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Алонсо стартира 16-и, Ръсел последен в Сингапур

Алонсо стартира 16-и, Ръсел последен в Сингапур

11 Октомври, 2026 12:18 1 129 0

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Фернандо Алонсо (Астън Мартин) запазва 16-ата си позиция, докато Джордж Ръсел (Мерцедес) пада до 21-ото място заради наказание от 40 позиции

Алонсо стартира 16-и, Ръсел последен в Сингапур - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Фернандо Алонсо (Астън Мартин) ще стартира от 16-о място в Гран при на Сингапур, а Джордж Ръсел (Мерцедес) ще потегли 21-и заради наказание от 40 позиции. Исак Хаджар (Ред Бул) заема последното, 22-ро място.

Последната официална стартова решетка поставя Алонсо на позицията, която той зае в квалификацията. Испанецът отпадна още в Q1 с време 1:34.223, след което Астън Мартин потвърди смяна на задвижващия агрегат на неговия болид.

„В квалификацията нямахме нужната скорост, за да преминем във Q2. Ще сменим задвижващия агрегат на Фернандо в отговор на неговата обратна връзка“, заяви Майк Крак, главен състезателен директор на Астън Мартин.

Първоначално Grande Prêmio съобщи, че промяната ще изпрати Алонсо на 21-о място. В публикуваната впоследствие официална решетка на ФИА обаче испанецът остава 16-и, без отбелязано наказание. Същият списък поставя Ръсел 21-и, а Хаджар – 22-и.

Ръсел получи 40 места наказание

Ръсел записа шестото най-добро време в квалификацията – 1:31.747, но ще стартира от дъното на колоната заради превишаване на разрешената за сезона квота от елементи на задвижващата система.

Мерцедес е използвал пети двигател с вътрешно горене, пети турбокомпресор, пети изпускателен комплект и четвърти MGU-K. Всеки от тези елементи е довел до наказание от 10 места, което формира обща санкция от 40 позиции.

Британецът претърпя и инцидент в спринта, когато се разби, докато водеше състезанието. След възстановяването на болида той съобщи, че автомобилът се е усещал различно, но въпреки това стигна до шесто място в квалификацията.

Верстапен е на полпозишън

Макс Верстапен (Ред Бул) ще стартира от първа позиция с време 1:31.373. До него на първата редица е Шарл Льоклер (Ферари), който остана на 0.054 секунди. Люис Хамилтън (Ферари) е трети, а Кими Антонели (Мерцедес) – четвърти. В третия ред са пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри. Габриел Бортолето (Ауди) е 14-и, а Франко Колапинто (Алпин) – 15-и.

Гран при на Сингапур ще се проведе на пистата „Марина Бей“ от 20:00 часа местно време (15 часа българско). Състезанието е в 62 обиколки.

Източници: grandepremio.com, formula1.com


Сингапур
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