Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Пирели очаква едно спиране в Гран При на Сингапур

Пирели очаква едно спиране в Гран При на Сингапур

11 Октомври, 2026 13:16 460 1

  • формула 1-
  • гран при на сингапур-
  • пирели-
  • гуми-
  • марина бей

Според доставчика на гуми най-ефективната стратегия е старт с меки гуми и преминаване към средно твърди

Пирели очаква едно спиране в Гран При на Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пирели очаква Гран При на Сингапур във Формула 1 да бъде спечелено с едно спиране в бокса за всеки пилот. Състезанието на пистата „Марина Бей“ е с дължина 62 обиколки, а според официалния доставчик на гуми най-ефективният вариант е старт с меки гуми и преминаване към средно твърда смес.

Стратегията обаче може да бъде променена от появата на кола за сигурност.

Меките гуми са предпочитани за старта

„Според нас меката смес представлява най-интересната опция за старта на състезанието, което може да бъде диктувано от периоди с кола за сигурност“, заяви ръководителят на програмата на Пирели Дарио Марафуски.

По думите му по-високото сцепление на меките гуми ги прави предпочитан избор за началото. Ниската деградация може да позволи на пилотите да удължат първите си стинтове и да изчакат подходящ момент за спиране в бокса.

За втората част от дистанцията средно твърдите и твърдите гуми се очаква да предложат сходно представяне. Средно твърдата смес обаче има предимство по отношение на сцеплението.

Две спирания не се очакват

Пирели не прогнозира стратегии с две спирания. Според изчисленията на компанията този вариант би бил с около 10 секунди по-бавен от алтернативите с един стоп.

Гран При на Сингапур е 17-ият кръг от сезона във Формула 1 през 2026 година. След надпреварата на „Марина Бей“ календарът продължава с Гран При на САЩ, което ще се проведе между 23 и 25 октомври.

Източници: sportal.bg, press.pirelli.com, formula1.com


Сингапур
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове