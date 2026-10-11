Кенеди Роно спечели маратона на София

Кенеди Кипкемой Роно спечели маратона на София, след като измина класическата дистанция за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. Кениецът поведе изцяло кенийски подиум в надпреварата.

Втори завърши сънародникът му Питър Мурити Вахоме с време 2:16:43 часа, а третото място зае Хилари Кипчумба с резултат 2:18:01 часа.

На финала Роно получи венеца на победителя от Любомир Ганев, вицепрезидент на Българския олимпийски комитет и председател на Българската федерация по волейбол.

Това е пореден успех за Роно на българска земя. През 2025 г. той спечели полумаратона на София, а през 2026 г. триумфира и в маратона на Стара Загора.

В подадения материал на Българската телеграфна агенция не е посочено коя е победителката при жените. Към публикуването на тази информация няма потвърдено в надежден новинарски източник крайно класиране при жените, поради което име и резултат не могат да бъдат представени като факт.

Източници: bta.bg