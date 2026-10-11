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Гладиаторът спечели титлата в Moto3 с победа в Индонезия
  Тема: Български спортни успехи

Гладиаторът спечели титлата в Moto3 с победа в Индонезия

11 Октомври, 2026 11:23 474 0

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Максимо Килест записа десетия си успех за сезона и стана шампион пет кръга преди края

Гладиаторът спечели титлата в Moto3 с победа в Индонезия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Максимо Килес спечели Гран при на Индонезия и си гарантира световната титла в Moto3 за 2026 година. Испанският пилот на Аспар потегли от шеста позиция, но излезе начело още във втората обиколка и не изпусна лидерството до финала.

Килес допусна грешка в 16-ия завой малко преди средата на 20-обиколковото състезание. Тя му коства около секунда, но не промени развоя на надпреварата. Испанецът възстанови темпото си и пресече финалната линия с аванс от 2,9 секунди пред основния си съперник за титлата Давид Алманса.

„Максимо го направи – Килес спечели състезанието и титлата в Moto3“, обяви MotoGP след финала. Успехът е десети за Килес в 16-те старта, в които той е участвал през сезона.

Алманса втори, Уриарте завърши на подиума

Давид Алманса от ИнтактГП остана втори, след като опита атака в началото на втората половина от дистанцията. Килес отговори на темпото му и запази първата позиция.

Трети финишира Брайън Уриарте, който стартира от полпозишън. В заключителните обиколки той води битка с Матео Бертеле за последното място на подиума, но удържа позицията си с преднина от едва 0,094 секунди. Бертеле остана четвърти, а петицата допълни Рико Салмела.

Шести завърши представителят на домакините Веда Пратама. В зоната на точките влязоха още Адриан Фернандес, Гуидо Пини, Джоел Естебан, Скот Огдън, Рюсей Яманака, Адриан Крусес, Валентин Пероне, Хаким Даниш и Хесус Риос.

Килес има 351 точки пет кръга преди края

След победата испанецът събра 351 точки и вече е недостижим в генералното класиране. Алманса е втори с 219 точки, а Уриарте заема третото място с 203.

Той е първият пилот, който става световен шампион в Moto3 при оставащи пет състезания. Новият шампион отпразнува успеха си с препратка към филма „Гладиатор“, като използва името Максимус. При прибирането си в бокса Килес беше поздравен от Марк и Алекс Маркес, които са негови ментори.

Сезонът в Moto3 продължава с Гран при на Австралия между 23 и 25 октомври. Надпреварата ще бъде на „Филип Айлънд“ за последен път, преди състезанието да бъде преместено на градско трасе в Аделаида през 2027 година.

Източници: sportal.bg, motogp.com, crash.net


Индонезия
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