркач-
  • шанхай мастърс-
  • тенис-
  • финален турнир на атр

Сърбинът загуби от Хуберт Хуркач с 4:6, 3:6, след като се оплака, че цялото му тяло трепери

Джокович напсува щаба си при отпадането в Шанхай - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович отпадна още в първия си мач на „Мастърс“ турнира в Шанхай. Сърбинът загуби от поляка Хуберт Хуркач с 4:6, 3:6 за 87 минути, а срещата беше белязана и от емоционален изблик към неговия щаб.

Хуркач постигна първата си победа срещу Джокович в деветия двубой между двамата. Полякът се възползва от видимите физически проблеми на съперника си, който само три дни по-рано спечели титлата в Пекин.

Джокович каза, че цялото му тяло трепери

След края на първия сет, спечелен от Хуркач с 6:4, камерите показаха как Джокович се обръща към своята ложа. В нея бяха треньорът Виктор Троицки и физиотерапевтът Милян Аманович.

По време на краткия разговор тенисистът се оплака, че цялото му тяло трепери. Според кадрите и информацията за двубоя на Джокович са били подадени гел и напитки, за да продължи срещата. Самият лагер на сърбина не е обявил конкретна медицинска причина за състоянието му.

Малко по-късно Джокович насочи гнева си към щаба и извика: „За какво сте ми вие тримата, ****и майката!“

Сърбинът остана в мача в началото на втория сет, но Хуркач проби за 3:1 и затвърди преднината си за 4:1. Полякът не допусна обрат и затвори сета с 6:3. Той записа 13 аса и спечели 82 процента от точките при първи сервис.

Загубата усложнява битката за Торино

Ранното отпадане усложнява шансовете на Джокович за участие във Финалния турнир на АТР в Торино. Според испанския спортен всекидневник AS сърбинът остава с 2840 точки и извън първите осем позиции, които дават право на участие в надпреварата.

За Хуркач победата е първа срещу Джокович, който беше спечелил предишните осем срещи между двамата. Полякът продължава в Шанхай, докато следващото планирано участие на Джокович е в демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд между 21 и 24 октомври.

Източници: gong.bg, as.com, en.rolexshanghaimasters.com


Китай
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    На калпав рак ,водораслите му пречат

    13:47 11.10.2026

  • 2 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Няма нищо по-нормално за сърбин от това да напсува някого. :)

    13:56 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дори и

    1 0 Отговор
    да се откаже от тениса пак ще остане в историята като най-великия тенисист.

    14:15 11.10.2026

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