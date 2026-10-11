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Бедзеки спечели в Индонезия, Мартин отново е лидер в MotoGP

Бедзеки спечели в Индонезия, Мартин отново е лидер в MotoGP

11 Октомври, 2026 12:45 512 0

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Априлия окупира първите четири места на „Мандалика“

Бедзеки спечели в Индонезия, Мартин отново е лидер в MotoGP - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Марко Бедзеки (Априлия Рейсинг) спечели Гран При на Индонезия в MotoGP и записа петата си победа през сезона. Италианецът изпревари Раул Фернандес (Тракхаус Априлия) в началото на 19-ата от общо 27 обиколки, след което се откъсна и пресече финала с аванс от 4,2 секунди.

Фернандес, който потегли от полпозишън, удържа второто място въпреки проблемите с дясната си ръка. Трети завърши Хорхе Мартин (Априлия Рейсинг), който отново оглави генералното класиране преди последните пет състезания за сезона.

Априлия с четворна победа

Априлия запълни първите четири позиции на пистата „Мандалика“. Четвърти финишира Ай Огура (Тракхаус Априлия), а петото място зае Педро Акоста (Ред Бул КТМ).

Марк Маркес (Дукати Леново) остана шести, което му донесе достатъчно точки, за да остане непосредствено зад Мартин в битката за титлата. Седми е Алекс Маркес (Грезини Дукати), а челната десетка допълниха Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро VR46), Фабио Куартараро (Ямаха) и Енеа Бастианини (Ред Бул КТМ Тех3).

Точки спечелиха още Брад Биндър (Ред Бул КТМ), Лука Марини (Хонда), Йоан Зарко (Кастрол Хонда LCR), Франко Морбидели (Пертамина Ендуро VR46) и Алекс Ринс (Ямаха). Франческо Баная (Дукати Леново) отпадна след падане в последния завой, а Джак Милър (Прайма Прамак Ямаха) също не завърши.

Мартин отново начело

Мартин вече има 355 точки и води с две пред Марк Маркес. Бедзеки е трети с 309 точки, на 46 от своя съотборник. Разликата между първите двама практически не се промени след спринта и основното състезание в Индонезия.

Преди старта Мартин заяви: „Чувствам се конкурентоспособен и съм в битката. Можем да се борим за тази титла.“ В Индонезия испанецът завърши на подиума и си върна първата позиция в шампионата.

Сезонът продължава с Гран При на Австралия между 23 и 25 октомври. Състезанието на „Филип Айлънд“ ще бъде последното там, преди стартът да се премести на градското трасе в Аделаида през 2027 г. След Австралия предстоят още надпреварите в Малайзия и Катар.

Източници: sportal.bg, motorsport.com, motogp.com


Индонезия
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