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Кенеди Роно спечели маратона на София
  Тема: Български спортни успехи

Кенеди Роно спечели маратона на София

11 Октомври, 2026 12:30 954 4

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Кениецът финишира за 2:15:21 часа и поведе изцяло кенийски подиум

Кенеди Роно спечели маратона на София - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кенеди Кипкемой Роно спечели маратона на София, след като измина класическата дистанция за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. Кениецът поведе изцяло кенийски подиум в надпреварата.

Втори завърши сънародникът му Питър Мурити Вахоме с време 2:16:43 часа, а третото място зае Хилари Кипчумба с резултат 2:18:01 часа.

На финала Роно получи венеца на победителя от Любомир Ганев, вицепрезидент на Българския олимпийски комитет и председател на Българската федерация по волейбол.

Това е пореден успех за Роно на българска земя. През 2025 г. той спечели полумаратона на София, а през 2026 г. триумфира и в маратона на Стара Загора.

В подадения материал на Българската телеграфна агенция не е посочено коя е победителката при жените. Към публикуването на тази информация няма потвърдено в надежден новинарски източник крайно класиране при жените, поради което име и резултат не могат да бъдат представени като факт.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    5 0 Отговор
    Впървия момент помислих че са сложили венец на бронзова статуя и Любо Ганев я тупа по гърба.

    12:35 11.10.2026

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 1 Отговор
    И при мъжете, и при жените победители са африканци. Кенийците са си класика в жанра от много време насам. Само шебекът вдясно на снимката можеше да го пропуснете.

    12:59 11.10.2026

  • 3 Най добрите

    1 1 Отговор
    ЗА БАЙ ГАНЯ БЕГАЧИ НЯМА ЛИ НЕЩО ИЛИ ТАМ НЯМА КАК ДА КОПНАТ ДАЛАВЕРА НЕЩО?

    13:01 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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