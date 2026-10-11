Пирели очаква едно спиране в Гран При на Сингапур

Пирели очаква Гран При на Сингапур във Формула 1 да бъде спечелено с едно спиране в бокса за всеки пилот. Състезанието на пистата „Марина Бей“ е с дължина 62 обиколки, а според официалния доставчик на гуми най-ефективният вариант е старт с меки гуми и преминаване към средно твърда смес.

Стратегията обаче може да бъде променена от появата на кола за сигурност.

Меките гуми са предпочитани за старта

„Според нас меката смес представлява най-интересната опция за старта на състезанието, което може да бъде диктувано от периоди с кола за сигурност“, заяви ръководителят на програмата на Пирели Дарио Марафуски.

По думите му по-високото сцепление на меките гуми ги прави предпочитан избор за началото. Ниската деградация може да позволи на пилотите да удължат първите си стинтове и да изчакат подходящ момент за спиране в бокса.

За втората част от дистанцията средно твърдите и твърдите гуми се очаква да предложат сходно представяне. Средно твърдата смес обаче има предимство по отношение на сцеплението.

Две спирания не се очакват

Пирели не прогнозира стратегии с две спирания. Според изчисленията на компанията този вариант би бил с около 10 секунди по-бавен от алтернативите с един стоп.

Гран При на Сингапур е 17-ият кръг от сезона във Формула 1 през 2026 година. След надпреварата на „Марина Бей“ календарът продължава с Гран При на САЩ, което ще се проведе между 23 и 25 октомври.

Източници: sportal.bg, press.pirelli.com, formula1.com